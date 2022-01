Božićna poslanica – napravimo Bogu mjesta u srcu, hramu i porodici

U sredu, 5. januara 2022. godine, Njegovo Preosveštenstvo Episkop mileševski g. Atanasije je uputio Božićnu poruku i blagoslov svim ljudima dobre volje Mileševske eparhije.

Vladika je između ostalog rekao: – Božić je dan u godini kada najviše pažnje posvećujemo Bogu i jedni drugima. Bog je zaželeo da živi sa nama i upriličio je sebe da dođe u naš život, i upravo na dan Božića mi se susrećemo, Bog i čovek. Susrećemo se i nastavljamo da živimo zajedno, Bog koji silazi iz svojih nebeskih visina, zasniva svoju Zajednicu sa čovekom.

– Bog je upriličio Sebe i uspostavlja novi stil života. Pećinu u kojoj je rođen On ispunjava ljubavlju i mirom. On diše ljubavlju i unosi mir, pre svega u tu pećinu u kojoj je rođen, a onda tim mirom i ljubavlju nastoji, i dan danas, da ispuni ceo svet. To je taj novi stil života koji On donosi i u čemu On pokazuje primer.

– Bog je upriličio Sebe za ovaj susret i, da bi ovaj susret bio pravi traži se od nas da i mi upriličimo sebe, da napravimo Bogu mesta, da ne bude onako kao prilikom Njegovog rođenja, da ne beše mesta za Njega u ljudskim domovima.

– Tri su mesta na kojima treba da napravimo mesta za Boga. Prvo je srce ljudsko, zatim hram Božiji i na kraju porodični dom u kome živimo. A onda i ceo svet postaje hram Božiji, ako uspemo ova tri mesta tako da upriličimo da u njima ima mesta za Boga.

– Hram je mesto u kom se okupljamo, i nije slučajno da

se hram Božiji zove crkva, jer, Crkva predstavlja tu zajednicu Boga i ljudi i ta zajednica se rađa i stvara, okuplja i obnavlja sebe upravo tu, u hramu, i zato se hram zove crkva, mesto sabiranja. Tu se najdublje i najpotpunije susrećemo s Bogom. Naročito o Božiću svi propratni događaji vezani su za to podsećanje da Boga susrećemo, i to što ostvarimo u hramu nosimo sa sobom u svoje domove, i pojačavamo taj doživljaj u srcima svojim.

– Može se već iz svega zaključiti da je Božić dan kada najviše ostvarujemo zajedništvo jedni sa drugima. Zato je poziv, naročito na Božić, da se svi okupljamo u hramu i držimo to zajedništvo.

– Naročito na Božić imamo razloga da se uzdignemo iznad svih ljudskih slabosti, kao što su malaksalost, usamljenost, tuga, jer je Bog došao da bude naš prijatelj, da bude u našem životu, da nas ispuni tom nebeskom vedrinom, pozivom ka nebeskim horizontima, ka večnosti. Svesni toga mi možemo savladati i te slabosti usamljenosti.

– Srce je naročito bitno mesto u kom treba napraviti mesta za Boga. Jako malo se govori o tom ličnom upriličavanju čoveka za susret sa Bogom. To upriličavanje podrazumeva, pre svega, čišćenje sebe od greha. Jer, neće biti mesta za Boga u našim srcima ukoliko smo podložni raznim pohlepama zemaljskog života, vlastoljublju, srebroljublju, ukoliko smo ophrvani zavišću, zlobom, raznim sebičnostima. U srcu će biti mesta za Boga ukoliko smo sposobni da volimo jedni druge.

– Posebnu pažnju treba obratiti na dom čovekov, na porodicu. Porodica treba da odslikava onaj događaj iz Vitlejemske pećine. Najsavršeniji porodični susret bio je upravo tu, prilikom Hristovog rođenja. Svaka porodica, roditeljski dom, treba da podseća na taj mir, tu ljubav i tu slogu, to savršenstvo koje je onda vladalo. Jer, Gospod je želeo da svaki dom bude tako ispunjen mirom, sigurnošću, ljubavlju.

– Tema Božića je susret sa Bogom, i na Božić obnavljamo naš lični susret sa Bogom, učvršćujemo ga i nastavljamo da živimo sa Njime, i da živimo tim novim stilom života koji je On uspostavio, započeo, koji je On pokazao i koji podržava, a to je život u slozi i ljubavi, koji onda za svoj rezultat ima mir, spokoj, sigurnost, i sve to se onda preliva u večnost, poručio je Episkop Atanasije.

Čestitajući Božić svima, na prostorima Eparhije mileševske, Episkop Atanasije je poželeo da radost Božića osete svi, u svojim domovima, hramovima i na svakom mestu gde ljudi žive.

HRISTOS SE RODI – VAISTINU SE RODI!

Božićnu poruku Episkopa Atanasija, o Božiću 2021.