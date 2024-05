Lider Ujedinjene Crne Gore, Goran Danilović, u saopštenju je poručio da se dvije i po decenije poslije zločina u Srebrenici, strijeljanje mrtvih, ali i jedva preživjelih na svim stranama, nastavlja.

Danilović je naglasio da se uz veliku upletenost i odgovornost međunarodne zajednice, i tada i danas, produženo i besomučno traje ubijanje svake nade za međusobno razumijevanje tragedija, smrti, rana, bola, nenadoknadivih gubitaka – svega ljudskog i čovječnosti uopšte.

„Nigdje kao u Crnoj Gori, nema, međutim, političkih i inih grupa, lidera i liderčića koji šakalski prekopavaju humke građanskih ratova po bivšoj Jugoslaviji, uvijek gledajući u grobove samo jedne zajednice, naroda ili grupe. Istovremeno, isti ljudi, s nadmenošću pečatiranog evropejstva, preziru grobove onih drugih, za koje, odgovorna i krvavo uključena evropska i svjetska politika onog doba, nije dala znak odobravanja da mogu biti žaljeni i oplakivani; a nikada nije dopustila jer je krvavo kriva. Apsurd je da su najprije prihvaćeni i „miropomazani“ oni koji su direktno ili indirektno odgovorni, oni koji su ćutali dok je srebrenički zločin trajao. „Ne postoji opravdanje da se ne pruži podrška Rezoluciji. Ona ne upućuje na krivicu bilo kog naroda, ali ne toleriše ni činjenicu da pripadnici pojedinih naroda, umjesto pijeteta prema nevinim žrtvama, pokazuje opijenu, patološku ljubav prema ubicama i krvnicima tih žrtava“, saopšteno je prije par dana iz DPS-a. Nema, dakle, krivice bilo kog naroda, ali se moraju opametiti pripadnici pojedinih naroda? Ovakva saopštenja su zapravo huljska i predstavljaju sitno političko kolo kojim se čepa po znanim i neznanim grobovima svih žrtava. Nije, dakle, narod kriv, nego pripadnici pojedinih naroda – znači, ne pojedini pripadnici, nego pripadnici pojedinih naroda. Ako išta na ovom svijetu liči na političku suštinu jedne partije onda ovaj stav oslikava DPS kod i njegovu halpo grupu, koja je vedrila i oblačila u ono krvavo doba i prećutkivala ga sve dok nije postalo politički oportuno“, istakao je on.

Danilović naglašava da od njihovog nekadašnjeg ćutanja i današnje glasnosti da se kosponzoriše rezolucija o Srebrenici tragičnije je ćutanje ili šaputanje vladajućeg PES-a.

„Sve može da se razumije ako se ima u vidu da Spajićevoj stranci ove teme nisu interesantne – razumijemo to posebno u susret Velikom, danu u kojem su ljudi „nezainteresovano“ odlučili da razapnu Hrista iako, čak, ni Pilat nije vidio njegovu krivicu. Postoje, međutim, vododjelnice u politici nakon kojih ništa nije isto. Srpski narod zna da se u Srebrenici desio veliki zločin, strijeljanje slično onima kada su presuđivali našim zbjegovima. Ipak, srpski narod, takođe, zna da mu samo neljudi i ljudi-zvijeri mogu pripisati kolektivnu krivicu za genocid! Srpski narod to nije zaslužio jer je u jednom vijeku pretrpio pokušaje najgoreg istrebljenja iza kojih nijesu preostajale ni majke Šumarica, ni djeca Jasenovca, ni mlado, ni staro s obje obale Drine u oba krvava svjetska rata i u još po kojem manjem i samo našem. Neće proći kroz ćutanje kada ova Vlada podrži rezoluciju o Srebrenici, rezoluciju kojom treba porvrditi sinomim za genocid. Nema te socijalne satisfakcije kojom ćemo biti odobrovoljeni da nam se u srca ureže potpis priznanja genocida, potpis kojim treba da potre sve zločine nad srpskim narodom iza kojih su, nažalost i prečesto, stajali pojedini od kosponzora rezolucije. Niko ne treba da uči jedan istorijski narod šta je grijeh, sramota ili zločin – sve smo osjetili na svojoj koži i, ipak, ostali ljudi“, istakao je on.

„Spremni smo da prihvatimo svaki sud izuzev poniženja, sve izuzev laže kojom se krvavo prljaju i naša djeca. Ako nad srpskim narodom nije učinjen ni jedan genocid onda je taj termin besmislen; onda ni jedan narod na svijetu ne zna šta je to. Zna li ovo naša Vlada, Vlada naše Crne Gore?“ zaključuje Danilović u saopštenju.