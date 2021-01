Majka Ognjena Mijatovića odgovorila načelniku CB Pljevlja Draganu Slavulju – To je bio pokušaj ubistva mog sina

Majka Ognjena Mjatovića, koga je više policajaca istovrmeno tuklo tokom protesta zbog privođenja Episkopa budimljansko nikšićkog Joanikija koji su održan 13. maja prošle godine u Pljevljima, Sanja Mijatović kometarisala je gostovanje načelnika Centra bezbjednosti Pljevlja, Dragana Slavulja u emisiji RTV Pljevlja “Iz oštrog ugla”. Ona je javno na facebook stranici Pv portala kazala je načelnik dao do znanja, da nema problem sa tim, šta građani misle o njemu.

– Ali je zaboravio najbitnije da je tu baš zbog nas- građana, on nema ni stida ni srama, kad je tek nakon osam mjeseci priznao da zna imena onih koji su tukli mog sina. Nijesu nama potrebni bijesni i agresivni policajci, kao i bacanje hemijskih sredstva na građane. Ne trebaju nama i neosposobljeni policijski službenici za korišćenje i upotrebu tih sredstava, treba nam načelnik i policija koji ce da čuvaju i brane interese svih građana, treba nam posvećen, profesionalan i požrtvovan načelnik i policajac kazala je Mijatović.

Odgovarajući na pitanje autora emisije Milivoja Irića da li je policija preduzela sve radnje kako bi se otkrio identitet policajaca koji su tu veče pretukli mladića Ognjena Mijatovića, načelnik CB Pljevlja,kazao je da je identifikovano osam policijskih službenika koji tukli Mijatovića.

–Žao mi je što je došlo do tog događaja jer smatram da taj događaj ipak stvara jednu pogrešnu sliku o radu policije. Lice, koje spominjete neposredno je prije reakcije izvršilo krivično djelo, napalo je na policajca. Taj policajac je u samoodbrani krenuo prema njemu da savlada otpor, a zatim su krenule i ostale kolege i došlo je do prekoračenja ovlašćenja. Mi ne sporimo i ne bježimo od toga. To se desilo kao reakcija na napad i nije iz obijesti, kazao je načelnik Slavulj.

On je kazao da je predmet je dat u nadležnosti osnovnom državnom tužilaštvu koje još uvijek radi izviđajne aktivnosti i da je predmet je ustupljen unutrašnjoj kontroli koja je utvrdia da je određeni broj policajaca prekoračio ovlašćenja ali ne i ko pojedinačno.

–Ja se nadam da će tužilaštvo brzo da završi svoje izviđajne aktivnosti i da izađe u javnost ko je od policijskih službenika koji su bili u toj grupi prekoračio ovlašćenja. Uporedo sa tim mi smo na osnovu nalaza izvještaja uutrašnje kontrole pokrenuli disciplinski postupak protiv osam policijskih službenika. Kroz disciplinski postupak i kroz izviđajni postupak utvrdiće se pojedinačna odgovornost službenika koji su prekoračili ova ovlašćenja.

Slaviuj je istakao da da će uskoro biti izabran novi direktor Uprave policije da, ako neko smatra da on snosi komandnu odgovornost, to će biti novom direktoru policije olakšavajuća okolnost za njegovo raspoređivanje na neko drugo radno mjesto.

– Ali znam da smo preduzeli sve što je bilo potrebno da taj slučaj dobije epilog, rekao i odbacio optužbe da neko pokušava da zataška ovaj slučaj.

Sanja Mijatović kazala je za Pvportal da je očigledno da nacelnik zna imena osam policajaca i postavila je javno pitanje zašto načelnik ne saopšti javno imena tih pilicajaca i da li će neko od novinara, sada kada je saopštio da zna imena, postaviti, njemu, Upravi policije ili nekoj drugoj instituciji, pitanje da se imena policajaca javno saopšte.

– Meni Savjet nije htio dostaviti imena a po zakonu je trebao da ih javno objavi. Prošlo je odavno i 30 dana kada je načelnik trebao da upozna ombudsman sa preduzetim radnjama, ali on to nije uradio. Kazao je da „nema problem sa tim“ da sa ovako licemjernim i neistinitim izjavama izadje u javnost, rekla je majka Ognjena Mijatovića.

Ona je istakla da je kod većine ljudi koji su prisustvovali tom događaju vlada strah i ne žele da pričaju o tome. Prema njenim riječima nije mnogo iznenadilo to što niko iz policije ne kaje zbog toga što je osam policajaca istovremeno tuklo jednog mladog čovjeka.

–Eto osam policajaca je tuklo mog sina. Konačno nakon osam mjeseci načelnik je to priznao. Takođe posle osam mjeseci načelnik je izrazo žaljenje zbog dešavanja. Međutim ne zbog samog događaja već zbog zbog komentara na društvenim mrežama. Dakle izrazio je žaljenje, ali ne kajanje i ne stidi zbog akcije koja je zapravo bila pokušaj ubistva mog sina. Meni mom sinu i svim građanima ne treba žaljenje i sažaljenje, kao što nam ne treba ni prebijanje i batinjanje, ponižavanje i zlostavljanje, pljuvanje, zaštrasivanje, ekstremna brutalnost koju je tu noć policija primjenila prema Ognjenu, zaključila je Mijatović i najavila da da pravna borba još nije počela.

Ona je, kako nam je rekla spremna da izdrži sve kako bi se konačno javno saopštilo ko je tukao njenog sina, potom šta se sve dešavalo u bolnici i stanici polcije.

–Ono što je najvažnije je da nećemo odustati od ovog slučaja dok svi izvršioci, dakle oni koji su tukli Ognjena, i naredbodavci ne budu privedeni pravdi, kazala je na kraju majka Ognjena Mijatovića

izvor Pvportal