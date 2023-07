Akciji „Stop inflaciji“ došao kraj

Kao što je i najavljeno, akciji „Stop inflaciji” došao je kraj. Iako iz resornog ministarstava ekonomije najavljuju da će nastaviti s ograničavanjem marži na ulje, brašno, so i šećer, građani negoduju, naročito jer će već od danas, zbog izmjene Zakona o akcizama, paklica cigareta biti skuplja deset, a kilogram slatkiša 60 centi…

Taman kad su se građani naviki da na policama marketa stoji oznaka ‘Stop inflaciji’, od toga će polako morati da počnu da se odvikavaju. Akcija kao svaka akcija, kaže ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, ne može vječno trajati.

„Mi smo donijeli uredbu da ćemo da nastavimo sa ograničavanjem marži na one artikle koje smo u prvom mahu ograničili, to je ulje, brašno, so i sećer, to ćemo da nastavimo a što se tiče ostalih proizvoda iz akcije ‘Stop inflaciji’ u ovoj formi, koja sada neće biti nastavljena“, kazao je Đurović.



Građani kažu da će se kraj akcije osjetiti po novčaniku. Drugi pak smatraju da ni dosadašnja akcija nije mnogo pomogla.

Ministar poručuje da su trgovine imale velike benefite od akcije ‘Stop inflaciji’, te za budućnost ima optimistične prognoze.

„Polako se smiruje tržište, cijene idu na niže, u svim segmentima se to dešava, tako da ja vjerujem da neće biti većih turbulencija“, kazao je Đurović.

A veće cijene kreću već od danas.

Izmjene Zakona o akcizama, usvojene u februaru ove godine danas stupaju na snagu, pa će se povećati cijene paklice cigareta oko deset centi i kilogram slatkiša 60.

„Imate i sada situaciju da su mnoge cijene vraćene, imate i u prehrani a i u biznisu iz kojeg ja dolazim da su cijene vraćene na neki nivo na kome su bile prije“, tvrdi Đurović.



Oni koji svaki dan idu u trgovinu, niže cijene kažu da nijesu imali prilike da vide.

Đurović poručuje da je inflacija u Crnoj Gori svedena sa 15 na 8 odsto, te da će padati i dalje. Efekat je, kaže, postignut, a dok on bude ministar, ističe, pomno će pratiti situaciju na tržištu.

