Bečić predstavio Zakon o Vladi: Najviše 16 ministarstava, 40 % žena na ministarskim mjestima

On je kazao da je njegovo usvajanje potreba i zbog redovnog funkcionisanja, ali i definisanja izvršnog modela kontrole u izbornoj godini.

„Kao što znate, prethodnih dva mjeseca smo bili fokusirani na proizvodnju i procesuiranje rješenja koja vode sveobuhvatnoj reformi izbornog i drugog zakonodavstva. Tako ste mogli da vidite blizu 200 konkretnih rješenja, koji su normirani na stotinama stranica, a kojima smo predložili drastične promjene u Zakonu o izboru odbornika i poslanika, Zakonu o biračkom spisku, Zakonu o registru prebivališta i boravišta, Zakonu o finansiranju političkih partija i izbronioh kampanja, Zakonu o teriotrijalnoj organizaciji, Zakonu o lokalnoj samoupravi, Zakonu o sudskom savjetu, Zakonu o sprečavanju korupcije, setu medijskih zakona, Kodeksu etičkog ponašanja i svim drugim pitanjima koja su neophodan preduslov za put ka slobodnim izborima“, kazao je Bečić.

Bečić je rekao da nakon „tog velikog truda i rada koji smo uložili prethodnih nekoliko mjeseci i završetka posla koji je bio naša obaveza, sada smo otišli i korak dalje i danas predlažemo jedan od modela za impementaciju i kontrolu usvojenih rješenja.“

„Vi znate da je Odlukom o obrazovanju Odbora i članom 11 predviđeno da se utvrde dva modela implementacije, odnosno izvršni model Vlada i zakonodavni model, odnosno specijalno skupštinsko tijelo. Iako su Demokrate, partija koja zbog svojih poznatih kongresnih odluka kadrovski ne učestvuje u tehničkim Vladama, sjećate se da ni 2016. godine, iako nijesmo učestvovali, nijesmo sputavali ili kritikovali naše kolege koji su bili u njoj, već smo se trudili da ih podržimo i pomognemo u mjeri mogućeg. Tako i sada, iako nam ne pripada autorstvo, ali imajući u vidu da jedan dio opozicje koji ne radi konstantno priča samo o Vladi, odlučili smo da pomognemo i da zajedno sa našim kolegama koji su danas prisutni predstavimo Predlog zakona o Vladi Crne Gore“, rekao je Bečić.

Dodao je da, imajući u vidu da je Crna Gora jedina zemlja u regionu koja nema Zakon o Vladi, „smatramo da je njegovo usvajanje potreba i zbog redovnog funkcionisanja, ali i definisanja izvršnog modela kontrole u izbornoj godini.“

„Zato danas predstavljamo Zakon o Vladi koji ima 5 poglavlja i 44, uz istaknutu napomenu da je potrebno stvoriti sve neophodne formalne pravne pretpostavke za finalizaciju ovog procesa, a za šra postoji uporište u nadležnostima Odbora. Prva četiri poglavlja su posvećana redovnom funkcionisanju Vlade. Između ostalog definišu da zbog racionalnosti Vlada ima maksimum 16 ministarstava, kao i da obavezno 40% žena bude na ministarskim pozicijama, kako bi pokazali da li iskreno težimo ravnopravnosti ili su te reforme pojedini spremni da sprovoede samo u zakonodavnoj vlasti. Ono što je ključno za ovaj politički trenutak jeste poglavlje broj 5 našeg predloga, koje nosi naziv Vlada građanskog jedinstva. Predlažemo da se Zakonom o Vladi definiše da se 300 dana pred svake parlamentarne izbore bira Vlada građanskog jedinstva, koju će na paritetnoj osnovi činiti vlast i opozicija. Znači jednak broj ministar iz vlasti i opozicije, s tim da tamo gdje vlast ima ministra opozicija ima zamjenika, a tamo gdje opozicija ima ministra vlast ima zamjeenika, na način da ministar i zamjenik funkcionišu i odlučuju po principu supotpsia odnosno prava veta, a da se odluke na Vladi na način da za njih mora glasati većina ministar iz vlasti ivećina iz opozicije.. Takođe, u kvoti opozicionih ministarstava predlažemo da budu između ostalih ministarstvo unutrašnjih poslova, finansija, poljoprivrede, rada i socijalnog starnaja, prosvjete i zdravstva“, rekao je Bečić.

Predsjednik Demokrata predložio je da se za prve parlamentarne izbore Vlada građanskog jedinstva izabere saglasno Sporazumu za budućnost „odmah nakon stupanja na snagu Zakona, a za sve naredne saglasno modelu koji smo predložili i koji bi postao dio našeg zakonodavstva i pravnog sistema.“

„Predložili smo da Vlada građanskog jedinstva na prvoj sjednici imenuje na mjestima svih starješina organa uprave, kao i direktora u fondovima, agencijama, zavodima i janim ustanovama, izuzev Agencije za elektronske meidje, zamjenike direktora na predlog opozicije sa pravom supotpisa, odnosno veta. Takođe, predložili smo da Vlada na prvoj sjednici imenuje 10 specijalnih budžetskih inspektora, pet na predlog vlasti, pet na predlog opoziocije, koji će imati obavezu i ovlašćenje da vrši kontrolu korišećenja budetskih sredsta potrošačkih jedincia Budžeta Crne Gore, budžeta lokalnih samuprava, subjekata javnog sektora, kao i privrednig subjekata čiji je osnivač država ili lokalna samouprava.“

Bečić smatra da je ovo pošteno i džentlmensko rješenje „protiv kojeg može biti samo onaj koji se plaši kontrole i ima skrivene namjere.“

„Mi predlaganjem da to bude zakonsko rješenje za svake izbore, pokazujemo da već sada mislimo na naše političke konkurtetne i da smo spremni i da kada zamijenimo uloge, pa na narednim izborima oni budu opozicija, a mi vlast, imaju mogućnost da budu u izvršnoj vlasti i kontrolišu nas u izbornoj godini. Time pokazujemo da nama nije cilj bilo kakav privilegovan položaj, već jednaki izborni uslovi, pošten i transparentan proces. Pored toga, moram demantovati one iz vrha vlasti koji tvrde da ovakva praksa ne postoji. Naravno da postoji i to u regionu, u Sjevernoj Makedoniji. Tamo je upravo uz medijaciju EU, najvećim dijelom upravo ambasadora Orava usvojen između ostalog i Zakon o Vladi, koji je predvidio formiranje tehničke Vlade pred svake izbore. Tada je to omogućilo SDS-u da uđe u Vladu i kontrolišu proces, a sada će za par nedjelja to omogućiti sada opozicionoj VMRO-DPMNE partiji da uđe u Vladu i kontorliše SDS, koji je sada vlast. Tako da dileme nema da se ovaj naš predlog oslanja na regionalnu i evropski praksu koja se pokazala kao uspješna priča“, zaključio je Bečić.