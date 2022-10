Alternativa: U Pljevljima sa kupljenim diplomama i dalje liječe pacijente

Alternativa još uvijek nema odgovor institucija što se tiče lažnih diploma. Svi znamo da postoje, svi znamo da je neko platio glavom nečiju nestručnost, ali niko ne reaguje, ističe Vesko Pejak iz Alternative

Iz Alterantive Crna Gora „Danu“ je saopšteno da tužilaštvo još nije pokrenulo sudski postupak protiv 52 medicinska radnika iz Pljevalja, po njihovoj krivičnoj prijavi iz aprila ove godine, zbog sumnje da su kupili i falsifikovali diplome. Krivičnom prijavom obuhvaćeno je 35 zaposlenih u pljevaljskoj Opštoj bolnici i Domu zdravlja, protiv 11 zaposlenih u Domu starih Pljevlja i protiv šestoro zaposlenih JPU „Eko-bajka“. Krivična prijava je podnesena zbog sumnje da su počinili više krivičnih djela i to: falsifikovanje javne isprave – nabavka lažne diplome, nesavjesno pružanje medicinske pomoći, nadriljekarstvo i davanje mita. „Dan“ je prije nekoliko mjeseci objavio podatke Alterantive o jednom broju sumnjivih diploma stečenih u Tutinu, koje pokazuju da su pojedine medicinske sestre stekle to zanimanje prije nego što je počela sa radom privatna Medicinska srednja škola. Kako je „Dan“ objavio ranije, Alternativa je došla do podataka Ministarstva prosvjete Srbije, u kojima se navodi da je u evidenciji privatnih srednjih škola Srednja škola „Tutin“ počela zvanično sa radom 25.8.2016. godine, a zatvorena je 16.7.2019. godine, te da su jednom broju medicinskih radnika diplome izdate 25.6.2016. godine, dva mjeseca prije zvaničnog početka rada škole. Naveli su i da je većina diploma izdata na sam dan početka rada škole 25.8.2016. godine.

Iz Opšte bolnice Pljevlja nam je ranije potvrđeno da je ODT nakon prijave uzelo dokumentaicju zaposlenih i formiralo predmete. Iz Bolnice Pljevlja i tužilaštva nam nijesu odgovorili na pitanja u vezi sa prijavom Alternative protiv 52 medicinska radnika u tom gradu.

Koordinator Alternative Vesko Pejak kazao je za „Dan“ da ništa nije urađeno u slučaju medicinskih radnika u Pljevljima koji imaju kupljene diplome i da ti ljudi i dalje rade u ustanovama iako su nestručni.

– Slučaj Pljevlja još nije dobio sudski epilog. Za vrijeme istrage osumnjičena lica i dalje rade. Sama istraga je dosta jednostavna. Neophodno je samo provjeriti kad su pomenuta lica prelazila granicu. Ali kao što se vidi, ne postoji volja za time. Alternativa još uvijek nema odgovor institucija što se tiče lažnih diploma. Svi znamo da postoje, svi znamo da je neko platio glavom nečiju nestručnost, ali niko ne reaguje. Nama je potpuno normalno da obični građani ne reaguju dok im se ne desi smrtni slučaj nečijom greškom, ali ne reaguju ni oni koje dobro plaćamo da to rade – kazao je Pejak.

Pripremili nove prijave

Pejak podsjeća da su osim 53 prijave zbog lažnih diploma u Pljevljima,a pripremili još oko 300 tužbi protiv zaposlenih u državnim organima koji su kupili diplome.

– Želio bih da naglasim da je stanje vezano za sumnjive diplome posebno alarmantno u zdravstvu. Takođe i prosvjeta i policija su pune lažnih kadrova. Posjedujemo diplome državnih službenika koji su, recimo, u roku od jedne godine uspjeli da završe četiri. U našem vlašnistvu je takođe i nekoliko diploma koje su potpisane od strane vlasnika škola koji prethodno nijesu čak ni registrovani u CRPS. Imamo slučaj medicinske sestre u bolnici u Pljevljima, koja je srednju školu završila u Tutinu, u ustanovi koja je otvorena nakon sticanja njene „diplome“ – kažu iz Alternative.

Prema njegovim riječima, Alternativa Crna Gora je Upravi policije pokazala par primjera među njihovim rukovodiocima.

– Nijesu nam se čak ni službeno obratili. Vjerovatno misle da ćemo da odustanemo od projekta. Ne shvataju da su lažne diplome toliko uzele maha da skoro svaki drugi rukovodilac u MUP-u ima neadekvatnu diplomu, da ne bi koristili neke grublje izraze! Komisija koju je MUP sačinio i na čelo postavio Zorana Miljanića nije procesuirala nijedno lice zbog lažne diplome, a imaju sve instrumente da to urade. Slično je i sa Ministarstvom zdravlja. Ministar Dragoslav Šćekić je najavljivao borbu protiv toga i do sad je našao 0 (slovima: nula) slučajeva sa lažnom diplomom, iako je bilo par incidenata u domovima zdravlja i bolnicama gdje su učestvovali ljudi sa lažnim diplomama, poput incidenata u Nikšiću. Kad će sistem da uradi nešto? Očito da se nesposobni pojedinci štite iza pravila i regulative. Sve dok u samom sistemu nemamo pojedince koji su ponosni na svoje znanje, dok neznalice stavljamo na ključna mjesta, sve do tada ćemo umirati od pogrešnog liječenja, sa zgrada će otpadati fasade, vodi će nas ljudi koji su kupili diplome – ističe Pejak.

