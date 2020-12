Abazović: Nečiji interes je bio da zarad odbrane vlasti, u Pljevljima izazove vjersku i nacionalnu netrpeljivost, s namjerom da se ona prelije i na neke druge sredine u Crnoj Gori

Bez policijskog obezbjeđenja i prekida saobraćaja u gradu u Pljevljima je danas u službenoj posjeti bila tročlana delegacija Vlade CG na čelu sa potpredsjednikom Dritanom Abazovićem, ministrima policije Sergejom Sekulovićem, urbanizma i ekologije Ratkom Mitrovićem. Abazović je poručio da su nakon 15 dana rada nove Vlade odabrali Pljevlja kao drugu opštinu koju će posjetiti jer time žele da poruče da su Pljevlja veoma visoko u prioritetima aktuelne Vlade. Potredsjednik Vlade je poručio da će Vlada CG uskoro donijeti odluke koje se tiču smjena u određenim javnim preduzećima i „ sjutra će se početi sa time“. Najavio je da će biti raspisan konkurs za direktora Uprave policije i pozvao sve ljude koji misle da mogu da obavljaju tu funkciju da se prijave. Na pitanje da prokomentariše hapšenje direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića, Abazović je čestitao na akciji dodajući da će javnost biti vrlo brzo iznenađena novim slučajevima koji bi trebalo da ugledaju svjetlost dana.

–Ova Vlada više neće dozvoliti maćehinski odnos koji je prethodna Vlada imala prema Pljevljima. Zaista mislimo da je krajnje diksriminatorska politika da Pljevlja toliko daju CG a da im se malo vraća. To je krajnje nekorektno i što se nas tiče želimo diskontinuitet u tom pravcu, želimo da pomognemo koliko je u našoj mogućnosti . Generalno imamo velike probleme vezane za ekonomska pitanja i za rad javnih preduzeća. Sigurno neće biti lako riješiti ekološke probleme u Pljevljima ali želimo da poručimo da je Vlada CG otvorena za sve inicijative i da želi da gradi partnerstvo sa svim lokalnim samoupravama a naročito sa Pljevljima, koja su bila neoprvdano ostavljena na marginama prioriteta. Posebno želim da naglasim da smo danas imali zajednički sastanak sa predstavnicima svih odborničkih klubova. Mi smo ljudi koji različito percipiramo načine koji vode ka rješenju određenih problema ali mislim da smo zajednički konstatovali da želimo da uputimo zajedničku poruku iz Pljevalja – da stojimo maksimalno posvećeni multikulturalnoj i građanskoj CG, i da bilo kakvo političko ili nacionalno opredjeljenje ne treba da bude razlog za podizanje nacionalnih tenzija u CG, da ne bude razlog za stvaranje jedne slike koju PV ne zaslužuju. Poručujemo da su Pv grad u koji su svi dobro došli i u kome svi treba da se dobro osjećaju. Takvu poruku šaljemo svi zajedno i ne želimo da više ikada ode pogrešna slika iz Pljevalja koja ne odgovara stvarnom stanju, na način što ćemo jačati demokratske institucije u CG i što ćemo biti posvećeni javnom interesu – rekao je Abazović.

Na pitanje da pojasni svoju izjavu u Parlamentu da je neko iz pljevaljske Islamske zajednice (IZ) bio saradnik bivše vlasti, te kako komentariše izjavu odbornika NSD Mija Lekića da su postparlamentarna dešavanja u Pljevljima bila dio namjere da se ne desi mirna primopredaja vlasti Abazović je potvrdio da je neko iz IZ bio saradnik vlasti i objasnio da to može da bude opredjeljenje ljudi , te da on poštuje svačije pravo na opredjeljenje.

– Za dešavanja u Pljevljima nakon 30. avgusta, na koje apsolutno nismo ponosni, i koji nas sve zabrinjavaju , za koja smo svi imali gotovo identičan stav, imam ubjeđenja da su slučajevi razriješeni, da se do nekih osoba došlo a do nekih nije moglo da se dođe jer nisu u bazi ali da postoje tzv. Biološki tragovi. Moje mišljenje je da je nečiji interes bio da zarad odbrane vlasti izazove vjersku i nacionlnu netrpeljivost s namjerom da se ona prelije i na neke druge sredine u Crnoj Gori. Sva sreća da do toga nije došlo. Pokazali smo svi zajedno jedan zavidan nivo odgovornosti. Kod nas se nikada nije mijenjala vlast u istoriji, nismo mogli da očekujemo ruže, niti crvene tepihe ali smo sve čini mi se izveli na vrlo dostpjanstven način, uz ove incidente od kojih se ograđujem. Sve je bilo mirno, dostojanstveno i kako priliči jednoj ozbiljnoj državi. Nadam se da ćemo u tom duhu svi nastaviti, ovo je samo prva smjena vlasti, nadam se da će ih biti još, i mislim da će to svaki naredni put ona biti uz mnogo manje buke i problema nego što je sada bilo, kazao je Abazović.

Delegacija Vlade posjetila je i Rudnik uglja i Termoelektranu a izjavu za medije dali su ministar, predsjednik opštine I. Golubović i predsjednici pojednih odborničkih klubova u PV.

