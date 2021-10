Zogović i Drašković o nedopustivom vrijeđanju srpskog naroda od Uljarevićke

Objavljeni rezultati istraživanja nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje (CGO) i agencije Damar, na uzorku od 1007 građana, po kome raste broj građana koji misle da se Crna Gora kreće pogrešnim putem I da žele bolji život, tačnije da je “nešto manje od trećine onih koji cijene da Crna Gora ide u veoma dobrom ili dobrom pravcu, dok je to prošle godine bilo nešto više od trećine” izazvalo je buru negodovanja izazvalo je niz negativnih reakcija na društvenim mrežama. Razlog nije mišljenja javnog mnjenja već uvrijedljiv konotativni izraz Daliborke Uljarević, direktorke CGO koja je stanovnike srpske nacionalnosti u CG stavila u korpus “nacionaalni opredjeljeni Srbi i oni nižeg obrazovnog nivoa su optimističniji da je dobar pravac kretanja društva“. Ona je dodala da se izrazito nezadovoljstvo tim pravcem bilježi među mladima, kao onima koji su izjašnjavaju kao Crnogorci, Albanci, Bošnjaci i Hrvati, i to oko 60 odsto, a kod nekih od tih grupacija to nezadovoljstvo ide i do 70 odsto.

Nedopustivo je da neko vrijedja i ponižava bilo kog gradjanina Crne Gore, a kamo li cijeli narod po bilo kom osnovu, napisao je poslanik DF Milun Zogović, na svom fejsbuk profile, dodajući da je glavna promoterka “gradžanizma” gospođa Uljarević kao dama pregazila sve granice lijepog ukusa a kao javni djelatnik sve principe, skrupule i elementarnu pristojnost trujući medijsko nebo opasnim prizemnostim.

“To što gospođa Uljarević ne može da prikrije i kanališe mržnju prema srpskom narodu to je njen problem. Srbima svejedno šta o njima misli Daliborka Uljarević i njoj slični.Da nije javni radnik bilo bi potpuno periferno. Otrovna mržnja prema jednom narod i to prema onom koji je dao nemjerljiv doprinos u stvaranju i opstanku Crne Gore je problem onog ko mrzi a ne tog naroda čija su posebnost, bogastvo duhovne i kulturne baštine, kultura i tradicija posebno iritantni za ovu i slične pojave. Gospodjo Uljarević možete da mrzite koliko hoćete ali morate naučiti da se obraćate sa dužnim poštovanjem i uvažavanjem” zaključio je Zogović.

Funkcioner DF Petar Drašković kazao je da je Daliborka Uljarević, pripada antisrpskoj akciji duže nego što traje čuđenje povodom njenih ponižavajućih izjava.,dio antisrpske politike koncerna “Vijesti” koja ima za cilj uništenje srpskog i pravoslavnog karaktera.

“Primejtili ste nikada za Srbe ne kažu da su, prosto, Srbi, nego da su „građani Crne Gore srpskog nacionalnog predznaka“ ili „nacionalno opredjeljeni Srbi“. Tako čine jer neće priznati da je i srpski karakter Crne Gore utemeljen u njenoj istoriji, nego je uvezen i da su neki izabrali da se tako pišu, iako su nešto drugo. Kao što vjernike Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zovu „vjernici Mitropolije“.

“Daliborka Uljarević pripada antisrpskoj akciji duže nego što traje čuđenje povodom njenih ponižavajućih izjava. Ona je dio iste priče koncerna Vijesti koji nikako ne može da podnose srpski i pravoslavni karakter ovih prostora i čini sve da ga se otarasi. To čine djelima, ali i terminološki”, kazao je Draškovićon ističuće da se svi sjećamo naslovne stranice Đilasovih novina Vijesti sa naslovom “Pravoslavci ne vole promjene, siromašniji su i manje srećni”, navodi Drašković.

Niko nije bolje demonstrirao demokratiju od srpskog naroda na našim prostorima, navodi Drašković I podsjeća da su pravoslavni vjernici i Srbi glavni pokretači protesta i promjena u Crnoj Gori, “što svako u Evropi zna”..

“Stalno će nas ubjeđivati kako su svi ostali bolji, obrazovaniji, širih shvatanja, prosvećeniji i pametniji, a biti Srbin je nešto praistorijsko, prevaziđeno i tuđe. Zato je Daliborka ekspert za sve na svakoj emisiji Željka Ivanovića i tamo nemilice prosipa svoje uboge teorije. Međutim, nije joj sporno što je određeni nevladin sektor postao vladin i više se upleo u stvari koje ne treba da ga se tiču”, precizirao je Drašković opbjašnjavajući da tom nevladinom sektoru nije u opisu posla da glumi tutora na način kako to radi u Crnoj Gori, već samo čini ono što mu je dozvoljeno. Sigurno mu nije misija da širi Hristovu riječ i poruke da Srbi treba da se slože, obože i umnože. Krivac je onaj koji im je dopustio da budu toliko bezobrazni i bezobzirni, te čitav srpski narod karakterišu kao pećinske ljude, pod plaštom navodnih zaštitnika ljudskih prava i sloboda”, zaključio je on.