DJEČIJI DODATAK ISKLJUČIVO PREKO POŠTE, POŠTAR PROVJERAVA JESU LI SVA DJECA NA BROJU

Roditelji ili staratelji od juče centrima za socijalni rad mogu predati prijavu za ostvarivanje prava na dječji dodatak, a kako je ranije saopšteno iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, to davanje isplaćivaće se isključivo putem Pošte Crne Gore, na adresu prebivališta djeteta.

Takav način, kažu u Udruženju Roditelji, apsolutno je neprihvatljiv u 21. vijeku, posebno imajući u vidu da su pravo na dječji dodatak do sada imali mališani do navršene šeste godine, a da su njihovi roditelji, odnosno staratelji mogli da izaberu način isplate – na račun u banci ili putem pošte.

Ministarstvo: Mehanizam kontrole

Iz Ministarstva tvrde da isplata dječjeg dodatka “treba da se vrši isključivo preko Pošte Crne Gore, pošto ne postoji drugi mehanizam kontrole da li lica koja ostvaruju prava na materijalna davanja borave na prijavljenoj adresi u Crnoj Gori”.

”Taj mehanizam kontrole odnosno sprečavanja zloupotreba ne odnosi se samo na dodatak za djecu nego za sva prava iz socijalne i dječje zaštite i u tom slučaju pravo na dodatak za djecu ne može biti izuzetak. Prava iz socijalne i dječje zaštite ostvaruju građani Crne Gore ukoliko žive na teritoriji Crne Gore. Eventualna isplata preko banaka otvorila bi mogućnost da pravo na dječji dodatak ostvare i državljani Crne Gore koji ne žive na teritoriji Crne Gore, gdje u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti centri za socijalni rad nemaju nadležnost u postupacima ostvarivanja prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite”, navode iz Ministarstva.

Tvrde i da Zakonom o registrima prebivališta i boravišta iz 2015. nije propisana obaveza državljana Crne Gore da odjave prebivalište prilikom odlaska na rad u inostranstvo u odnosu na prethodno zakonsko rješenje, koje je bilo na snazi u periodu donošenja Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti 2013, a kojim je bila utvrđena obaveza odjave prebivališta.

”Iz navedenih razloga nema više mogućnosti vršenja kontrole mjesta stanovanja i utvrđivanja da li se korisnik prava iz socijalne i dječje zaštite nalazi, odnosno živi na teritoriji van Crne Gore”, navode iz resora rada i socijalnog staranja.

Mihailović: Neozbiljno, roditelji do sada imali mogućnost primanja dodatka preko banke

Direktorica nevladine organizacije Udruženje Roditelji Kristina Mihailović poručuje da je potpuno neprihvatljivo da se dječiji dodatak isplaćuje isključivo preko Pošte.

Kazala je da “ovakve neozbiljnosti odavno nije bilo s obzirom na to da smo u decembru znali da treba da se pripremamo za primjenu izmijenjenog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti”.

Mihailović je pitala i da li to znači da će roditeljima djece do šest godina biti ukinuto pravo da dječji dodatak primaju preko računa u banci “jer je njima to do sada bilo omogućeno”.

Pitala je i čemu služe dokazi o prebivalištu, ali i činjenica da su centri umreženi s bazama Ministarstva unutrašnjih poslova.

”Ukoliko poštar vrati novac, jer nije našao nikoga na adresi, roditelj mora da ide u označenu poslovnicu, čeka redove, troši svoje vrijeme i resurse. Tako se, između ostalog, roditeljima prave i dodatni troškovi”, naglasila Mihailović u izjavi za “Vijesti”.

Ukazala je i na to da, ukoliko su u pitanju troškovi provizije kod banaka, onda je trebalo prethodno napraviti adekvatnu analizu.

”Koja bi pokazala kolika bi provizija bila bankama, a kolika je Pošti Crne Gore, pa da vidimo na koji način to može da se riješi”, ističe Mihailović.

Ništa nijesmo naučili iz prošlog ciklusa za prijavu

Prema njenim riječima, i sistem prijavljivanja je mogao biti drugačiji.

”Umjesto da smo nešto naučili u odnosu na prošli ciklus za prijavljivanje, da smo uspjeli da napravimo onlajn aplikaciju, mi tjeramo roditelje da na ovim temperaturama čekaju u redovima kako bi djecu prijavili za dodatak”, kaže Mihailović, ističući na to da su roditelji tek juče saznali kako će sistem prijava da funkcioniše.

”Recimo, na vratima najvećeg centra za socijalni rad u državi, u Podgorici, juče poslije podne su osvanule instrukcije za prijavljivanje. Roditelji su juče saznali da se mogu prijaviti u dva objekta centra u Podgorici… Nijesu se svi centri na isti način ophodili prema roditeljima, pa je bilo i svijetlih primjera poput danilovgradskog centra koji je još prošle sedmice na svom sajtu objavio raspored prijavljivanja”, kazala je Mihailović.

”Uz činjenicu da smo ovo već prošli, potpuno je nelogično da ne idemo bar korak naprijed, naprotiv, dodatno bespotrebno komplikujemo stvari”, zaključila je ona.

Iz Ministarstva kažu da se rad sa stankama organizuje od opštine do opštne, “pošto nijesu svi centri jednako opterećeni očekivanim brojevima zahtjeva”.

”Shodno instrukciji Ministarstva, svaki centar za socijalni rad se putem lokalnih medija pojedinačno oglasio povodom termina prijema zahtjeva”, kazali su iz tog resora.

Dodaju i da će se raditi na razvoju opcije za onlajn prijavu zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite.

”Da bi u pogledu zaštite podataka o ličnosti i Zakona o upravnom postupku, prijava građana bila pravno ‘ispravna’ (što je potvrđeno i u konsultaciji s nadležnom inspekcijom) preduslov za onlajn prijavu je da bude izvršena putem ličnog digitalnog sertifikata građanina/građanke, a za koju je opet potreban i čitač digitalnih sertifikata koji obezbjeđuje građanin…”, precizirali su iz Ministarstva.

Za dječji dodatak može se aplicirati do 30. septembra. Prijave mogu biti dostavlljene i nakon tog roka, ali će pravo “na dodatak biti priznato od narednog mjeseca u odnosu na mjesec kad ste se prijavili”. Pravo na dodatak, u iznosu od 30 eura, ostvaruju djeca do navršenih 18 godina.

