Bečić u Nikšiću: Spreman sam da gradim mostove povjerenja umjesto zidova sumnje

On je dodao da kao država možemo biti uspješni samo ako izgradimo mostove među ljudima.

Spremni smo da gradimo mostove među ljudima umjesto zidova, poručio je predsjednički kandidat Demokrata Aleksa Bečić na konvenciji u Nikšiću.

-Čast, karakter i integritet ili imate ili nemate. Mi ga imamo i zato smo zajedno. Danas stojim pred vama kao kandidat za predsjednika Crne Gore, svjestan odgovornosti koju ova funkcija nosi i uvjeren u snagu koju imamo kada smo ujedinjeni oko zajedničkog cilja, izgradnje bolje budućnosti za sve nas. Danas se obraćam vama sa poštovanjem i iskrenom željom da vam prenesem viziju naše zajedničke budućnosti. Pred nama su izazovi koji će zahtijevati hrabrost, vizionarski um i istrajnost. Mi sve to imamo, samo kada smo zajedno. Ovo je izbor između onoga što jesmo i onoga što kao narod nikada nismo željeli biti. Ovo je izbor između prošlosti i budućnosti, stagnacije i napretka, straha i nade.Obećavam da ću raditi danonoćno i da me niko ne može zaustaviti i da neću ustuknuti sve dok ne ostavrim obećanja koja sam vam dao, jer mi smo jedna zemlja, jedan tim i zajedno možemo ostvariti sve, kazao je Bečić.



– Kao pojedinci bićemo uspješni ako izgradimo mostove povjerenja među sobom umjesto da podižemo zidove sumnje i nepovjerenja. Kao lideri bićemo uspješni ako izgradimo mostove saradnje umjesto da podižemo zidove oholosti i hijerarhije, kao roditelji bićemo uspješni ako izgradimo mostove razumijevanja sa našom djecom, umjesto da postavljamo zidove stroge discipline. Kao prijatelji bićemo uspješni ako izgradimo mostove iskrenosti i podrške među sobom umjesto zidove tajni i rivalstva. Kao građani bićemo uspješni ako izgradimo mostove empatje i razumijevanja prema drugim ljudima i zajednicama, umjesto da gradimo zidove mržnje i neprijateljstava. Ja sam spreman graditi te mostove – istakao je Bećić.

Potpredsjednik stranke Momo Koprivica je istakao da je Bečić jedini u stanju da pobijedi glavu hobotnice u Crnoj Gori.

-Večeras se obraćam vama sa kojima sam godinama i decenijama dijelio dobro i zlo u ovom gradu i u cijeloj Crnoj Gori, sa kojima sam vodio političke bitke i ratove protiv nedemokratske vlasti i autorativnog režima, sa kojima sam ostvarivao najljepše pobjede 30. avgusta u Crnoj Gori I 14. marta u Nikšiću, sa kojima sam zajedno otkinuo pipke hobotnici i u Crnoj Gori i u Nikšiću. Večeras se obraćam i onima koji su se borili za promjene, ali nisu dočekali ovu veličanstvenu pobjedu, onima koji su sanjali pobjedu nad kriminalnom hobotnicom I nad izopačenim sistemom vrijednosti koji je uspostavio aktuelni predsjednik Crne Gore. Večeras se obraćam svim građanima I građankama Crne Gore i želim da Vam saopštim jasnu poruku. Jedino kandidat demokratske Crne Gore, jedino kandidat čiste biografije i čistih moralnih principa, jedino kandidat koji nikad nije politički diskriminisao građane Crne Gore i jedino kandidat koji je uvijek stajao na braniku ugroženih i vjersjkoh prava, jedino je on u stanju da pobijedi glavu hobotnice u Crnoj Gori a taj kandidant je predsjednik demokratske Crne Gore Aleksa Bečić – kazao je Koprivica.

