Akcize na gorivo niže 15 umjesto 25 odsto

Ova odluka važiće do 27. februara 2023. godine, a može uticati na rast cijena goriva za četiri do pet centi.

Vlada je na predlog Ministarstva finansija izmjenila odluku o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, kojom će umanjenje akciza na gorivo od 4. januara iznositi 15 odsto umjesto dosadašnjih 25 odsto.

Ovo umanjenje važiće do 27. februara 2023. godine, a može uticati na rast cijena goriva za četiri do pet centi. Prema ranijoj odluci umanjenje akciza je trebalo da bude u potpunosti ukinuto od 3. januara.

Zbog trenutne stabilizacije cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu, Ministarstvo finansija i Vlada Crne Gore opredjelili su za postepeno umanjenje akcize do nivoa od 15 odsto uz napomenu da će, ukoliko se nastave poremećaji na tržištu koji bi doveli do značajnog povećanja cijene naftnih derivata, predložiti Zakonom propisanu mogućnost umanjenja do 50 odsto. Procjenjuje se da će maksimalni fiskalni uticaj po osnovu predložene akcize i PDV-a na mjesečnom nivou iznositi oko dva miliona eura“, saopšteno je iz Ministarstva.

Akcize će od 4. januara iznositi za bezolovni benzin 467 eura na 1.000 litara, a za gasna ulja 374 eura na 1000 litara.

Izvor-vijesti