Ana Kuburović, najmlađi advokat u Pljevljima

Svijetli primjer mladosti koja ostaje u našem gradu, koja se u njemu bori, stvara bolju i svjetliju budućnost daje advokat Ana Kuburović (27). Ana je odlučila da advokatsku kancelariju otvori u svom rodnom gradu, u vremenu u kom omladina iz našeg grada

odlazi u potrazi za boljim uslovima života i rada.

Osnovnu i srednju školu završila je u Pljevljima, a na Pravnom fakultetu u Novom Sadu diplomirala je 2013. godine sa visokim ocjenama. Advokatsku pripravničku vježbu obavila kod advokata pokojnog Radoja Kandića, a nakon toga osam mjeseci obavljala je poslove pravnika u DOO „Jasen“. Nakon položenog pravosudnog , u novembru je položila i advokatski ispit I odmah upisana u imenik advokata Advokatske komore Crne Gore. Svoju kancelariju otvorila je u decembru, a nalazi se u ulici Glasinačkoj, broj 14. Porodica joj je, kaže, oduvijek bila najveći oslonac, a posebno roditelji koji su joj pomagali i podržavali u svemu, na čemu im je beskrajno zahvalna.

– Dane djetinjstva pamtim po najljepšim danima provedenim na selu Vijenac, pomaganju roditeljima u svakodnevnim obavezama, čitanju knjiga i bezbrižnom periodu života. Studenske dane pamtim po lijepim uspomenama i najljepšem gradu Novom Sadu, dane prepune učenja, obaveza, ali i prvom osamostaljivanju od roditelja. Želja da opravdam očekivanja svojih roditelja i dragih ljudi, što mi je davalo snagu da ispite polažem u roku i da pronađem motivaciju za svaki naredni ispit koji dolazi – iskrena je Ana.

Radeći kao advokatski pripravnik prvi put se susrela sa advokatskim načinom života i uvidjela svu ljepotu ovog poziva, ali i težinu i odgovornost koji on sa sobom nosi. Da pet može da bira, priznaje, opet bi upisala pravo, a advokaturu doživljava kao najljepšu profesiju. Posle prvog kontakta sa sudovima, tužilaštvom i drugim državnim organima,

shvatila je da je to profesija koja je ispunjava.

– Period spremanja pravosudnog ispita nije bio lak, ali prihvatam činjenicu da u životu ništa nije lako i da se do pravih stvari teško stiže. Ovaj ispit se naziva još i ispit odlučnosti, upornosti i izdržljivosti i u tom periodu spoznate da možete više nego što ste ikad pomislili da možete. U životu, koliko nam je do nečega stalo toliko se i potrudimo. Odricanje je sastavni dio života svih ljudi i ne znam nikoga ko je nešto u životu postigao, a da se nije odrekao trenutnih zadovoljstava zarad pravih stvari. Da bi došli do velikih stvari moraju se uložiti veliki napori. Čak i kada se ulože veliki napori niko ne garantuje uspjeh. Suština je u tome da se nikada ne odustaje od željenih stvari ma kakve da su okolnosti. Samo ako nešto istinski volite za to se žrtvujete, a sve ostalo su izgovori – smatra Ana i priznaje da je u njoj želja da se bavi advokaturom tinjala još od srednjoškolih dana, a definitivno se uobličila onoga dana kada je prvi put kročila u

advokatsku kancelariju.

Iako ova profesija sa sobom nosi pregršt odricanja i veliku odgovornost, ova sposobna, mlada djevojka smatra da i žene mogu da je obavljaju jednako dobro kao i muškarci. Valjda zato, ističe, što nikada nije pravila razliku između profesija koje su ženske ili muške, već je na ljude gledala kao na uspješne ili neuspješne.

Svoju budućnost Ana vidi u Pljevljima, iako ga mladi ljudi danas napuštaju olako, hrleći

u nepoznato, za boljim.

– Budućnost mladih zavisi prije svega od njih samih. Svako bira svoj put i njime korača.

Budućnost Pljevalja postoji i ja je vidim, iako mogu da me demantuju današnji primjeri.

Svako žuri da napusti ovaj grad, a niko ne žuri da mu se vrati. Lično mislim da je ovo

grad pun topline, srdačnih i divnih ljudi koje ne primjećujem u drugim gradovima, grad koji ima svoju dušu. Prethodno navedeno me motivisalo da ostanem u njemu i da započnem svoju profesionalnu karijeru. Mislim da nisam pogriješila, a na ovo pitanje jedino budućnost može da odgovori – iskrena je Ana.