Amfilohija pamti pravoslavna vaseljena kao velikog Hristovog jerarha“

Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije služio je liturgiju u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, povodom obilježvanja dvije godine od smrti mitropolita Amfilohija.

Vladika Joanikije istakao je da je Amfilohije velika ličnost vaseljenskih razmjera.

“Kada gledamo na njegov život od rođenja pa do upokojenja, posebno kada gledamo na njegova djela, možemo nazreti Hrista kroz njegov lik, jer nemoguće je da čovjeku uspije u ovome životu da ostavi tako duboki trag, da učini tako velika djela. Ne samo što je podigao ovaj hram i hram u Baru i mnoge svetinje po Crnoj Gori obnovio, ne samo to što je sabrao djecu i narod u hram Božiji, što je priveo Hristu, nego i to koliko je pretrpio od protivnika, koji su na svaki mogući način gledali da spriječe njega i njegovo djelo”, rekao je mitropolit Joanikije, navodi se na sajtui Mitropolije.

On je rekao da je Amfilohije prošao jedan trnoviti put, ali da je imao Hrista u svome srcu i da se nikada nije žalio. Kazao da je pokojni mitropolit bio apostol našega doba i da se na njega može primijeniti riječ svetog apostola Pavla: sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje!

Istakao je da je on bio neumoran te da ga niko nije mogao pratiti čak ni u poslednjim godinama njegovoga života.

Pred sami kraj svoga života, kada se razbolio od korona virusa, govorio je: Bog mi je dao takvu priliku da sastradavam sa milionima ljudi koji su zaraženi, a mnogi od njih i umiru.

„On je, draga braćo i sestre, zapamćen u cijeloj pravoslavnoj vaseljeni kao veliki Hristov jerarh. Posobno nam je drago što su ga zapamtili i sa velikom ljubavlju ga pominju braća Svetogorci. Čuli steriječ našega dragog brata u Hristu i velikog prijatelja oca Luke iz manastira Grigorijata. To otkriva samo da je i naš Mitropolit bio po duhu Svetogorac. A i kako bi mogao izdržati sve teškoće i svoj trnoviti krstonosni put sa mnogo osporavanja, kako rekosmo, da nije bio čovjek Duha Svetoga – Božiji čovjek”, rekao je mitropolit Joanikije.

Ističući da blaženopočivši nije mario ni za šta na ovome svijetu, čak ni za svoj život, samo da Gospodu ugodi i da se žrtvuje za svoju Svetu crkvu i svoj narod, vladika Joanikije je posvjedočio da je takav bio svuda, i usSvetom arhijerejskom saboru i na Saboru na Kritu i na vaseljenskom planu.

“Njega su sve rane, sve teškoće svih hrišćana, ako hoćete i svakog čovjeka, boljele. On je bio sastradalna duša koja osjeća patnje svoje pastve i svojih bližnjih, na kraju i svakoga čovjeka”, kazao je Joanikije.

Naglasio je da je on bio kao i Njegoš u svom vremenu, kako je to Ivo Andrić rekao, tragični junak kosovske misli te da je produžio Njegoševu i kosovsku i lovćensku misao.

“Na kraju, zbog njegove žrtve, on se nastanio u naručje Hristovom, ali se istovremeno nastanio i u srcima i duši svoga naroda i tu mu je mjesto. Iako je otišao, ali pošto prebiva u duši svoga naroda, on je i dalje sa nama i krijepi nas, ne samo svojim primjerom nego i svojim molitvama koje uznosi pred prijestolom Božjim za sve nas. Neka bi vas za ovu ljubav koju imate prema svome ljubljenome blaženopočivšemu arhipastiru Bog obilno nagradio i okrijepio i pravim putem rukovodio u sve dane vašega života. Da vas njegov primjer uvijek ohrabruje, jer imamo dosta teškoća i iskušenja u svim vremenima, pa i danas, a biće ih i ubuduće. Ali on nam je kao Božiji čovjek pokazao pravi put, zapravo sjedinio nas sa Gospodom i spasiteljem našim Isusom Hristom, koji je put, istina i život”, poručio je mitropolit Joanikije.

Nakon liturgije, služio je pomen mitropolitu Amfilohiju u paraklisu svetog Amfilohija Ikonijskog, po kojem je svetopočivši i dobio monaško ime.

Otac Luka iz manastira Grigorijata rekao je da su svi došli ovdje da se pomole za upokojenje duše blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija.

„Mitropolit Amfilohije držeći se predanja Svetog Justina projavio je predanje crkve u njenom kontinuitetu i zbog takvoga predanja mi smo pratili našeg blaženopočivšeg igumana, a preko njega i mitropolita Amfilohija koga smo zavoljeli i uvijek smo ga voljeli i sada, kada više nije među nama, najviše ga volimo“, kazao je otac Luka.