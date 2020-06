Mitropolit Amfilohije: Svaku litiju ću prijaviti ja, akcije policije su zastrašivanje naroda

Mitropoliti crnogorsko-primorski Amfilohoije, kazao je da će ubuduće svaku litiju policiji prijavljivati on, kako bi službenici te institucije hapsili njega, a ne sveštenike kao do sad.

„Ako treba nekoga da procesuiraju, to je mitropolit… jer sve što se događa ovdje u Mitropoliji, zavisi od njega, a ne od sveštenika i vjernika. Ja sam potpisao već, ja ću da potpišem za litiju u Podgorici, jer meni je neprijatno da moji sveštenici budu suđeni i osuđeni, a ja sam glavni akter“, istakao je Amfilohije.

Odgovarajući na pitanje novinara, rekao je da su akcije policije – zastrašivanje naroda.

„To je zločinački odnos prema narodu i Crnoj Gori. Vrijeme će to da pokaže, ukoliko nastave svoju politiku – ne da brane Crnu Goru i Crnogorstvo, već svoju vlast i ono što su stekli. A oni znaju kako su to stekli“, rekao je on danas novinarima, nakon saslušanja više sveštenika zbog navodnog kršenja zdravstvenih propisa.

Izvor: vijesti