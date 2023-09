Vršilac dužnosti direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Ranko Aligrudić je, komentarišući najave o mogućem ukidanju doprinosa kojima se puni taj fond, rekao da se mora videti šta se želi eventualnom reformom i da li se stvarno želi ići na ukidanje doprinosa.

Aligrudić je istakao, gostujući u Bojama jutra, da ukoliko se pokrene pitanje eventualne transformacije Fonda i ukidanja doprinosa, što podrazumeva analizu i raspravu na svim nivoima.

„Sva ova priča se izvodi na osnovu nedovoljnih pokazatelja”, rekao je Aligrudić, ali i rekao da, ukoliko se predlozi pokazuju kao praktični, ne vidi razlog da se ne uđe u tu proceduru.

Poručio je da se državni fond ne smije svoditi na akcionarski fond, te da je penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno, Ustavom propisano osiguranje.

Drugo pitanje je, kako je naglasio, da li se želi promeniti sistem koji počiva na međugeneracijskoj solidarnosti.

„Postoji potreba ze reformom sistema, ali da želimo da sistem potpuno preokrenemo – da više nema doprinosa za PIO nego da se sve finasira iz PDV-a i drugih prihoda, i da onda nemamo obaveznih doprinosa“, upitao je.

Rekao je da su izvorni prihodi Fonda jasno definisani, da trenutno iznose 350 do 400 miliona, i da bi, ako bi se išlo na povećane iznose penzija, za izvorne prihode Fonda bilo je potrebno 700 do 750 miliona.

„Imate ljudi koji ulažu u obavezni penzijski fond, a onda treba da ulažu u druge fondove i crpe beneficije iz tih fondova. To se ne može crpiti nakon dvije, pet ili 10 godina, već nakon 15-20 godina ulaganja. To je za nas nemoguća misija, mi neki imamo vrlo malo do penzije. I onda će država morati da preuzme obaveze i garancije za taj fond, a ako ne bude doprinosa, kako će ih preuzeti”, rekao je Aligrudić.

On je, upitan kako on vidi mogućnost reforme, kazao kako bi „naše bilo da probamo da razvijamo fond koji bi bio korelativ za državni fond”.

Traže budžet od 649 miliona

Aligrudić je rekao da traže budžet od 649 miliona evra za Fond PIO, zbog vanrednih usklađivanja penzije.

Rekao je da je budžet fonda, na osnovu fiskalne politike Vlade, za 2024. ograničen na 600 miliona.

Aligrudić je u Bojama jutra naveo da će Fond za 30 miliona evra probiti predviđeni budžet za ovu godinu, koji je bio planiran na 537 miliona, i da će ta sredstva biti opredijeljena rebalansom.

Minimalna penzija će nakon vanrednih usklađivanja iznositi skoro 300 evra, kaže Aligrudić da vreme pokušava da prati inflaciju koja, kako je rekao, u svetu stagnira, „a kod nas ne padaju cene“. Ukazao je da će prosječna penzija od 426 eura biti treća po visini u regionu, iza Slovenije i Hrvatske.

Upitan koliko je realno da minimalna penzija bude 450 eura, iznio je podatak da će sada za isplatu penzije biti potrebno 49 miliona mjesečno, a da bi u tom slučaju ta cifra iznosila 75 miliona, odnosno 900 miliona godišnje.

Izvor-cdm