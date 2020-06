Andrija Mandić podnio ostavku na mjesto poslanika

Poslanik Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić, podnio je ostavku na tu funkciju.

Mandić je u saopštenju za medije izjavio da neće biti u mogućnosti da bude prisutan i da učestvuje u radu Skupštine Crne Gore kada se bude raspravljalo o izboru VDT-a, kao i o nekim važnim temama.

„Ne moram ni pominjati koliko je izbor VDT-a važna tema za DF, koji se godinama neprestano nalazi na meti korumpiranog sudstva i tužilaštva. Zato ću podnijeti ostavku na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore, sa namjerom da omogućim da na moje mjesto što prije dođe sledeći poslanik sa naše liste – predsjednik Opštinskog odbora Nove srpske Demokratije u Podgorici, diplomirani pravnik Radoš Zečević, kako bi klub DF-a radio u punom kapacitetu“, kazao je Mandić.

On je kazao da je proteklom vremenu saopštio sve ono što je za skupštinskom govornicom, na teme koje su donosile sjednice, imao da kaže.

Saopštavao sam i stvari za koje sam znao da nisu popularne, koje ne idu niz dlaku dijelu javnog mnjenja i koje drugi šapuću na uvo. Zato što, u susretu sa izazovima i ozbiljnim temama, nisam želio da ustuknem, proseći nove glasove a izdajući one koji su me glasali i dali mi mandat da u njihovo ime pokažem stav. Nisam se dodvoravao ni masovnim medijima i njihovim narativima. Vinston Čerčil je kazao: “Stav je mala stvar koja čini veliku razliku”. Mi smo tu razliku napravili. Bilo je žestokih rasprava, teških sjednica, gužve, meteža, ali ničega što u takvom obliku, pa i još radikalnijem, nemaju britanski, japanski, italijanski, turski, ukrajinski i drugi parlamenti u svijetu. Jedino čega u ostalim parlamentima civilizovanih zemalja nema, to je intervencija policije. Zato u narednom sazivu Skupština mora dobitipotpuni integritet“, navodi se u Saopštenju.

Mandić se zahvalio svima koji su proteklih dana brinuli za njegovo zdravlje.

Izvor: Vijesti