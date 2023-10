Advokatica Jele Star tvrdi da joj je prijetio Dragan Brković

Ni godinu nakon pokretanja nema stečaja u “Vektri Jakić”

Prijetnje i pritisci na advokaticu “Star Jele”

Prijepoljska firma “Star Jela” gotovo godinu ne može da pokrene stečaj u “Vektri Jakić”, preko Privrednog suda, zbog naplate potraživanja od blizu 300.000 evra. Već četiri ročišta advokati “Vektre Jakić” iznalaze način za odlaganje predstečajnog postupka, i to tako što su tri puta tražili dopunu izvještaja o prethodnom stečajnom postupku koji je, privremeni stečajni upravnik Slobodan Raičević, dostavio sudu 18.04.2023. godine, dok su četvrti put tražili odlaganje navodeći da će izmiriti kompletan dug “Star Jeli”. Brković je isti manir imao i prema radnicima “Vektre Jakić”, državi, kooperantu, te je godinama obećavao da će isplatiti sva dugovanja.

Novo ročište, po predlogu “Star Jele”, još uvijek nije zakazano jer je sud na kolektivnom odmoru a na sajtu Privrednog suda navode da je ročište od 11.7. 2023. odloženo “radi dodatnog izjašnjenja privremenog stečajnog upravnika u odnosu na činjenice koje su od značaja za dalji tok postupka”.

“Punomoćnik dužnika je tek sada tražio da se stečajni upravnik izjasni da li smo mi ikada blokirali račun “Vektri Jakić”, što mi nikada nismo sporili i što nije bio opravdan razlog za odlaganje, a sada je dostavljena dopuna izveštaja od strane stečajnog upravnika i iskreno se nadam da više neće biti razloga za odlaganje”, kazala je advokatica “Star Jele” Jovana Nikodijević, ističući da je Privrednom sudu CG uputila podnesak, 12.jula, u kome navodi da ostaju u svemu pri predlogu za pokretanje stečajnog postupka.

U izjavi za Pljevaljske novine Nikodijević kaže da je od održavanja prvog ročišta, 18.04.2023. godine, imala po 20 poziva na dan, sve sa navodnim izgovorima da su spremni dug da izmire, a da su kasnije ona i porodica vlasnika “Star Jele” Đorđa Ljujića, konstantno bili izloženi pritisku od strane Dragana Brkovića i još jednog gospodina koji se predstavljao kao potencijalni kupac “Vektre Jakić”. Tvrdi i da je od njih dobijala ozbiljne prijetnje i uvrede.

Nikodijević pojašnjava da su od nje tražili da povuče predlog za stečaj i da je isplata duga spremna kroz dan, dva a kako je ročište 18.04.2023. godine bilo odloženo zbog dostavljanja izveštaja, nastavili su da zovu i da ubeđuju “da je novac spreman, da samo treba pronaći način kao da se potraživanje knjigovodstveno zatvori”. Navodi da su 15.05.2023. godine odlažili ročište kako bi im dali priliku da dug izmire.

“Međutim, od tada kreće potpuna agonija nakon mog odgovora na pitanje novinarki koliko nama “Vektra Jakić” duguje. Sada više nema para za izmirenje, nego se preti nekakvom ruskom mafijom koja će nama da objasni „neke stvari“ ukoliko nastavimo sa davanjem izjava medijima i ukoliko nastavim sa stečajnim postupkom. Tada se meni skreće pažnja da je bolje da pazim šta radim kada dolazim u Crnu Goru i da mi mogu napraviti velike probleme. Prilikom svakog razgovora Dragan Brković se ponašao jako nekulturno prema jednoj osobi ženskog pola, upotrebljavajući reči „hočeš li prestati da laješ kako bih i ja nešto rekao“, „Vas dve ste za sve krive, (aludirajući na ćerku gospodina Đorđa Ljujića, vlasnika PPU DOO Star Jela i mene) koristite tešku situaciju i bolest Đorđa da se domognete para“, „Do ovoga ne bi došlo da nisi pokrenula stečaj“ itd.. Da sam mlada, glupa i neiskusna i da ne znam sa kim imam posla… Pozivana sam više puta da se sastanem sa nepoznatim ljudima u terminima od 23h do 07h ujutru, kasno noću i da će se sve rešiti, a da ja samo treba da se vidim sa tim osobama. Do čega naravno, nikada nije došlo”, kazala je advokatica Nikodijević, dodajući da nije podnosila prijave zbog prijetnji.

“Nisam se bavila time, jer je podnošenje krivčnih prijava u našem pravosuđu izuzetno mukotrpan posao za oštećene pošto su izloženi raznim ispitivanjima, dokazivanjima, maltretiranju, a da na kraju ne dobiju ništa… Dok je okrivljeni u tom slučaju u u boljem i psihički lakšem položaju”, ističe Nikodijević.

Advokatica dodaje da ni 15 dana prije održavanja prvog ročišta (15.05.2023. godine), ni punomoćnik predlagača, ni punomoćnik dužnika nisu izjavili primedbe na izveštaj o prethodnom stečajnom postupku, niti su iste izjavili na ročištima do današnjeg dana, te da nekakav zahtjev dat e-poštom za dopunu izveštaja “nije niti se može smatrati primjedbama na izvštaj, naročito se ne može smatrati blagovremonim primjedbama i služiti kao osnov za dopunu izveštaja koji je dat i sastavljen u svemu u skladu sa zakonom i dokumentacijom datom od strane nadležnih državnih organa, a to što dužnik izbjegava dostavu dokumentacije, pravdajući se time da mu je isključena struja, ne može biti razlog daljeg prolongiranja ovog postupka i daljeg otkazivanja ročišta“.

Nikodijević podsjeća da je njihov predlog za pokretanje stečajnog postupka od 10.08.2022. godine, Privrednom sudu CG (PSCG) dostavljen 29. 08.2022. godine a da je Rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka PSCG donio 23.03.2023. godine jer dužnik „Vektra Jakić“ potpuno obustavio svoja plaćanja u periodu od 30 dana neprekidno i ne može odgovoriti dospjelim obavezama u roku od 45 dana.

„Pokretanje postupka prinudne naplate pre podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka niti je uslov, niti je finansijski isplativo u situaciji kada je dužnik u blokadi preko 20 miliona evra, tačnije 20.722.897,95 evra. Smatramo da dostavljanje dopune izveštaja nije potrebno, kako bi se spriječilo dalje prolongiranje postupka i nalaženje razloga od strane dužnika da buduća ročišta odlaže“, navodi se u podnesku PSCG od 12. jula ove godine.

Iz “Vektre Jakić” nisu odgovorili na naše pitanje, upućeno e poštom, za komentar o prijetnjama i pritiscima na advokaticu i kćerku vlasnika Ljujića.

Nepoznato je do kada će država dozvoljavati reprogram dugova “Vektri Jakić”, da li će “Jela Star” uspjeti da naplati potraživanje od 300.000 evra, te zašto se OTP banka ne oglašava iako joj “Vektra Montenegro”, koja je vlasnik “Vektre Jakić” duguje oko 70 miliona evra kredita, dok su najveće žrtve bivši radnici koji nisu tužili firmu za 15 do 40 neisplaćenih zarada, kao i radnici koji imaju pravnosnažne sudske presude ali nisu u mogućnosti da namire svoja potraživanja. Država je svojom (ne)činjenjem doprinijela dozvolila da radnici budu izigrani i poniženi. „Vektra-Jakić“ ne radi od 12. decembra 2018. i od tada traju samo obećanja da će radnici biti isplaćeni, sudski postupci tapkaju u mjestu a ministar poljoprivrede i šumarstva Vladimir Joković prije pola godine izjavljivao je da je dobio obećanja od vlasnika “Vektre Jakić” da su spremni da isplate kredit od 3,5 miliona dolara iz Abu Dabi fonda, za koji je garanciju dala država CG.