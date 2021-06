Rovčanin: Prethodnih godina dozvoljeno gomilanje duga za pojedina lokalna komunalna preduzeća u iznosima čak do 8 miliona evra

Dupli aršini u izmirenju poreskih obaveza i računa za električnu energiju, vodu, čistarinu doveli su do višemilionskih dugovanja građana i firmi na državnom i lokalnom nivou, što vodi nelikvidnosti javnih finansija I lošem poslovanju firmi koje su bile privilegovane od države na štetu ne samo radnika. U Pljevljima je najočitiji primjer “Vektre Jakić” koja je bila zaštićena firma od koje ni bivša CKB banka odnosno mađarsk OTP banka kojoj duguje 77 miliona evra kredita bez kamate. Država nije naplatila koncesione naknade zbog čega je pljevaljska opština u minusu preko pet miliona evra. Naplata preko dugovanja preko javnih izvršitelja najlakše se izvršava za dugovanja građana a povlašćeni igraju druge igre.

Kako su Vijesti objavile da jedan ugostiteljski objekat duguje 22.000 evra a da I dalje radi (iako mu je struja isključivana 15 puta), navodeći kako mnogi strepe od isključenja struje a neki nesmetano rade, direktor EPCG Nikola Rovčanin rekao je da neće biti privilegovanih a da je prethodnih godina dozvoljeno gomilanje duga za pojedina lokalna komunalna preduzeća u iznosima čak do 8 miliona evra.

-Građane Crne Gore uvjeravam da NEĆE BITI PRIVILEGOVANIH, sa izuzetkom onih potrošača koji su u teškoj materijalnoj poziciji, a kojima je već odobren popust od 40%, plaćenje na rate do 5 godina i izostanak isključenja u junu i julu.

Ovaj slučaj, a i mnoge druge koji su naslijeđeni iz prethodnog perioda, rješavaćemo blagovremeno i u skladu sa zakonom, bez ikakve mogućnosti tolerancije.

Prethodnih godina je dozvoljeno gomilanje duga za pojedina lokalna komunalna preduzeća u iznosima čak do 8 miliona evra! Dakle, naslijeđeni su brojni problemi, ali i milionska potraživanja. Da bi se to riješilo, potrebno je vrijeme, ali nastojimo svim snagama da to bude u rekordnom roku, služeći se zakonskim mehanizmima koji stoje na raspolaganju objavio je na svom fejsbuk profile direktor EPCG Nikola Rovčanin.

U izvještaju o radu EPCG iz 2019. godine takvi podaci se ne navode već se hvale visokim stepenom naplate.

-Od ukupno fakturisane realizacije od strane snabdjevača u 2019. godini i neizmirenih potraživanja iz prethodnih godina, naplaćeno je ukupno 259.847.961,61€ sa ostvarenim stepenom naplate od 100,16% u odnosu na ukupno fakturisanu realizaciju u 2019. godini. Od direktnih kupaca je naplaćeno 3.781.700,50€ i ostvaren stepen naplate od 82,06%, a od distributivnih kupaca je naplaćeno 256.066.261,11€ sa ostvarenim stepenom naplate od 100,49% – navodi se u izvještaju EPCG.

Iz EPCG kažu da za potrošače imaju razumjevanja zbog pandemije i tvrde da je upravo to razlog zašto u poslednjih 15 mjeseci nijesu isključivali dužnike, bilo da je riječ o domaćinstvima, ili privredni subjektima.