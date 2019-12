Abazović najavio formiranje građanskog bloka

Građani očekuju da opozicija sarađuje

“URA od svog osnivanja vodi otvorenu politiku i gradi mostove saradnje sa svim pojedincima i grupama koji žele dobro Crnoj Gori. Ne afirmišemo partijsku uskogrudost, već smo spremni da ideju evropske Crne Gore zaokružimo na najbolji mogući način, a to je moguće samo ako okupimo sve snage i potencijale koje ova država ima. Nije dovoljno mijenjati samo elite na vlasti nego način upravljanja. Novi sistem ne možemo graditi starim metodama šireći partijski militarizam, već afirmišući ideju otvorenosti, stručnosti i profesionalizma. Građanski blok ili asocijacija građana može biti zanimljiva i alternativna ponuda. Ideja postoji, inovativna je i do sada neviđena na našoj političkoj sceni. Ako sve bude išlo kako smo planirali konačno ćemo imati nešto atraktivno i drugačije da ponudimo građanima. Idemo na pobjedu, jer od “dobrog” rezultata opozicije obični ljudi nemaju nikakve koristi”, kazao je Abazović.

Formiranje građanskog bloka je prilika za okupljanje svih koji su spremni da zaokruže ideju evropske Crne Gore, izjavio je predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović u intervjuu za Vijesti. On je kazao da je ideja o formiranju građanskog pokreta, na čijem formiranju radi URA, do sada neviđena na crnogorskoj političkoj sceni.

U Crnoj Gori postoji veliko nagomilano nezadovoljstvo. Podsjetiću da je i prije afere “Koverta” sve izgledalo izgubljeno, a da je nakon objavljivanja snimka, na desetine hiljada građana, koji su bili prilično nezainteresovani za stanje u društvu, izašlo na ulice. To je Crna Gora koja toliko želi promjene, koja zaslužuje pravdu i koja ne želi da se pomiri sa ovakvom “političkom šizofrenijom” koja ubija vjeru u bolje sjutra. Moramo uvažiti nepregledne kolone dostojanstvenih građana koji su na krajnje kulturan i civilizovan način demonstrilrali svoje nazadovoljstvo sistemom koji je odavno ogrezao u korupciji. Oni traže bolju alternativu od one koje nudi tradicionalna opozicija. Kad gledate Skupštinu Crne Gore, sve vam je jasno.

Ponuda mora biti bolja i ozbiljnija ako želimo pobjedu. Naše je da učinimo sve da se takva alternativa konačno iskristališe. Platforma je načelno zamišljena oko pet osnovih principa-borbe protiv korupcije, reforme ekononskog, zdravstvenog i obrazovnog sistema kao i zaštiti životne sredine.

Sa kim ste do sada razgovarali, u kojoj je fazi inicijativa?

Mnogo je subjekata, organizacija i pojedinaca sa kojima su obavljeni razgovori. U zarobljenoj državi nije lako iskoračiti i stati na političku crtu oligarhiji koja toliko dugo vlada, koristeći sve mehanizme psiho-fizičke opresije karakteristične za autoritarne režime. Međutim, mnogi osjećaju potrebu da pomognu promjene. Sistem je toliko banalizovan da zdravorazumski ljudi ovo više ne mogu da tolerišu. Svakim danom je sve više onih koji shvataju da ovo nije država koju smo sanjali. Stoga pozivamo sve da pomognu transformaciju sistema, bilo kroz stručnu podršku u sektorskim politikama, direktnim aktivizmom ili na druge suptilnije načine. Ne bih u ovoj fazi govorio o konkretnim imenima, samo ću reci da je tu dosta profesora, ljekara, vrsnih pravnika, privrednika, umjetnika… Tu su naravno i neke asocijacije građana koje su se iskristalisale u prethodnom periodu kao sto je Civis sa kojima samo imali zajedničkih aktivnosti i započeli projekat “Društvenog dijaloga”, ali i lokalne liste kao, dio NVO sektora, aktivisti za zaštitu životne sredine…

Hoćete li pokušati da platformu širite pokušajem ujedinjenja opozicije oko nekoliko ključnih tačaka, jer se sada stiče utisak da jedino DPS zna u kom pravcu ide, a izbori su na pragu?

Svako ko je za promjene, evropsku budućnost i želi dobro građanima Crne Gore može biti naš partner. URA se zalaže za otvorene liste, da se glasa za ljude, a ne za partije. Zato smatramo da je vrlo važno uključiti sve koji mogu da pomognu, bez obzira na eventualne palitičke afinitete ili pripadnost. Ključno je da u opoziciji postoji saglasnost oko nekoliko fundamentalnih zahtjeva iza kojih se mora stati odlučno. Za početak ostavke vrhovnog državnog tužioca (VDT), specijalnog državnog tužioca (SDT), direktora Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) i direktora Uprave policije i dogovor oko novih lica sa kredibilitetom. Izborna reforma i tehnička Vlada.

Nije važno šta DPS hoće, nego šta opozicija hoće

Opcija odlaganja izbora nakon probijanja svih rokova, što se URA tiče, mora biti na stolu. Ako na to vlast ne pristane zalažemo se za opšti bojkot. URA ostaje pri stavu da opozicija mora drugačije djelovati nego do sada, i da treba naći najmanji zajednički imenilac. Nije važno šta DPS hoće, nego šta opozicija hoće. Jedina smo stranka koja ima pristojnu kominikaciju sa svima u opoziciji i spremni smo da sjednemo za sto i predstavimo našu viziju rješenja. U suprotnom, ne želimo preuzeti odgovornost za nešto u čemu nismo učestvovali. A opozicionim kolegama želimo mnogo sreće u daljem radu.

URA se do sada držala po strani od skupštinskih dešavanja, pokazalo se da je i pokušaj rada odbora za izborno zakonodavstvo bio uzaludan. Da li je tačno da ste imali sugestije diplomata u Crnoj Gori da se priključite tom procesu?

Jedna od odluka na koje sam posebno ponosan je da direktno ne učestvujemo u “političkom rijalitiju” koje se manifestuje kroz aktivnosti Skupštine Crne Gore, bilo na plenumu ili njenim radnim tjelima.

Potpredsjednik “Sinđine skupštine” ili sinonim korupcije kakav je Branimir Gvozdenović, ne mogu vratiti povjerenje u parlamentarni život nakon svega što se dešavalo. Ipak, stvar je političke kulture da budemo kolegijalni i pružimo priliku opozicionim kolegama da nas ubijede u suprotno, odnosno da je ipak moguće napraviti neki kompromisni dogovor i sa njima. Četiri mjeseca nakon početka rada Odbora za izborne reforme, čak i najvećim optimistima je jasno da smo bili u pravu. Opozicione kolege i dalje imaju našu moralnu podršku, ali moraju konačno shvatiti da troše zajedničko vrijeme, a to baš i nije fer prema građanima. Sačekaćemo i taj 18. decembar, da vidimo ima li pomaka. Nadam se da će poslje toga stvari biti jasnije.

Šta ste rekli diplomatama?

URA ima prijateljsku saradnju sa svim međunrodnim predstavnicima i to je dio naše politike koji posebno baštinimo i unapređujemo. Međutim, kao i u svim situacijama koliko god one bile delikatne, moralna je obaveza pričati istinu. Legitimno je da oni zastupaju interese EU, Donalda Trampa, Kraljice Elizabete, Vladimira Putuna ili kineske vlade, ali valjda se neko mora boriti i za interese građana Crne Gore. Ako oni ne vide ili ne žele da priznaju da se ovdje, djelimično i uz njihovu pomoć, stvorila privatna država, to je ozbiljan problem. Mi smo odlučni da se izborimo za slobodu. Ne tražimo pomoć za opoziciju nego za demokratske vrijednosti i načela, koji i oni retorički promovišu.

Na proljeće i zvanično u Zelenima Evrope

Početkom naredne godine očekujte odluku o kandidaturi za evropske Zelene. Koliko će to uticati na vašu profilaciju?

URA dovodi novu politiku u Crnu Goru koja stiže na krilima globalnog zelenog talasa. U rekordnom roku smo prešli nekoliko stepenika u vezi sa članstvom u evropskoj internacionali Zelenih Evrope. U Finskoj je nadavno prihvaćena naša aplikacija, a čeka nas skrining tokom januara i februara naredne godine. Ako sve bude kako treba, na proljeće ćemo postaviti rekord kao stranka koja je najbrže došla do članstva u istoriji evropskih političkih porodica. Za Crnu Goru to je višestruka korist s obzirom na to da su Zeleni u velikoj ekspanziciji, a trenutno se radi o četvrtom najvećem klubu u Evropskom parlamentu. Politika Zelenih je inovativna, moderna i prilično beskompromisna. Ne oslanja se samo na zaštitu životne sredine, nego i na vladavinu prava, borbu protiv korupcije, održivi razvoj, zaštitu manjinskih i ugroženih zajednica… Mi kao država koja je Ustavom deklarisana kao ekološka posebno možemo koristiti benefite zelene politike.



Zeleni u posjeti Crnoj Gori(Foto: URA)

Tradicionalne partije polako gube na značaju, zato treba hvatati priključak sa savremrnim svijetom. To je politika budućnosti. Zato se URA odlučila da joj se pridruži.

Nestala granica između države i kriminala

Kako će afera “Koverta” koja je potvrdila sumnje u nezakonite finansije vlasti, uticati na izbornu utakmicu?

Crna Gora nakon “Koverte” ima dva puta – da totalno sklizne u političku agoniju u kojoj će se i politički zaokružiti sistem “privatne države” ili će iskoračiti kroz izbore koje će biti orgnizovani znatno bolje nego do sada. URA je posvećena drugom scenariju koji je ostvariv samo uz pomoć novog zakonodavstva i mehanizama koji će omogućiti punu primjenu tih akata. Postojeća Vlada to ne može da ostvari. Izborne utakmice kao one do sada ne trebaju nikome. Spremni smo da se idejno takmičimo ali u fer uslovima.

Nakon svih afera DPS je potpuno delegitimisan i tu završava svaka priča. Ima li boljeg primjera srozavanja državnog aprata od pisma kojeg je intimus Mila Đukanovića, izvjesni Ćoćo Bećirović uputio tužilaštvu, vjerovatno u dogovoru sa drugim klanom unutar iste institucije. Živimo u državi gdje se droga transportuje brodovima Vojske Crne Gore. Da ne pričamo o RTCG čijih bi se montaža postidjeli i najgori režiseri filmova B produkcije. Nestala je granica između države i kriminala, ne zna se gdje počinje zakon, a završava bahatost vrha vlasti. Ovome se mora stati na kraj. Crna Gora ovako dalje ne može.

Izvor: Vijesti