Apelacioni sud: Rudnik uglja dužan da opštini Pljevlja uplati preko 2,3 miliona eura i uradi ugovorene radove

Nakon 12 godina sudskog procesa zbog neispunjavanja ugovora vrijednog preko pet miliona eura, između Rudnik uglja I opštine Pljevlja, odlukom Apelacionog suda CG završen je sudski postupak u korist opštine Pljevlja. U objavljenoj presudi na sajtu Apelacionog suda Rudniku je naloženo da isplati iznos od 2.372.844,73 eura, na ime vrijednosti izvedenih radova, uz plaćanje zatezne kamate, kao i da finasira preostale ugovorene investicione radove. Uz čestitke pravnom timu Opštine Pljevlja na istrajnosti u vođenju postupka, presuda Apelacionog suda je i pokazatelj stanja u crnogorskom pravosuđu da jedan postupak traje 12 godina.

Apelacioni sud je ukinuo presudu Privrednog suda Crne Gore P.br.1163/16 od 01.11.2019. godine koji je bio odbio tužbeni zahtjev opštine Pljevlja. Presuda je izvršna a pitanje je da li će Rudnik uglja izjaviti revizuju, kao vanredni pravni lijek, koliko će process trajati i kakva će biti odluka Vrhovnog suda?

Apelacioni sud je naložio je Rudniku uglja da u roku od 8 dana od dana prijema presude, donesene 18. Marta ove godine, uplati opštini 2.372.844,73 eura na ime sedam ugovorenih investicionih projekata koje je opština u proteklih 12 godina završila. To su bili investicioni projekati: izrada glavnog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima, kao nastavak urađenog idejnog projekta, izrada glavnog projekta za prečišćavanje vode iz akumulacionog jezera u sklopu objekta na Pliješi, kao nastavak urađenog idejnog projekta, izvođenja radova na preostalom dijelu fekalnog kolektotra do mjesta na kom se planira postrojenje za otpadne vode u Ž. i to dio kolektora FI 800 u dužini od 3.700 m i dio kolektora FI400 u dužini od 476 m, izvođenja radova na regulisanju korita rijeke B. u dužini od 600m kao i izvođenja radova na sekundarnom kolektoru FI 500, do ulice P. desnom obalom rijeke B. do glavnog kolektora u dužini od 325m, za dio izvođenja radova na glavnom dovodu pitke vode FI400 visoke i niske zone P. – visoka zona i P. – centar grada – niska zona, za dio izvođenja radova na objektima novog postrojenja na P., prečišćavanje vode iz akumulacije O. u sklopu objekta na P. i za izvođenje radova na realizaciji projekta fekalne kanalizacije na području mjesne zajednice Š. iz ulica K., I. i Ć.

Rudnik uglja je po osnovu presude dužan da finansira investiocione radove koji se odnose na:

regulisanje korita rijeke Breznice u dužini od 600m, produbljivanje korita rijeke Ćehotine na neregulisanom dijelu u dužini od 3,5 km, preostale radove na glavnom dovodu pitke vode FI 400 visoke i niske zone Pliješ. – centar grada, preostale radove na objektima novog postrojenja na Pliješ., prečišćavanje vode iz akumulacije Otilovići. u sklopu objekta na Pliješi., koji radovi se prema uradjenom idejnom projektu, mogu odnositi na zamjenu opreme, automatike i svih instalacija na postojećem postrojenju, izgradnju novih filterskih polja i proširenja rezervoarskog kapaciteta, izgradnju novih rezervoara za visoku i nisku zonu sa kompletnom opremom, sve u roku od dvije godine od dana prijema presude pod prijetnjom izvršenja.

Rudnik je dužan na ime naknade troškova postupka isplati tužiocu Opštini Pljevlja iznos od 750,00 € u roku od 8 dana od dana prijema presude pod prijetnjom posledice izvršenja.

Ugovorom iz 2004. Godine Rudnik uglja se obavezao da Opštine Pljevlja uplati 6,18 miliona evra umjesto plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta na tadašnjem eksploatacionom lokalitetu Cementara. Do 2012. Godine na ime ugovora Rudnik uglja u lokalni budžet uplatio 1,057 miliona pa je opština tužila Rudnik uglja. Opština Pljevlja je od Rudnika uglja tražio naplatu 2,37 miliona eura i zateznu kamatu za izvršene investicione radove, u sporu koji protiv te kompanije vode 12 godina, dok su iz RUP-a tražili da se ova tužba odbije kao neosnovana.

V.M.