Američka ambasada uručila murinskoj školi donaciju, Murinjani ogorčeni: Priznajte zločin 1999. godine

Donacijama se ne pere krvava savjest, poručio je Bojan Komatina, unuk ubijenog tokom NATO bombardovanja Murine, koji je pozvao ambasadorku SAD-a u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke i naše zvaničnike da javno kažu da je NATO izvršio zločin ubijanjem civila.

Podsjetimo, Rajnke je u utorak posjetila OŠ „Petar Dedović“ u Murinu gdje je, sa direktorkom škole Violetom Rajković i u prisustvu ministra prosvjete Miomira Vojinovića, obilježila završetak radova na obnovi te škole i osnivanju kluba mladih, kao dio ambasadinog „Projekta građanskog obrazovanja u Crnoj Gori“.

„Znam da vas je zadesila tragedija, ali ovom donacijom želim da gradimo zajedničku budućnost“ parafraziram obraćanje ambasadorke SAD Rajnke đacima i nastavnom osoblju OŠ „Petar Dedović“ na Murini. Ambasadorko Rajnke, tragedija je prethodnih dana zadesila građane Turske usljed razornog zemljotresa. Nama na Murini 30. aprila 1999. godine se desio zločin. Da, zločin. I taj zločin je priredio NATO pakt predvođen vašom zemljom. Kako drugačije nazvati činjenicu da vam neko usred bijela dana ubije šest građana od kojih troje djece, tri učenika te iste škole koju ste posjetili i to u sred bijela dana u zemlji koja zvanično nije bila u ratu, u zemlji u kojoj su djeca bila u obavezi da idu u školu, a odrasli na svoja radna mjesta, a pritom država Crna Gora ih nije upozorila na bilo kakvu opasnost– naveo je Komatina u reagovanju koje je dostavio i „Danu“.

Više nas boli odnos naše države Crne Gore

Komatina ističe da odnos NATO država možda i može razumjeti.

– Može vam se, moćni ste, imate novac za donacije, ne želite da priznate da ste i vi pravili zločine. Nas više boli odnos naše države Crne Gore prema tom zločinu. Jer ni nakon kao što rekoh ranije „skoro četvrt vijeka“, naša država se nije zvanično odredila prema tom događaju da li se na Murini desio zločin i ko ga je počinio. Da li je zločin to kad vam neko ubije šest građana usred dana na Murinskom mostu i trgu? Pa evo, opet ponavljam ta ista pitanja i upućujem ih našim državnicima. Ako smiju… neka odgovore ili su im ambasadorke i to zabranile. I još više boli to što taj zločin od države Crne Gore nije zaslužio čak nijednu malu spomen-ploču, a donacija ambasade SAD jeste. Tužno i žalosno – poručio je Komatina.

On ističe da još težim taj zločin čini to što ni nakon skoro četvrt vijeka oni koji su ga počinili nijesu našli za shodno da se izvine porodicama stradalih i ranjenih i građanima Murine i Crne Gore.

Da li to znači da bogati i moćni mogu i to da čine da za njih važe jedni aršini, a za ostale drugi? Naš, „balkanski narod“ pozivate da se suoče sa svojim zločinima, kojih je nažalost bilo u prethodnom periodu i koje su činili svi i prema svima. Ali šta je sa vašim zločinima? Sa zločinima NATO pakta? Ne gradi se zajednička budućnost donacijama, zajednička budućnost se gradi tako što ćete se suočiti sa zločinima koje ste i vi moćni i bogati napravili i onda sa tih osnova krenuti dalje. Imate lijepih primjera za to…kao što je na primijer, Vaš Vili Brant koji je kleknuo ispred spomenika ubijenim Poljacima u Drugom svjetskom ratu ili Angela Merkel koja je u Aušvicu rekla da se stidi njemačkih zločina počinjenih u tom mjestu stradanja. To je put i način, a put donacijama neću više komentarisati da ne bih rekao nešto neprikladno. Ovo mi više liči na pokušaj kupovine oproštaja, a ne na neki novi zajednički put u budućnost – istakao je Komatina.

Izvor-dan