Američki san na domaći način

Tarik Zaimović, jedan od osnivača i vlasnika IT agencije Bild studio

Rad za inostrane klijente udvostručio prihode

Do 2018. samo u Evropskoj Uniji će nedostajati oko 900.000 IT stručnjaka, dok u regionu, u ovoj branši nedostaje nekoliko hiljada

Gotovo filmski zvuči priča mladog čovjeka koji je u Crnoj Gori ostvario američki san. Iz studenske klupe sa dva druga, u eri informacione tehnologije, razvili su posao i za sedam godina rada stvorili firmu Bild studio, koja zapošljava 53 mlade osobe. Da je potencijal firme veliki dokazuje da su već imali nekoliko ponuda za prodaju agencije koje su odbili. Digitalna kreativna agencija Bild studio je najbrže rastuća firma u Crnoj Gori, i među najbrže rastućim firmama u regionu u informaciono tehnološkoj (IT) industriji, ako se uzmu obzir: broj ljudi, prihod, profit i izvoz. Čak i u regionu, rijetke su firme koje imaju “široku horizontalu”. U sklopu agencije imaju više usko specijalizovanih sektora, koji se bave različitim spektrom usluga, od: marketinga, PR-a (odnosa sa javnošću), dizajna, UX-a (zaokruženog iskustva korisnika), održavanja servera, hostinga, sigurnosti veb sistema, outsoursinga (programiranje za druga preduzeća), izrade veb sajtova i mobilnih aplikacija, izrade i projektovanja kompleksnih informacionih sistema, video produkcije, treninga i konsaltinga, projektnog menadžmenta, finansija i mnogih drugih.

Jedan od glavnih „krivaca“ za vrtoglavi uspjeh Bild studija je Tarik Zaimović (29) rođeni Prijepoljac, po majci Pljevljak iz porodice Šabanić.

Tarik je pljevaljski đak – Srednje stručne škole, koja je znatno uticala na njegov poslovni uspjeh. Jedan je od četvorice osnivača i vlasnika Bild studija uz Danila Purića, Nikolu Kalezića i Nikolu Dobričanina. Završio je u Podgorici Fakultet informacionih tehnologija. On i njegovi prijatelji i poslovni partneri, počeli su poslove iz studentske sobe radeći po 15 sati dnevno, a prve honorare ulagali su u nabavku opreme. Iskoristili su Vladin projekat „Biznis inkubator“ gdje su tokom četiri godine, imali subvencionisan poslovni prostor, opremu i električnu energiju.

– Koncept Bild studija danas je druženje, sloga i povjerenje, a korijen svega je zapravo začet u srednjoj školi. Pomenuti koncept, vaspitanje, stil života sam naučio i istinski živio u srednjoj školi. To je definitivno jedan od mojih najdražih perioda u životu. Ne samo što sam ga ja tako živio, već sam imao sreću da budem okružen zaista dobrim ljudima, prvenstveno kvalitetnim i radoznalim, od kojih sam upijao mnogo toga, od muzike, sporta, igrica, struke, vaspitanja i avanturističkog duha. Moram da spomenem mog odjeljenjskog starješinu i profesora, Vladana Avramovića, koji je kod mnogih probudio želju za informatikom. Siguran sam da naš put ne bi bio ovakav kakav jeste, da nismo dobili to ogromno predznanje i smjernice tokom srednje škole.

Posebnu zahvalnost dugujem mojim dragim tetkama, kod kojih sam boravio u vrijeme mog srednjoškolskog obrazovanja i koje su mi dale bezrezervnu podršku i ljubav i koje zovem drugim majkama. Uz njih sam naučio važnost davanja, sloge, pažnje i ljubavi – kaže Tarik.

Iako nije rođen u Pljevljima i Crnoj Gori, Tarik voli Crnu Goru kao svoju zemlju, a Pljevlja smatra svojim “drugim rodnim gradom“.

Za Bild studio, smješten u Podgorici, skromno smatra da još uvijek nije uspješno preduzeće. Za sedam godina rada napravili su “samo dobre temelje”.

Uspjeli su da realizuju više od hiljadu projekata za preko 400 klijenata iz gotovo svih industrija, počev od finansijskog sektora, malih i srednjih preduzeća, državnih institucija, opština, medija, fakulteta, teške industrije, internacionalnih organizacija i korporacija, NVO organizacija, turističkog i ugostiteljskog sektora, čak i industrije igara na sreću.

Bild studio opstaje na malom tržištu Crne Gore tako što koristi širok spektar kanala koji im služe za dobijanje novih projekata. Od učešća na tenderima, apliciranja za sredstva iz EU fondova, direktnom prodajom, marketingom, predlaganjem klijentima i partnerima šta trebaju da unaprijede u svom poslovanju, preporukom zadovoljnih klijenata i ličnim poznanstvima. Trude se da svaki projekat urade kvalitetno, bez obzira na njegovu vrijednost, jer “kvalitet uvijek nađe svoje tržište”.

– Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće da nemamo tim mladih (prosjek godina zaposlenih u Bildu je oko 27), prije svega dobrih ljudi, koji su stručni, višestruko talentovani i izuzetno posvećeni poslu. Sloga, rad, učenje i orijentisanost na rezultate su naši alati koje svakodnevno koristimo. To je ključ našeg opstanka, od osnivanja agencije do danas – kaže Tarik.

Naravno u procesu “opstanka“ smatraju da su imali i dosta sreće. Upoznali su i nekolicinu ljudi, danas partnera, bez kojih ova firma ne bi bila gdje je sad.

– Čvrsto vjerujem da tim složnih ljudi vođen zajedničkim ciljevima, daje mogućnost da se postigne šta god da se zacrta – naglašava Tarik.

Ipak, njihovo današnje poslovanje ne bi bilo zamislivo bez inostranih klijenata. Od ukupnih prihoda 70 odsto prihoda potiče od 30 odsto poslova koje rade za inostrane klijente. Godina 2015. je bila prekretnica u poslovanju, tada su dobili prvog inostranog klijenta.

– Te godine u odnosu na prethodnu smo ostvarili kadrovski rast od 200 odsto, rast prosječne plate od 30 odsto, rast prihoda od 250 odsto i višestruko uvećan profit. Većinski dio profita koji generiše inostrano tržište uložili smo u razvoj i stabilnost firme – objašnjava Tarik.

Zaimović smatra da još mnogo toga treba da urade da bi mogli da kažu da su uspješni.

– Sve što smo postigli ne bi bilo moguće bez sjajnih ljudi koji su imali čelične živce, strpljenje i upornost i koji su od nule dizali firmu. Veoma sam zahvalan prijateljima i kolegama koji su tu od osnivanja do dan danas: Danilu Puriću, Denisu Karoviću, Harisu Baltiću, Milanu Markoviću, Nikoli Kaleziću i Saši Matijeviću – kaže Zaimović objašnjavajući da je generalni cilj da postanu 100 odsto izvozna agencija, koja posluje isključivo na jakim ekonomskim tržištima i da u tom procesu naprave par svojih proizvoda, dok je strateški cilj da trenutnu agenciju transformišu u grupaciju, koja će u svom vlasništvu imati usko specijalizovane firme.

– Već smo krenuli sa realizacijom ciljeva i nedavno smo jedan dio agencije odvojili u poseban brend, Epikad Host, koji se primarno bavi pružanjem hosting usluga. Vrlo brzo ćemo to uraditi i sa ostatkom agencije – ističe Zaimović.

Koliko su uspješni pokazuje i to da su do sad su imali par ponuda za prodaju agencije koje su odbili, a neke od njih su bile interesantne.

– Ne bježimo od prodaje, ukoliko će ona omogućiti da naše ciljeve ostvarimo brže, ukoliko će stabilnost firme biti sigurnija, uslovi za rad biti još bolji, ukoliko ćemo pružati kvalitetnije i kompleksnije usluge, ako će iznos trenutnih investicija u razvoj firme i sopstvenih proizvoda biti veći i ako će prodaja omogućiti novu i jaču firmu, koja će imati kontinuirani prosperitet.

Vodimo se logikom, bolje da smo manjinski akcionari nečeg što zaista vrijedi na regionalnom ili globalnog tržištu, nego da smo većinski akcionari firme, koja nema veliku vrijednost – objašnjava Zaimović.

Tarik ističe velike mogućnosti za zaposlenje koje ova brzo rastuća oblast nudi.

– Do 2018. samo u Evropskoj Uniji će nedostajati oko 900.000 IT stručnjaka, dok u regionu, u ovoj branši nedostaje nekoliko hiljada. To je informacija koja odlično pokazuje stanje i mogućnosti u IT industriji. Za IT profesije ne morate da imate diplomu da bi obavljali neku od pozicija i bili stručni i cijenjeni.

Ovo svakako ne znači da ohrabrujem ljude da odustanu od fakulteta, naprotiv, smatram da je fakultetska diploma nešto što bi svako podrazumjevano trebao da ima za bilo kakav dalji profesionalni razvoj. Najveću pažnju pridajem čeličnoj volji i istinskoj strasti i želji za znanjem, napredovanjem i usavršavanjem sebe, kako u struci tako i u opštem obrazovanju. Ne poznajem nijednu takvu osobu koja je bez posla i koja nije zadovoljna, pogotovo u IT industriji – naglašava Tarik.

Danas nikada nije bilo lakše doći do znanja, posla, bar u IT industriji, a da u isto vrijeme, nikad nije bilo više ljudi koji takvu mogućnost ne koriste.

– Nove generacije su postale nevjerovatno nestrpljive, žele da preko noći postanu iskusni profesionalci sa visokim platama. To u stvarnosti nije moguće.

Bitno je da mladi ljudi otkriju ono u čemu su najbolji, jer su svi predodređeni da budu u nečemu dobri. Bitno je voljeti posao koji se radi, strast je najbolji pogon i za preduzetnika, sportistu, farmera, dizajnera ili softverskog inženjera.

Bitno je vjerovati u sebe i imati svoj san, ne posustajati i ne odustajati, jedino tako je moguće biti ispunjen u svojoj profesiji i životu – zaključuje Zaimović.

Iako puno radi Tarik uvijek nađe vremena za porodicu, prijatelje, sebe i svoje hobije

koje upražnjava aktivno ili periodično, poput: sviranja, kuvanja, gledanja filmova i serija, putovanja, planinarenja, skijanja, čitanja, igranja igrica, sporta, dugih razgovora sa prijateljima..

Informacione tehnologije uslovile su da iste mogućnosti za napredak ima čovjek sa bilo kog kraja planete, ako se razumije u računare, i nije bitno gdje je sjedište firme. Još uvijek ne postoji monopol na znanje i pronalaske tako da je divan osjećaj pričati o uspjehu mladih koji su stasavali i sticali znanje u Pljevljima. Želimo mnogo inovacija i uspjeha ljudima koji su imali ideja, znanja i truda da svoje snove pretoče u stvarnost.

Tekst objavljen u PV novinama 1. marta 2017.

Neograničene mogućnosti, zamke i prijetnje tehnologije

Zaimović kaže da je njegovo skromno viđenje, stečeno za 12 godina iskustva iz struke, da tehnologija daje gotovo pa neograničene mogućnosti i benefite kako za profesije, tako i za život, ali jednako toliko može biti pogubna ukoliko se koristi na pogrešan način.

Ranije, za pregled i izradu fotografija ste morali da čekate nedelju do dvije, dok danas to radite za nekoliko sekundi, što je za oko dva miliona puta brže. Komunikacija između ljudi je olakšana i ubrzana za nekoliko miliona puta u odnosu na vrijeme kada su pisma bila dominantno sredstvo komunikacije i kada nije postojao SMS i digitalni kanali korespodencije. Danas, traženje tačaka od interesa i snalaženje u velikim gradovima bez GPS aplikacija je gotovo nezamislivo ili hiljadama puta sporije nego kada smo to radili putem štampanih mapa. Izuzetno je veliki broj primjera koji nas mogu navesti na zaključak da su današnji životi, industrije, nauka i obrazovanje nezamislivi bez tehnologije, bar ne u ovakoj formi kakva je danas.

Dok sa druge strane imate jednako toliko prijetnji, objašnjava Zaimović.

– Tehnologija zajedno sa društvenim mrežama su stvorili nove generacije koje su opterećene niskim samopoštovanjem, generaciju koja sve želi – sve odmah. Većina takvih osoba se ne zadržava nigdje dugo, ni na poslu ni u vezama. Kod takvih osoba, fokus je skoro pa izgubljen, a bez fokusa zajedno sa upornošću nemate nikakvu osnovu za prosperitet. Danas, mladoj osobi je nevjerovatno teško držati pažnju, u školama, na fakultetima u međusobnoj komunikaciji, bilo da je lična ili profesionalna. Bojim se da nas takav pristup gura jedne od drugih, tjera nas da se fokusiramo samo na sebe, svoje potrebe, gledamo isključivo svoje interese, nagonski razmišljamo i djelujemo. Čovjek je društveno biće, pogrešnom upotrebom tehnogije ogroman broj mladih ljudi ide protiv naše urođene prirode, samim tim nikad ne može biti kompletan i srećan – zaključuje Zaimović.

On smatra da ćemo vrlo brzo biti svedoci automatizacije i sistematizacije velikog broja radnih mjesta i profesija tako što će ih obavljati softverski programi ili roboti sa vještačkom inteligencijom, a to će dovesti do situacije da će milioni ljudi izgubiti svoja radna mjesta.

Korišćenje tehnologije zavisi isključivo od konzumenta, da li koristi mogućnosti i benefite koje mu tehnologija pruža ili će dozvoliti da loše strane utiču na njegov život i profesiju. Veliku odgovrnost imaju roditelji, vaspitači, profesori u školama i fakultetima kao i državne institucije koje trebaju da naprave sistem koji odstranjuje loše uticaje tehnologije, ističe Zaimović.

Rad 15 sati dnevno

Tarik nije samo jedan od četiri vlasnika Bild Studija sa Danilom Purićem, Nikolom Dobričaninom i Nikolom Kalezićem, već radi i kao izvršni direktor ove agencije. Dio uspjeha ovog preduzeća objašnjava i to da su njegovi osnivači i sadašnji vlasnici, tokom početne četiri godine postojanja, često radili i po 15 sati dnevno.

Takođe, Tarik je član Skupštine i ICT odbora Privredne komore CG, predavao je četiri godine dva predmeta vezana za internet dizajn na Fakultetu vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran. Amaterski svira gitaru, bubanj i klavijature.