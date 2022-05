AMBASADOR SR NJEMAČKE I DELEGACIJA KfW BANKE U POSJETI HE „PERUĆICA“

Podsjetićemo na činjenicu da uspješna saradnja između EPCG i KfW banke traje godinama, pa je tako, u periodu od 2005. do 2009. godine, izvedena I faza rekonstrukcije i modernizacije HE „Perućica“, nakon čega su prva četiri agregata dobila novo upravljanje, novu regulaciju, zaštite i novi SCADA sistem elektrane. Takođe, u saradnji sa KfW bankom se izvode i radovi na modernizaciji i rekonstrukciji HE „Piva“, u vrijednosti od 10.3 miliona EUR. Dva agregata u tom postrojenju su već završena, a ove godine se očekuje završetak radova i na trećem agregatu, čime bi se naznačena investicija u potpunosti realizovala.