Anticivilizacijski zakon ugrozio svetinju vjere, države i građanina u Crnoj Gori

Pljevljaci su i danas pokazali u još većem broju da neće odustati od odbrane svojih svetinja. Veličanstvena rijeka preko pet hiljada ljudi od podneva počela je da izvire, od Šula, Brvenice, Židovića, i teče ka ušću svetinji crkve Svete Petke odakle je litija u nezpamćenom broju desetine hiljada ljudi krenula centralnim ulicama grada. Jednom dušom i molitvom, dostojanstveno i radosno, odjekivala je poruka „Ne damo svetinje“, Kosovo, Srbija, Crna Gora i Srbija to je jedna familija. Ni 34 km od Šula, ni 15 km od Brvenice, ni ultra maraton od oko 70 km Pljevljaka Dejana Mijatovića nisu umorile ni stare ni mlade a počast je transparentom odata i junacima – vitezovima sa Košara Peđi Leovcu i Vulu Tešoviću koji su život dali za odbranu svetinja na Kosovu. Najveći junaci su danas majke koje su i 15 km nosile svoju malenu dječicu u naručju.

Nakon zimskih dana punih snijega i mećave danas je dan bio prohladan ali pun sunca, plavetnog neba i srećnih lica ljudi koji su nosili ikone, puni vjere i nade u dobro i ljubav. Jedinstven osjećaj pozitivne energije i sreće davali su snagu a kolona ljudi kao da je letjela, bez ijednog incidenta, u obezbjeđenju redara iz reda vjernika.

Nakon molebana koji je služio vladika mileševski Atanasije i predvodio najveću litiju do sada, koja je zastala ispred Hotela Pljevlja, gdje se 10 minuta čekalo da pristigne kolona iz Ulice Mila Peruničića.

Vladika Atanasije i djeca sa svojim ikonama

Zakon o slobodi vjerosipovjesti direkto je usmjeren protiv SPC u CG a usmjeren je i protiv bilo koje vjere i to dokazuje da je on anticivilizacijski, zato što se svugdje u svijetu vjerska osjećanja paze i njeguju, jedino je našim vlastodršcima u CG naum palo da manipulišu sa našim vjerskim osjećanjima i to sa osjećanjima većinske vjere u CG, rekao je u besjedi protosinđel Evstatije, sabrat beranskog Manastira Đuđevi Stupovi, dodajući da iako je povod okupljanja tužan „ovaj nazovi zakon – iza koga se krije užasna maska bezakonja i bratomržnje “.

-Pokazala se moć crkve da se u najvećim nevoljama objedinimo, saberemo i dozovemo pameti, i da i onda kada nismo sigurni šta da uradimo, da nas Gospod vodi. Nas Gospod ovih dana crnogorskim ulicama vodi kao što je nekada izabrani Božiji narod kroz pustnju vodio i vodi nas do konačne pobjede dobra u CG . Kada pobjedi dobor onda nema pobjeđenih svi su pobjedili kada trijumfuje dobro a dobro uvijek treba da pobjedi na dobar način i hvala Bogu što je dobru pomisao stavio u srca vjernog naroda da se okupljamo oko naših svetinja sa dostojanstvom, ljubavlju , jednodušnošću, što slušamo arhijereje šta treba da radimo a treba da se mnogo Bogu molimo. To je ono što će nam dati snage da branimo i odbranimo naše svetinje, ako Bog da, da se u njima proslava ime Božije u vjekove –Amin, rekao je protosinđel Evstatije podsjećajući da „Večeras se na nama ispunjavaju riči psalmopojca Davida „Milost i istina sretoše se, pravda i mir cjelivaše se“.

-Ove su se riječi odavno ispunile u ličnosti Gospoda Isusa Hrista, u mnogim svetiteljima i mučenicima kroz vjekove a u našem rodu najprije u našem Svetom Savi, prvom srpskom arhiepiskopu. Ja nisam došao da vas podučavam, utvrđujem ili savjetujem. Ja sam došao da se na plamenu vaše vjere, hrabrosti i odlučnosti, nedostojan ugrijem za borbu koja nam svima predstoji, zato što Pljevljaci u ovoj borbi u Crnoj Gori prednjače i na tome im hvala. Ništa novo ne mogu reći a to je ono što znate da je ovaj Zakon o slobodi vjeroispovjesti diskriminatorski i antiustavan zato što krši pojedinačna i kolektivna prava kako Srpske pravoslavne crkve u CG i njenih eparhija tako i svakoga pojedinca u CG koji se osjeća kao vjernik. Ovaj zakon ne samo da je u suprotnosti sa Ustavom CG nego i mnogim međunarodnim ugovorima sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama i sa univerzalnom deklaracijom UN. Ovaj Zakon u svojoj bit je jedan anticivilizacijski čin. Oni koji su nam namtenuli ovaj zakon govore da je izglasan u ime napretka, kako bi država krenula naprijed a to je najveć neistina koja se plasira ovih dana . To nije korak naprijed nego mnogo, mnogo koraka unazad. Vraćamo se 80 godina unazad, u vrijeme kada je u CG ubijeno 120 sveštenika zajedno sa crnogorskim mitropolitom, u vrijeme kada je u Pljevljima, u zgradi Gimnazije, ubijen arhimandrit Serafim, iguman Manastira Svete Trojice. Vraća nas u vrijeme kada su pravoslavni hriščani u svijetu bili gonjeni . Kada je bilo dovoljno da samo ispovjede svoju vjeru pa da budu zlostavljani, mučeni ili ubijani. Ne daj Bože da do toga dođe u našoj CG. Ovih dana čujemo uvrede na naš račun da smo ludački pokret da je naš uzvik „Ne damo svetinju“ nešto najlicemjrenije što su čuli, i pozivaju nas da branimo najveću svetinju koju imamo a to je CG. Mi to upravo radimo, mi našim molitvenim hodovima blagosiljamo, grlimo i branimo CG. Naravno da je CG za nas najveća svetinja ali postoji još jedna veća svetinja u CG, koji su naši vlastodršci zaslijepljeni vašću zaboravili, a ta svetinja je pojedinac – građanin na kome svaka država počiva. Taj građanin nikako ne smije da bude ponižen ili ugrožen . Ne smiju da budu pogažena i ugrožena prava bilo koga pojednica u CG. Zato smo mi, stotine hiljada crnogorskih građana na crnogorskim ulicama jednodušni i voljni da branimo svoje svetinje. Ovo nije samo borba za nas. Ovo je borba za sve u CG, da u CG više niko i nikada ne bude ponižen ili da ničija prava u CG ne budu pogažena. Hvala na pozivu da dođem da se zajedno sa vama Bogu pomolim u gradu svetog patrijarha Varnave. Dolazim iz nemanjićkog Manastira Đurđevi Stupovi i eparihije koju je ustanovio naš prvi arhiepiskop Sava, rekao je protosinđel Evstatije, često prekidan aplauzima podrške.

Ispred crkve Sv.Petke vladika Atanasije blagoslovio je okupljene a u kratkom programu učestvovali su Milić Dujović i guslar Vaso Đondović. Litiju kroz gradske ulice obezbjeđivala je policija.

I danas je u litiji bio Dragan Gacevic cio i veseo pozdravljan od vjernika kao i danasnji maratonac Dejan Mijatovic.