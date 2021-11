Apel za poboljšanje kvaliteta grijanja: Godinama trpimo opravdanja, dosta je više

Saopštenje stanara u „TE“ zgradama u ulici Kralja Petra I

Svjedoci smo da se poslednjih godina, a naročito početkom grejne sezone u ovoj godini, ne možemo pohvaliti kvalitetnom isporukom toplotne energije. Razumijemo stanje u kom se nalazi preduzeće D.O.O „Grijanje“ – Pljevlja, po pitanju neisplaćenih zarada radnicima, nemogućnosti sopstvenog ulaganja u kompletnu mrežu, perioda lošeg kvaliteta isporučenog uglja i dr., ali moraju se razumjeti prije svega i svi korisnici koji uredno plaćaju mjesečne račune za grijanje, a koji zauzvrat nemaju kvalitetno grijanje u svojim domovima. Iz tog razloga prinuđeni smo da se izlažemo većim troškovima za utrošenu električnu energiju, uslovljenu uključivanjem peći i grijalica ili troškovima na nabavku ogrijeva (ugalj, drva i dr.). Posebno su ugroženi najmlađi i najstariji stanari, odnosno djeca i penzioneri, koji borave u stambenim jedinicama tokom najvećeg dijela dana.

Bez obzira na sve činjenice, svaki korisnik plaća ne malu cijenu računa za grijanje, i za uzvrat očekuje da tokom cijelog dana ima zadovoljavajuće tople prostorije.

Niko neće reći da mu je hladno u stanu, a da tako nije. Nisu dovoljna opravdanja da je problem u kućnim instalacijama, nedostatku termofasade na zgradi ili nezamjenjenoj stolariji, jer kad se kotlovi dobro nalože, osjeti se to u svim stanovima. Ne može se uvijek reći da su korisnici krivi za sve probleme koji se tiču grijanja. Ako su vertikalne cijevi hladne ili jedva tople, džaba nam i termofasada i najskuplja stolarija, džaba nam i promjena ventila, podventila, ozračivanje i ispiranje radijatora, postavljanje termoizolacione folije iza njih i sve ostalo što mi kao korisnici možemo da uradimo. Džaba, mi u tim situacijama moramo dodatno da zagrijevamo prostorije. Ne možemo da čekamo da D.O.O. „Grijanje“ formira komisiju, koja dolazi u roku 48 sati od momenta žalbe na uslugu i radi svoj posao kako radi. Mi moramo da dogrijavamo prostorije, zbog svoje djece i zbog starijih osoba koji tu borave veći dio dana.

Ne možemo da prihvatimo opravdanje koje dolazi iz D.O.O. „Grijanje“, da se upravljaju prema propisima i odlukama, koje oni donose ili Opština Pljevlja, gdje je definisano da je optimalna temperatura 20±2°C. Mora se čuti i razumjeti i glas korisnika, koji se neprekidno žale na kvalitet usluge grijanja, a koje niko ne čuje i ne razumije i čije žalbe niko ne pokušava da rješava.

Apelujemo i pozivamo Opštinu Pljevlja, da se oglasi, da nešto učini po ovom pitanju, da ne budu samo nijemi posmatrači, kao i sa slučajem bivše Agencije za stambeno-poslovni fond, sa odgovorom da su oni samo osnivači preduzeća i da nemaju ništa sa tim. Kako ste znali da donosite odluke i propise, tako rješavajte probleme i izađite u susret svojim građanima, osluškujući njihove potrebe, jer nismo svi, kako se obično kaže: „A narod ko narod, uvijek mu nešto fali“. Tačno je, ima i takvih osoba, ali istina je da nama fali kvalitetnije grijanje. Ako niste u mogućnosti da nam to obezbjedite, ako kotlarnica nije tog kapaciteta da može da opsluži sve predviđene stambene i poslovne objekte toplotnom energijom, onda nam to i recite. Dajte nam mogućnost da dok ne dođe toplovod iz TE Pljevlja, da nam se umanje računi za grijanje onoliko koliko smo potrošili više novca za plaćanje računa za električnu energiju, dajte nam neki vid pomoći da izguramo grejnu sezonu do kraja bez dodatnih troškova, koje svi mi kao korisnici gradskog grijanja imamo. Pomozite nam da zamjenimo vertikalne cijevi, ako smatrate da je problem do njih, na bilo koji način, pomozite, nama će značiti. Ako ne možete to da uradite, onda postavite termo-manometre u podstanice, dovedite stručna lica koja će da urade procjenu, koliko je potrebno da na tom mjestu bude temperatura vode, zavisno od spoljašnje temperature (dovodna, povratna), ugraditi mjerače temperature tijela radijatora u stanovima, pa da pratimo stanje u svakom trenutku, da ne čekamo formiranje komisije, koja dolazi u roku od 48h i koja nam kaže da je 18°C zadovoljavajuća temperatura po gradskoj uredbi. Ukoliko se ispotstavi da je problem do instalacija u stanovima, mi ćemo naći način kako da taj problem i riješimo. Poseban problem imaju stanari na visočijim spratovima, kod kojih kvalitet toplotne energije nije ni približno isti kao na nižim spratovima, jer pumpa u podstanici ne funkcioniše kako bi trebalo.

Zgrade ni ranije nisu imale termofasade, prozore i vrata sa savremenim termoprekidima, pa opet je bilo toplo. Razlog tome je, što je u ranijem periodu postojala i treća smjena, koja je održavala temperaturu vode u sistemu. Sigurni smo da bi kvalitet grijanja bio mnogo bolji kada bi se temperatura u sistemu održavala tokom cijelog dana, a ne kao sada da radijatori budu jedva topli oko 07 h ujutru, a već skoro skroz hladni oko 21:00 h, a pritom nekoliko puta u toku dana budu gotovo hladni zbog čišćenja kotlova. Zbog pandemija korona virusa mnogi od nas rade od kuće, u izolaciji su, prate online nastavu, obavljaju poslove web dizajniranja i rade noću itd.

Nemojte da Vas mi učimo kako treba da radite, jer Vi to dobro znate i u D.O.O Grijanje i u Opštini Pljevlja. Moramo Vam reći da se morate pokrenuti s mjesta, ne možemo ići u začarani krug i ulaziti u istu priču svake grejne sezone. Zapamtite da je KORISNIK UVIJEK U PRAVU i da se ne žali, a da za to ne postoji razlog. Jeste li razmišljali o potpisivanju Ugovora sa svima nama, u kome bi zajedno definisali pravila i po njima postupali, gdje bi obje strane bile zaštićene i zadovoljne, pa ko pogriješi neka i snosi odgovornost?

Ovo saopštenje je odraz nezadovoljstva većine građana koji imaju grijanje iz gradske kotlarnice, kako u ulici Kralja Petra I, Tršovoj, tako i u ostalim ulicama, da se ne bi stekao utisak, da su samo stanari zgrade „Trepča“ ugroženi, s obzirom da su se u poslednje vrijeme samo oni oglašavali putem štampanih i elektronskih medija, da se ne stekne utisak da oni nešto izmišljaju i preuveličavaju, čim se ostali ne žale. Građani su navikli da godinama trpe opravdanja od strane D.O.O. „Grijanje“, prihvatajući sve to, u nemogućnosti da se žale bilo kome drugom, jer nema načina i svrhe, ali dosta je. Moramo iskazati svoje nezadovoljstvo, nadajući se da će nadležni organi imati dovoljno sluha, prije svega za malu djecu i naše najstarije sugrađane kojih je sve više.

Iz tog razloga pozivamo sve građane, upravnike zgrada, stanare, da iznesu svoj stav, jer smo sigurni da svi imamo isti problem. Neko manji, neko veći, ali problem je evidentan. Ovom prilikom zahvaljujemo i svim medijima, elektronskim portalima koji su prenijeli ovo saopštenje, kao odraz nezadovoljstva prema nekvalitetnoj isporuci toplodne energije i apelu prije svega prema Opštini Pljevlja da učini nešto na saniranju iznijetih problema.