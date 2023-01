Abazović: Pljevlja imaju primat, slične mjere i za Bijelo Polje i Berane

Komentarišući to što neki mjere u Pljevljima smatraju populističkim, Abazović je kazao da sve što su radili, radili su u interesu građana.

Predsjednik Vlade Dritan Abazović obišao je Pljevlja i poručio da građane neće ostaviti na cjedilu kao i da je jedna od mjera da se toplifikacija grada proglasi javnim interesom.

Zagađenje 30 godina niko ne rješava. Mi smo govorili o dvije vrste pomoći jedna je urgentna koja je počela da se sprovodi, to su prečišćivači vazduha. Ovo nije mjera koja će riješiti problem, ali nam je vrlo bitno da bolnice, škole vrtići pa i domaćinstva dobiju prečišivaće vazduha. Subvencioniraćemo cijenu električne energije, dijelićemo i maske. Sve ovo nije rješenje za Pljevlja, do sledeće grejne sezone mora se naći rješenje koje je trajnije. Zajednička radna grupa bi trebala sve da precizira, kako bi vlada donijela odluke u tom pravcu. jedna odluka je da se toplifikacija Pljevalja proglasi javnim interesom, kako bi radovi krenuli nesmetano, bez prepreka. Da se makar jedan dio koji se donosi na centar grada i tri toplane riješi što prije. Razgovarali smo o koraku koji bi išao prema bolnici u Pljevljima. Subvencioniranje vezano za termoizolaciju domaćinstava, a išlo bi se prema zabrani grijanja na ugalj, naglasio je Abazović u Pljevljima.

Poručio je i da razumije težak život i stanje socijalne potrebe i istakao da je država spremna da subvencionira grijanje na električnu energiju.

– Ovo pitanje moramo da riješimo i da podržimo Pljevlja. Oni nisu jedini grad koji je zagađen u Crnoj Gori, slična je situacija u Bijelom Polju i Beranama, moramo da razmotimo kako do sledeće grejne sezone imamo bolju situaciju. U ovom dijelu države situacija je vrlo složena. Ovaj problem nije nastao od juče, ali nećemo zatvarati oči pred njim. Spremni smo da pomognemo da se problem riješi u mjeri mogućeg. Apelujem na sve da budu partneri u ovome, naročito na medicinske radnike. Moramo biti svjesni da nema grijanja na ugalj jer to uništava životnu sredinu i zdravlje. Subvencije su potpuno opravdane, treba naći opciju u kome će se država žrtvovati najviše, ali i lokalno stanovništvo, da pokušamo da riješimo problem, istakao je on.

Komentarišući to što neki ove mjere smatraju populističkim, Abazović je kazao da sve što su radili, radili su u interesu građana.

– Građane nećemo ostaviti na cjedilu, a ako neko ima bolju ideju nek je predloži. Ranije se niko nije osvrtao na Pljevlja, neki su sjedjeli u kancelarijama u Podgorici i čekali da se vremenske prilike promjene. To sa ovom vladom nije slučaj, ne možemo da promijenimo klimatske uslove. Prečišćivači koštaju po sto eura jedan, a poručili smo sve što smo imali na lageru. Slične mjere će biti i u Bijelom Polju i Beranama. Pljevlja imaju primat. Došao sam da pomognem građanima Pljevalja, a ko hoće da pomogne hoće, ko neće ne mora. Da je bilo sreće i pameti ranijih lokalnih i državnih uprava danas ne bi pričali o ovom problem, naglasio je Abazović.

Tražio je i da dio Agencije za zaštitu životne sredine pređe u Pljevlja.

– Mi ćemo imati situaciju da dio Agencije za zaštitu životne sredine prelazi u Pljevlja, oni su sad u Beranama ali sam tražio da budu u Pljevljima. Oni zajedno sa ekološkim inspektorom moraju da budu dio radne grupe koja treba da utiče u rješavanju problema. Moraće ovdje da se radi urgentno, a vidim da neki odbijaju, ko odbije nema potrebe da bude dio državne administracije, poručio je premijer.

Izvor-dan.me