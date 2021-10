U SEPTEMBRU POTROŠNJA MANJA 31,7 ODSTO

Domaćinstva su u septembru 2021. godine potrošila 31,7% manje električne energije u odnosu na potrošnju ostvarenu u avgustu, a u odnosu na septembar 2020-e potrošnja je manja za 2% ili 86.798.676 kWh (kilovatsati). Prosječan septembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore 25,31 eura. Domaćinstva u Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 19,39 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Ulcinju gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 29,19 eura. Septembarske račune umanjene za iznos popusta za redovne platiše dobiće 42,7 odsto domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno 158.502 kupaca.

Čak 71,43 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 eura, od 30 do 50 eura 18,63 odsto potrošača, od 50 do 100 eura 8,42 odsto kupaca, dok je potrošnja preko 100 eura očitana kod 1,52 odsto kupaca.

U toku je akcija „Podijelimo teret 9“, koja traje do 30.novembra, namijenjena svim kupcima, koji pripadaju grupi potrošnje „Domaćinstva“, a imaju dugovanja po osnovu računa za električnu energiju. U tom periodu, sva domaćinstva kojima ističu Sporazumi iz akcije “Podijelimo teret 7“, kao i sva nova domaćinstva koja žele da se priključe, svoje obaveze mogu izmiriti po izuzetno povoljnim uslovima: otplata prethodnog duga u fiksnim mjesečnim ratama u iznosu od 20 eura, izuzeće od prinudnih metoda naplate dok se poštuje Sporazum, obustava daljeg obračuna zatezne kamate.

Sve informacije o akciji potrošači mogu dobiti besplatnim pozivom ka Call centru na broju 19100, posjetom www.epcg.com ili naše fejsbuk strane, na adresi call.centar@epcg.com, kao i na šalterima lokalnih jedinica snabdijevanja