Za najbolji tim učenika elektroteničara nagrada 750 evra

U cilju popularizacije zanimanja elektrotehničar i isticanja značaja srednjeg stučnog obrazovanja održaće se 15.decembra, u Centru za obuku CEDIS-a u Podgorici, treće takmičenje učenika drugog I trećeg razreda crnogorskih srednjih stručnih škola iz oblasti elektrotehnike „ENERGIJA U ŽICI“, koje organizuju Udruženje nastavnika elektrotehnike Crne Gore (UNECG) sa Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS).

Poziv je upućen srednjim stručnim školama iz Tivta, Nikšića, Berana, Pljevalja, Rožaja, Bijelog Polja i Podgorice. Škole do 6.decembra mogu da prijave po jedan tim od tri člana, a za pobjednike takmičenja obezbijeđene su i vrijedne novčane nagrade.

-Za osvojeno prvo mjesto nagrada za tim iznosiće 750 eura, za drugo mjesto 600 eura i treće mjesto 450 eura. Takođe je obezbijeđena nagrada za mentore pobjedničkih ekipa, kao i najbolju školu, a to je lap top. Imaćemo i specijalnu nagradu za najboljeg pojedinca koja će iznositi 250 eura. CEDIS i UNECG će formirati žiri koji će ocjenjivati teorijski i praktični dio rada i proglasiti najbolju školu. Svrha organizovanja takmičenja je želja da se promoviše zanimanje elektrotehničara, ali i značaj srednjeg stručnog obrazovanja – kazali su z CEDIS-a dodajući da ukoliko dođe do promijene u epidemiološkim merajama takmičenje će se održati početkom drugog polugodišta ili kada to mjere dozvole u toku drugog polugodišta

“Energija u žici” prerasta u tadicionalno takmičenje na kojem srednjoskolci imaju priliku da pokažu stečena znanja i vještine iz oblasti eleketrotehnike kroz teorijski i praktični rad. Takmičenje je I način da sarađuju obrazovne institucije u kojima se stiču znanja i vještine za zanimanja koja su CEDIS-u potrebna za obavljanje osnovne djelatnosti.