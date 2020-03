Ana Vukotić sumnja u intelelektualnost učesnika litija

A kriju se iza ikonografije koju prepoznajemo iz devedesetih i velikosrpske politike, koja na ulicama Crne Gore upravo mutira, misli rediteljka vukotić i ne prihvata da u građanskom društvu naglo raste broj vjernika.Nijesam sigurna da je ovdje u pitanju porast vjernika. Mislim da je ovo porast velikosprskog nacionalizma. Ne mogu da prihvatim da 2020. godine u građanskom društvu raste broj vjernika. Dakle, nije to to, nego veliskosrpka politika, a crkva je u funkciji manipulacija. Prosto, ovdje nije tema Bog, ovdje je tema kapital. I to su stvari koje su potpuno čiste”, smatra Vukotić.

Intelektualka koja ne bi išla na litije, jer onda ne bi bila intelektualka, „zaboravlja“ da je jedno od temeljnih ljudskih prava, pravo na vjeru i ispovijedanje vjere.

„Nesrećni RTCG prenosi izjavu ove mahnite žene. Ne znam kako drugačije opisati budalaštine koje je iznijela.

Pa veli pomahnitala žena da je neprihvatljivo da raste broj vjernika u građanskoj Crnoj Gori 21. vijeka“, ocijenila je novinarka Ljubica Vukićević.

„Možda nije čula da je pravo na ispovjedanje vjere temeljno, osnovno ljudsko samim tim i građansko pravo. A prije toga kočoperno ističe da je zaključila da u litijama nema intelektualaca“, naglašava Vukićević i dodaje:

Kojim to aršinima izvjesna Ana Vukotić mjeri intelektualca i kako to u nepreglednim masama uoči? Ako je mjera intelektualnosti ona kojom sebe mjeri, onda ja nisam na tom nivou.

Nakon vrijeđanja većinske Crne Gore zaprijeti ona da je njih više. Zadnji put kad je to šef režima kazao, izašlo je oko 150 000 ljudi.