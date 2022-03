Atlas grupa: Ojde Milena Petričević – krtica Mila Đukanovića!

Sapštenje Press službe Atlas Grupe

Najavljena smjena Milene Petričević, v.d. direktorice Uprave prihoda i carina, poslije samo četiri mjeseca boravka na funkciji koja joj ni po stručnosti ni ljudskim kapacitetima nije ni pripadala, ne iznenađuje nikoga u Atlas grupi, gdje je sticala profesionalno iskustvo i za sobom ostavila negativnu sliku o sebi. Milena Petričević, ili kako su je u Atlas grupi zvali Tajnica, kao bivša sekretarica u kabinetu Duška Kneževića u Atlas banci, bila je dugo njegova miljenica. Dobila je stan na poklon od Atlas grupe. Upućivana je na školovanje i usavršavanje na IEDC-Bled School of Management, jednu je od vodećih menadžment škola u Evropi, podržavana je za razne seminare i stručna usavršavanja. Drugo lice Milene Petričević, međutim, otkrio je bivši direktor Atlas banke Mihailo Banjević, koji je preko svojih veza u „analitici“ saznao da je ona krtica Mila Đukanovića u Atlas banci! Potvrdio je to, možda i nesvjesno, Milo Đukanović. Braneći se od neizmirenog duga na osnovu korišćenja kreditnih kartica u Atlas banci, gostujući u emisiji “Ukrštene riječi” na Prvoj televiziji, 14. februara 2019. godine, je izjavio: „Kada se pojavila informacija da postoji dug, reagovao sam odmah i pozvao službenicu banke koja je bila na vezi samnom i sa mojim prijateljima.“ Odluka ministra finansija Milojka Spajića da Aleksandru Damjanoviću ne produži mandat i na čelo ove važne državne institucije dovede nestručnu Milenu Petričević, izazvala je gnjev zaposlenih. Inicijativu da se preispita nelogična smjena potpisalo je 80 službenika Uprave prihoda i carina i građana, sa pitanjem: „Zašto je smijenjen Damjanović, a zapošljava se kadar Demokratske partije socijalista?“. U nizu nelogičnih kadrovskih rješenja „apostolske“ vlade spada i postavljanje na jednu od najodgovornijih državnih funkcija Milene Petričević, bez iskustva u oblasti poreza i carina, što je izuzetno problematično za funkcionisanje kompleksnog sistema koji objedinjava tri bitne uprave – prihoda, carine i igre na sreću. Očito je materijalizovala prisan odnos sa ministrom Jakovom Milatovićem, iz vremena dok je bio stipendista Atlas fondacije. Još je problematičnije što je ovakva ličnost došla na odgovorno mjesto, jer je poznata kao psihički labilna osoba koja lako dolazi u sukob sa zaposlenima. To su nam potvrdili vozači i zaposleni iz Atlas banke koji su sa njom saradjivali. Takođe je poznato da je bila u žestokom sukobu sa Ljiljanom Dragičević, koja je obavljala funkciju izvršnog direktora za međunarodne poslove. Konačno je pokazala svoje pravo lice i potvrdila da je krtica Mila Đukanovića, kada je Milivoje Katnić, specijalac kriminalne grupe, gerilski upao u Atlas grupu. Sarađivala je intezivno sa Katnićem, u namjeri da unište sistem u kome je zlosrećna Tajnica toliko godina baš lagodno živjela i uživala u brojnim benefitima. Zlu namjeru prema kući koja ju je hranila pokazala je pokušajem da blokira Univerzitet Mediteran i otjera ga u stečaj, ne udostojivši se da prihvati sastanak sa rukovodstvom oko reprogramiranja poreskog duga. Zato je “imala sluha” da produži koncesiju za igre na sreću firmi “Džek pot” Brana Mićunovića i Džigija Grbovića. Jaku spregu Milene Petričević i Milivoja Katnića upoznali smo nakon „spektakularne“ zapljene 400 kilograma kokaina nađenog u bananama „Volija“. Grotesni specijalni tužilac, na konferenciji za medije 14. januara, javno je pohvalio v.d. direktoricu Uprave prihoda i carina, ističući da je „sjajna saradnica“. Ko je prije samo dva mjeseca posumnjao da će „sjajni saradnici“ tako brzo postati – bivši. Crna Gora se, konačno, ratosiljala Milivoja Katnića, koji je iza sebe ostavio nepočinstava za čiju će sanaciju biti potrebno mnogo vremena. Mileni Petričević kao šefici UPC ostaće hipoteka o urušavanju državne institucije koja ima presudnu ulogu u kontroli i suzbijanju šverca cigareta. Na Milenu Petričević se, zbog njenog ponašanja na konferenciji za medije koju je sama sazvala poslije spora sa ministrom finansija Spajićem, obrušila novinarska struka, pošto je prema njima pokazala nepoštovanje”. Što bi naš narod rekao „vidjela se vila u čem nije bila“, tako je i naša nekadašnja koleginica koju ne pamtimo po dobru, izabrala protivničku stranu, sastavljenu od kriminalaca i njihovih zaštitnika. Svako svome jatu hrli…