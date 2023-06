AZLP provjerava rad Pošte Crne Gore: Račune i lične karte prebira ko stigne

Kod carinjenja pošiljki, Pošta Crne Gore traži da joj se na email dostave kopija lične karte i izvod iz banke. AZLP će utvrditi da li ima kršenja propisa. Iz tog preduzeća tvrde da će unaprijediti procedure. Sagovornik iz IT sektora kaže da je procedura koju Pošta primjenjuje sporna i da su moguće zloupotrebe.

Zbog mogućnosti nezakonite obrade podataka o korisnicima usluga, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) pokrenuće postupak nadzora kod Pošte Crne Gore.

To su “Vijestima” rekli iz Agencije, nakon upita redakcije u vezi sa načinom postupanja Pošte carinjenja, u odnosu na korisnike njenih usluga, a kojima da bi dostavila pošiljku, pored ostalog, traži da elektronskom poštom dostave niz ličnih podataka.

U više slučajeva, građani navode da kada dobijaju pošiljke, od Pošte carinjenja dobiju i pismo sa obavještenjem da se jave toj pošti, te da se od njih traži da putem elektronske pošte dostave fotografiju obavještenja koje su dobili, snimak ekrana gdje će se vidjeti naziv proizvoda, njegova cijena, poštarina, kao i ime primaoca, izvod iz banke, kao dokaz da je roba plaćena u iznosu koji je naveden, te kopiju lične karte sa obje strane ili prvu stranu pasoša.

“U vezi sa vašim pitanjima upućena emailom dana 8. juna 2023, ovim putem vas obavještavamo da ćemo, zbog kompleksnosti i nejasnoće pitanja, te postojanja mogućnosti nezakonite obrade ličnih podataka, vaše obraćanje tretirati kao inicijativu za pokretanje postupka nadzora kod Pošte Crne Gore, a sve u cilju zaštite ličnih podataka naših građana”, piše u odgovoru Agencije “Vijestima”.

Najavili su i da će o ishodu nadzora obavijestiti novinarku. Odgovor još nije stigao.

Na upit “Vijesti” u vezi sa tim da li u postupanju prema korisnicima ima prostora za eventualnu zlupotrebe ličnih podataka, iz Pošte nisu konkretno odgovorili, ali su kazali da će raditi na unapređenju načina komunikacije ličnih podataka.

Prilikom procesa carinjenja međunarodnih poštanskih pošiljaka, prema carinskom sistemu, neophodan je lični dokument. Pošta Crne Gore je izvršilac usluge dostave poštanskih pošiljaka nadležnom državnom organu na postupak carinjenja pošiljki u uvozu i u tom smislu postupa prema carinskim zakonima. OCD blok (obračun carinskog duga), formular Uprave carina i prihoda, ima obavezno polje predviđeno za upis broja ličnog dokumenta uz ime, prezime i adresu primaoca”, rekli su redakciji.

Dodali su i da u cjenovniku imaju stavku poštarina za podnošenje na carinski pregled (posebno za pismonosne, posebno za paketske usluge), da je ta informacija dostupna korisnicima u svakom trenutku i da za tu uslugu Pošta izdaje račun.

“Pošta Crne Gore i Uprava carina i prihoda imaju dugogodišnju dobru saradnju i komunikaciju koja će u narednom periodu imati u fokusu i unapređenje načina komunikacije ličnih podataka između institucija, kao i stvaranje uslova za lakše i jednostavnije ostvarivanja prava i potreba građana kada je riječ o paketima iz međunarodnog saobraćaja”, rekli su “Vijestima”.

IT stručnjak i osnivač softverske kompanije “Codingo” Ivan Radunović kazao je redakciji da Pošta možda i ima osnova da od korisnika zahtijeva određene podatke kako bi dostavila naručene pošiljke, ali u pitanje dovodi način na koji se to radi.

“Trenutno Pošta Crne Gore traži slanje kopije lične karte i izvoda iz banke na email adresu kako bi odradila proceduru carinjenja. Iako bi možda imalo osnova da se ti podaci traže, sama procedura koju Pošta primjenjuje je sporna. Zaprimljeni podaci se ne nalaze u nekoj zaštićenoj aplikaciji za upravljanje dokumentima, koja prati ko pristupa dokumentima, već se nalaze u jednom inboksu (poštansko sanduče elektronske pošte, op. aut) kome pristupaju zaposleni. Skoro smo imali slučaj hakovanja u državnoj upravi, i prvo što je bilo na meti su email nalozi. Možemo da zamislimo kakav je to resurs za hakere ili maliciozne zaposlene ako bi dobili pristup mailu na kome se nalaze desetine hiljada ličnih podataka”, rekao je on “Vijestima”.

Podsjetio je na sjučaj iz aprila, kada je prevarantkinja, uz falsifikovanu ličnu kartu Budvanke M. O., sa njenog računa u Lovćen banci odnijela 230 hiljada eura i 1,2 miliona dolara.

“Vijesti” su ranije objavile da su inspektori identifikovali prevarantkinju i kriminalnu grupu po čijim instrukcijama je radila, da njeni članovi nisu iz Crne Gore, a da je, najvjerovatnije, krimi ekipa iz susjedne države obezbijedila falsifikovanu ličnu kartu u kojoj je upisano ime i prezime vlasnice računa, njen datum rođenja, matični broj…

Kako bi se izbjegle zlupotrebe, u većini razvijenih zemalja taj proces carinjenja kod fizičkih lica ide po automatizmu, kaže Radunović.

“Njihove pošte imaju sisteme za razvrstavanje, skeniranje i upoređivanje podataka. Kako je to skupa investicija za Crnu Goru, najjednostavnije rješenje bi bilo da se Track & Trace aplikacija Pošte Crne Gore proširi da klijenti mogu da unesu podatke o pošiljci i da mogu da plate carinu onlajn. Zbog čega ovo do sada nije urađeno, nejasno je”, rekao je on.

Prema njegovim riječima, ovo i nije jedini problem u načinu poslovanja Pošte.

“Tu se vidi veliki nedostatak procedura, praćenja performansi, zadovoljstva korisnika i svih bitnih parametara. Pošiljke se čekaju preko mjesec. Rekao bih da je najveći problem u nesposobnom menadžmentu i nedostatku odgovornosti. Primjetno je da umjesto u digitalizaciju, mi idemo u sve veću birokratizaciju. Nije potrebno da čekamo ulazak u Evropsku uniju da bismo imali brzu proceduru carinjenja i dostave, to je nešto što može u relativno kratkom roku da se odradi. Mi smo se možda navikli na ovakvo poslovanje, ali veliki broj stranaca koji su došli da žive u Crnu Goru, nisu sigurno i nepotrebno šaljemo negativnu sliku”, poručio je Radunović.

Pošta Crne Gore, prema podacima sa vebsajta postacg.me, nudi nekoliko elektronskih servisa, kao što su veb telegram – za slanje telegrama putem interneta, veb prodavnica, putem koje se mogu kupiti filatelistički proizvodi… Track & Trace usluga, za koju Radunović predlaže proširenje i mogućnost plaćanja carine onlajn, predstavlja sistem za označavanje, praćenje, identifikaciju i lociranje pošiljki u realnom vremenu, na osnovu njihovog bar koda.

Novi direktor Pošte Josip Đurašković imenovan je na sjednici borda 14. juna. Odbor direktora prethodno je utvrdio prestanak mandata Draganu Tufegdžiću na lični zahtjev.

Izvor-vijesti