Bečić poručio DPS-u: Povucite Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti

„PRIZNAJTE GREŠKU“

Predsjednik Demokrata, Aleksa Bečić pozvao je DPS da povuče Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, prenosi portal Vijesti.

„Papine poruke i poruke svih drugih koji ovih dana pozivaju na dijalog, mir i kompromis sa onima na koje se zakon koji uredjuje pitanje slobode vjeroispovijesti odnosi, pokazuju da su naše poruke od početka bile opravdane i da samo onaj koji ne misli dobro Crnoj Gori može vući jednostrane poteze. Od nas se to očekivalo, jer smo partija kojom rukovode i koju čine ljudi svih vjera i nacija, partija koja je u Tuzima pobijedila DPS sa albanskim nacionalnim partijama, u Beranama sa srpskim nacionalnim partijama, a u Budvi sa Crnogorskom partijom. Navikli smo da nas svrstavaju na različite strane, pa čak da u jednom danu jedni kažu da smo četnici, a drugi izdajnici pravoslavlja. To je najbolji dokaz da im remetimo decenijske političke igre, da mislimo svojom glavom i ne zavisimo od bilo koga, pa im tako ni ovoga puta nećemo dozvoliti namještena ideološka orgijanja sa ciljem da potisnu iskrene, gradjanske i čiste političke strukture", rekao je Bečić.