Bojović: Pljevljaci se ne smiju zadovoljiti mrvicama

Saopštenje za javnost

Predložena ekološka naknada, koju bi Pljevljima navodno plaćali najveći zagađivači, mizerna je i ponižavajuća predizborna manipulacija državne vlasti. To je jasno i po njenom potencijalnom iznosu i po načinu na koji je ova mjera uvedena i po trenutku koji je izabran za njeno navodno uvođenje. Vidimo da se prilikom određivanja iznosa ekološke naknade Pljevljaci ponovo nisu ni za šta pitali, naravno, sa ciljem da budu ponovo drastično zakinuti. Niti je lokalna vlast ovom prilikom pokušala da u potrebnoj mjeri zaštiti prava i interese Pljevalja i Pljevljaka, što opet potvrdjuje da ona postoji samo da bi ćutala i slušala partijsku centralu, pa makar to proizvodilo drastičnu štetu Pljevljima i Pljevljacima.

Podsjećamo da nam je u susret parlamentarnim izborima 2009. godine vlast obećavala punu zaposlenost Pljevljaka i uvoz radne snage. U susret parlamentarnim izborima iz 2012. godine obećavali su da će Vektra Jakić da zaposli na stotine radnika i da će njen izvozni potencijal biti preko 100 miliona evra. U susret parlamentarnim izborima iz 2016. godine obećavali su da će biti izgrađen drugi blok Termoelektrane. Sada vidimo, da u susret parlamentarnim izborima koji bi trebalo da se održe 2020. godine, pokušavaju da ponovo obmanu Pljevljake pričom o ulaganjima i ekološkoj naknadi. Navedena tragična hronologija lažnih obećanja ukazuje da Pljevljaci više ne mogu vjerovati ovoj vladajućoj garnituri.

Postavlja se pitanje kako će se obračunavati tih mizernih 1.7% od prihoda Termoelektrane, kada ona nije samostalan privredni subjekt, već sastavni dio Elektoprivrede. Dalje, pitanje je da li će uopšte Elektroprivreda bilo šta uplaćivati po ovom osnovu, imajući u vidu da je sudskom presudom, opština Pljevlja u obavezi da tokom narednih 10 godina vrati Elektropivredi preko 2 miliona evra zbog navodno nelegalnog ubiranja prihoda po osnovu prethodno uvedene ekološke naknade, u vrijeme kada je na čelu opštine bio Filip Vuković.

Vidimo i da Vlada u Podgorici ubira dodatni milionski prihod od nedavno uvedene akcize na pljevaljski ugalj, dok Pljevljima planira da vraća mrvice u vidu ove ekološke naknade koja će po obićaju i tako mizerna trajati samo do završetka predstojećih izbora. I sam bivši predsjednik opštine Pljevlja je tražio da iznos ekološke naknade za opštinu Pljevlja bude minimum 5% od ukupnih prihoda zagađivača, dok je Vlada odredila da to bude svega 1,7%, pri čemu se ne zna ni kako se uopšte došlo do ovog procenta. Valjda su smatrali da je to dovoljno za još jedno predizborno zamajavanje Pljevljaka.

Državni novac koji se poslednjih godina daje situiranim funkcionerima vlasti za kupovinu stanova u Podgorici u velikoj mjeri je novac koji se ubira korišćenjem pljevaljskih resursa. Istovremeno, nema podrške za mlade bračne parove ili recimo za ljekare u Pljevljima u vidu rješavanja njihovog stambenog pitanja, nema otvaranja novih radnih mjesta, dok su cijene postojećih nekretnina Pljevljaka na poražavajuće niskom nivou.

Pljevljaci ne smiju da dozvole sebi da se ponovo zadovolje mrvicama jer se njima ne može obezbijediti stvarno i održivo rješenje niti jednog urgentnog problema koji se tiče zagađenosti. Jasno je svima da Pljevlja zaslužuju mnogo veća izdvajanja i države i zagađivača kako bi se bar donekle saniralo teško stanje nakon višedecenijskog zapostavljanja, uništavanja preduzeća, pljačke i razvlačenja njenih resursa. Za sve je to neophodna promjena ove prevarantske i kriminalne vlasti.

Vladislav Bojović, predsjednik OO Demokratske narodne partije Pljevlja i funkcioner Demokratskog fronta