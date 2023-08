Abazović povodom godišnjice potpisivanja TU: Korist danas osjećaju svi građani

Mnogi se danas kaju što su pristali na manipuliciju nekolicine zlonamjernih ljudi, umjesto da su stali u red pozdravljanja istorijskih odluka, dajući tako šansu svojoj djeci da rastu u drugačijem društvenom ambijentu koji štiti prava i slobode svih pojedinaca, naveo je Abazović.

Stav predsjednika Vlade Crne Gore Dritana Abazovića povodom godišnjice potpisivanja Temeljnog ugovora.

„Tog 3. avgusta 2022. godine u Vili Gorica stavljen je potpis na dokument za koji će se ispostovati da je trajno promjenio društvene odnose na bolje, kao nijedan akt do sada. Iako su mnogi najavljivali sukobe, konflikte širih razmjera i eskalaciju tenzija, od toga, baš kako sam i tada procjenio, nije bilo ništa.

Bio je to samo perfidni pokušaj da se galamom i prijetnjama grupe ljudi koji su navikli upravljati Crnom Gorom iz podzemlja (nijesu protestanti čije pravo poštujem i ako mislim drugačije) obeshrabi Vlada i premijer u namjeri da riješi decenijski problem. Postojao je jasan cilj da se prikrije dotadašnji kukavički pristup, sačuva diskriminacija kao politička tema, ali i kamuflira nadolazeća Sky prepiska koju su mogli da naslute. Međutim, osujećen je plan da Crna Gora trajno ostane podijeljeno društvo u kome će kriminalci voditi kolo, a na tribinama građani nastaviti prepucavanja oko identitetskih pitanja. Cijena koja je za to plaćena padom Vlade je ništa u odnosu na istorijski kontekst i na to što je društvo na kraju dobilo kroz demokratsko sazrijevanje.

Temeljnim ugovorom država je Crkvi garantovala njena prava i ukazala na obaveze, a Crkva prihvatila da bude neodvojivi dio pravnog poretka države. Na ovaj način stavljena je tačka ne decenijsko raspeće i nerazumjevanje, a korist takve odluke danas osjećaju svi građani, nazavisno da li su vjernici, agnostici ili ateisti.

Mnogi se danas kaju što su pristali na manipuliciju nekolicine zlonamjernih ljudi, umjesto da su stali u red pozdravljanja istorijskih odluka, dajući tako šansu svojoj djeci da rastu u drugačijem društvenom ambijentu koji štiti prava i slobode svih pojedinaca. Neki od njih su nagovijestili brzi politički kraj, a kasnije i procesuiranje premijera za veleizdaju zbog potpisa kojim je „ruka pravde“ posložila odnose među vjerskim zajednicama u našoj državi, skladno Ustavu i zakonu. Danas mnogi od tih bukadžija više nijesu na javnoj sceni. Neki su procesuirani, neki su u bjekstvu, neko je politički penzionisan, a neki će sebe pronaći u Sky prepiskama. Sa druge strane, neplanirano, Vlada koja se usudila da donosi hrabre odluke kao nikada ranije, pokrećući točak istorije i dalje je u svom kabinetu. Jednostavno, za one koji razumiju znakove pored puta – svi mi imamo svoje planove, ali i Bog ima svoje!

Predstavlja mi životnu čast što sam zajedno sa Patrijahom SPC Porfirijem, kojem dugujem posebnu se zahvalnost, kao i mitropolitu Joanikiju i ministru pravde Marku Kovaču, stavio potpis na Temeljni ugovor. Tim činom zajednički smo učinili da se otvori nova stranicu odnosa države Crne Gore i većinskog pravoslavnog stanovništva. Isto tako, sam akt ima i širi regionalni kontekst i dobar je putokaz kako se mogu riješiti i neka druga pitanja u našem naposrednom susjedstvu.

Moja misija u politici ostaje isključivo da služim građanima na pravedan način i da nikad ne diskriminišem nekog po nacionalnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Duboko vjerujem da smo učinili pravu stvar i da smo obradovali mnoge građane, čak i one koji u tom trenutku nijesu mislili na isti način kao i mi. Olovke sa kojima se potpisao dokument čuvaju se u kućama mojih prijatelja u Nikšiću i na Cetinju, kao svjedočanstvo koje podsjeća da je nekome to zaista puno značilo u životu.

Iza svih nas ostaju djela, a o njima će suditi pokoljenja. Tvrdim da je potpisivanje Temeljnog ugovora akt kojim je Crna Gora dobila perspektivu za najsvjetliju budućnost i utrla put mnogim demokratskim procesima koji su se desili nakon toga.

Test vremena je već položen. Zahvalnost pripada Bogu!“