Stranac ili putnik namjernik, neupućen u naše političke zgode i nezgode, ako bi pročitao novi izborni slogan vladajućeg DPS-a, pomislio bi da se, ne daj Bože, radi o novoformiranom političkom subjektu, koji je tek u nastajanju. Uostalom, ko bi normalan mogao i pomisliti, da partija koja vlada trideset godina, tek sada hoće da to radi „odlučno“. A kako je to bilo do sada? Neodlučno, neustavno, nezakonito, nedemokratski, nepošteno, neodgovorno, nestručno…

Inače, kod ogromne većine naših građana, ova groteskna predizborna parola DPS-a, osim mučnog osjećaja u stomaku, izaziva i brojne, druge asocijacije.

Organizovani kriminal i korupcija endemskih razmjera, bar prema nedavno saopštenom mišljenju američke ambasadorke, Džudi Rajzing Rajnke, a mora se priznati, ona nije bilo ko.

Diskriminacija po svim osnovama, usmjerena prije svega, protiv Srba i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ali i ostalih koji ne misle kao vladajuća kasta.

Laž. Provjereni instrument i metod za višedecenijsko održavanje na vlasti Demokratske partije socijalista i njenih političkih privezaka.

Uništavanje države, ekonomije, finansija, prirodnih bogatstava, privrede, zdravstva, školstva, vojske…

Čašćavanje prvog brata, prve sestre, sinova, kumova, rodbine, prijatelja i partijskih funkcionera. Darovi su obično opljačkani od naroda koji ih je branio, čuvao i gradio generacijama (šume, rude, fabrike, hidroelektrane, limenka i sl.)

Nezakonitost. Nemoguće je nabrojati sve primjere, od nezakonitih izbora, nezakonitog referenduma, nezakonitog finansiranja DPS-a Migovom kovertom, do neustavnog i nezakonitog nasrtaja na Mitropoliju i eparhije SPC u Crnoj Gori.

Osnivanje partijske crkve, na Osmom kongresu DPS-a. Do kraja ogoljen krajnji cilj, odavno započetog, brutalanog obračuna vladajuće partije sa jedinom kanonski priznatom pravoslavnom crkvom u državi.

I sve to za Crnu Goru, u ime Crne Gore, zastave, himne, napretka, razvoja, evropske budućnosti i još mnogo toga. Uglavnom, u ime svog džepa i svoje, sve deblje koverte. Oni bi sve da ponove, samo još ovaj put, i produže agoniju za naredne četiri godine. Ne smijemo im dozvoliti ni minut produžetaka. Ovaj meč mora biti završen tridesetog uveče, kada se prebroje listići.

Izbor je lak, jedini siguran put za slobodu i ZA BUDUĆNOST CRNE GORE!

NE DAMO SVEŠTENIKE I SVETINJE!

Pljevlja, POKRET ZA PLJEVLJA

13.08.2020.