SDP: Marković objelodanio da su Vlada i DPS „kočničar razvoja države“

Premijer Duško Marković je juče na okruglom stolu posvećenom ekologiji izjavio da se Vlada Crne Gore „odrekla izgradnje drugog bloka TE u Pljevljima, iako je to velika investicija i donosi veliki broj radnih mjesta“. Poslije decenije sumnjičenja drugih da „sprječavaju razvoj Crne Gore“ Marković je konačno objelodanio da je upravo njegova Vlada i njegov DPS „kočničar razvoja države“. Ne tako davno smo slušali salve optužbi na račun SDP, drugih opozicionih partija, NVO sektora, građana i javnosti Pljevalja pri samom pomenu mogućnosti da se razmotri ekološka ili ekonomska isplativost gradnje TE na ugalj u državi koja je, na papiru, ekološka. Poptisivani su ugovori, aneksi ugovora, obećavana toplifikacija Pljevalja, stotine radnih mjesta, na priči o TE i razvoju sjevera su se dobijale hiljade glasova. Danas se umjesto odgovora u kojoj je fazi projekat, zbog čega se odustalo, kad je donijeta odluka i ko je donio, samo zatvara taj set praznih i neispunjenih obećanja. Slično kao i sa fabrikom čokolade i drugi blok TE će služiti kao podsjećanje na neodgovornost vlasti kad su u pitanju građani naše zemlje. Nema izvinjenja onima koji su proglašavani „kočničarima razvoja“ kad su ukazivali na ekonomsku neisplativost projekta i katastrofalne ekološke posljedice gradnje energetskog postrojenja na ugalj, dok se po osnovu obavezujuće odluke ubrzano zatvaraju sve slične elektrane EU. Nema ni procjene koliko je novca potrošeno u pripremu projekta, izradu studije, poptisivanje ugovora i slično i ko će da odgovara za milione koji su očigledno bačeni u vjetar. Gospodo iz Vlade, danas očigledno nijeste nesposobni u realizaciji sopstvenih planova, niti ste kočničari razvoja kako ste kvalifikovali druge – sada ste postali ekolozi. Naravno, kada se rijeke stavljaju u cijevi odgovor na pitanje da li je to razvoj ili uništavanje prirode očigledno zavisi od toga ko je dobio koncesiju. Projekat, koji je bio kotroverzan od pokretanja 2012 godine na ovaj način ide u prošlost a kritike od strane partija, civilnog sektora i dijela stručne javnosti da je ekonomski neisplativ i sa dalekosežnim negativnim posledicama po zdravlje ljudi i životnu sredinu, će se prećutati do pokretanja nekog novog „epohalnog“ i spasilačkog poduhvata slične vrste i sudbine. Odgovornost za učinjenu štetu i trošenje novca građana na propale projekte očigledno ne stanuje u Vladi Duška Markovića, a što će biti sa drugim predizbornim obećanjima možemo samo da zamislimo.

Mirko Stanić, član predsjedništva SDP