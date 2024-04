Anđušić: „Broj zaposlenih u Rudniku uglja Pljevlja nakon 2020. dupliran“

Rudnik uglja Pljevlja predstavlja sinonim za partijsko zapošljavanje i koruptivne aktivnosti, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Mihailo Anđušić na današnjoj pres konferenciji. Tvrdi da je uništavanje ovog preduzeća teklo u dva pravca – brutalno partijsko zapošljavanje i sklapanje štetnih ugovora sa elementima visoke korupcije.

On je naveo da je broj radnika u ovom preduzeću nakon 2020. godine dupliran. To predstavlja apsolutni rekord partijskog zapošljavanja u istoriji preduzeća elektroenergetskog sektora.“Posljednje projekcije pokazuju da je na današnji dan u tom preduzeću 1400 radnika. Fond bruto plata je povećan za pet miliona eura“, naveo je Anđušić. On je upitao Specijalno državno tužilaštvo da li je ovim prekršen zakon. „Da li ovdje ima elemenata za reakciju SDT? Da li su ovo podaci koji trebaju da poguraju nekoga da napravi povratnu reakciju po pitanju ovakvog kršenja zakona“, upitao je, između ostalog, on. Anđušić je kazao da nakon niza krivičnih prijava koje je DPS podnijela, niko nije našao za shodno da reaguje.“ Ovo je posljednji momenat za reakciju SDT, s obzirom da Vlada i prethodne Vlade nisu našle za shodno da se izbore sa ovim problemom. Smatramo da je ovo posljednji momenat za reakciju“, naglasio je Anđušić.Govoreći o, kako kaže, koruptivnim ugovorima RUP-a, podsjetio je na ugovor sa Elektroprivredom Srbije i ukrajinskim državljanima Oleksanderom Porošenko i njegovom suprugom Tatjanom Porošenko.On je kazao da je firma ukrajinskog para, koji se više ne nalazi u Crnoj Gori, ostala državi dužna 30 hiljada eura, 15 hiljada eura Rudniku uglja.“Ovdje imam ugovor o dopunskom radu… Ne bi bilo ništa čudno da se ne radi o dopunskom radu potpisanom između kontroverzne kompanije ukrajinskog državljanina i supruge tadašnjeg izvršnog direktora RUP, na iznos od hiljadu eura. Ostavljamo na sud građanima da li je u ovoj situaciji bilo dovoljno elemenata da reaguje Specijalno državnog tužilaštvo“, kazao je on. Poziva SDT da odgovori na pitanje šta se dešava sa krivičnim prijavama koje su podnijeli u prethodnom periodu, i da spriječe „totalno uništenje ovog preduzeća koje će se desiti u narednom periodu“.

Izvor: RTCG