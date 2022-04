Asfaltna baza biće uklonjena 30 dana nakon završetka asfaltiranja

Asflaltna baza koja će se graditi nedaleko od pljevaljskog naselja Potrlica, biće privremenog karaktera i moraće da bude zatvorena i uklonjena 30 dana nakon završetka rekonstrukcije puta ka BiH, kazao je direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić. On je istakao da je procjenu o uticaju na životnu sredinu donijela nezavisna komisija, te da će ekološka inspekcija biti stalni gost.

Mještani pljevaljskog naselja Potrlica protive se izgradnji asfaltne baz zbog zagađenja životne sredine. Žitelji Potrlice najavili su da će se žaliti Agenciji za zaštitu životne sredine na davanje saglasnosti preduzeću Crnagoraput, a strahuju da će postrojenje iz privremenog prerasti u proizvodni objekat trajnog karaktera.

Gazdić objašnjava da je baza neophodna zbog kvalitetne izgradnje puta ka BiH.

“Potrebna im je asfaltna baza jer su do sada asfalt dovozili iz Pljevalja i taj asfalt se hladio i gubio na kvalitetu”, kazao je on.

Kako je objasnio, u rješenu Agencije predviđeno je da asfaltna baza mora biti zatvorena i uklonjena u roku od 30 dana nakon završetka rekonstrukcije puta.

“Ja mislim da će ove godine biti završena rekonstrukcija tog puta”, rekao je Gazdić.

Ističe da u Agenciji moraju da donose i nepopopularne odluke. “U ovom slučaju tražena je lokacija koja je već devastirana, a to je Rudnik uglja i njegov rudokop. U pregovorima sa mještanima došlo se do ovog rješenja. Nije ni investitor želio da devastira novu površinu. Teško je naći lokacije za deponije i asfaltne baze, ali nažalost ovakvi projekti su nam potrebni”, kazao je on.

Ističe da Agencija nema uticaja na komisiju koja je vršila procjenu uticaja na životnu sredinu, te da ona nezavisno odlučuje.

“Ne postoji minimalan uticaj na njih. To sustručni ljudi iz cijele zemlje, ekolozi, biolozi predstavnici NVO sektora”, kazao je Gazdić.

Istakao je da će ekološka inspekcija biti stalni gost asfaltne baze koja će kontrolisati stanje.

