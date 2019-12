Bečić u Pljevljima poručio: “Dosta je krvi kroz istoriju, ako izgubimo mir onda nam ne treba ništa”

“Vjerski i crkveni velikodostojnici su rekli i ja to podržavam dosta je radikalizma na ulicama i tog vida borbe. Dosta je krvi kroz istoriju Crna Gora prolila. Ja hoću da svi po dobru pamtimo, da budemo razumni i racionalni”, rekao je Bečić.

Lider Demokrata Aleksa Bečić pozvao je danas gađane Crne Gore na mir, istakavši da ne želi da na vlast dolazi, “preko krvavih glava ili leševa”.

“Ako izgubimo mir onda nam ne treba ništa. Jer ja na vlast da dolazim preko krvavih glava ili ne daj bože leševa, neću nikada. Takva vlast mi ne treba, meni ne treba vlast, ako zakuka bilo koja majka u Crnoj Gori. Toga smo se nagledali. Juče su vjerski i crkveni velikodostojnici rekli i ja to podržavam dosta je radikalizma na ulicama i tog vida borbe. Dosta je krvi kroz istoriju Crna Gora prolila. Ja hoću da svi po dobru pamtimo, da budemo razumni i racionalni”, rekao je Bečić na novogodišnjem koktelu Demokrata u Pljevljima.

Bečić je kazao da blagi dani koji nas čekaju treba da budu dani sabiranja, sloge, zajedništva a ne dani političkog profiterstva.

“Moramo da se izdignemo iznad toga. Moramo da pratimo ono što je iskrena politika. Moramo da istrajemo u tome i da poruka pobjeda, a ne podjele da uđe u svaki crnogorski dom. Da je ljudi čuju zapamte i da ona počne da živi kao što živi sa stotinama hiljada ljudi u Crnoj Gori. To je jedini ispravni put”, rekao je Bečić.

On je predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića nazavao poslednjim evropskim diktatorom, koji ljude oko sebe i svoju partiju vodi u klasičnu političku provaliju.

“On je uništio mladost i rastjerao omladinu iz Crne Gore. To je najveći problem za ovo društvo. Udario je na radničku klasu, ponizio penzionere i svakim danom ih ponižava širom Crne Gore. Rasprodao je naše planine, rijeke, ono što ni okupatori nisu dirali. On je zadužio ne našu djecu nego našu praunučad u odnosu na ono što je njegva ekonomska politika. Posvađao je braću, komšije, sije razdor. Šta može da očekuje takav čovjek. Sud naroda, istine i sud istorije siguran sam neće moći da izbjegne”, rekao je Bečić.

Kazao je da je bilo i mnogo većih diktatora od Đukanovića “koji su mislili da im niko ništa ne može ali da se sve okrenulo za jednu noć”.

“Ja sam siguran da je to ono što i njega čeka. Ali mi ne treba da se osvrćemo u odnosu na to. Mi treba da vjerujemo i da radimo. Ja često podsjetim ljude kada me pitaju Aleksa ima li smisla, a kako nema smisla kada sve pošteno i časno u životu radiš, pa si spokojan sam pred sobom. Drugo sjeti se predaka kroz šta su oni prošli. Oni su u mnogo težim uslovima izdražvali, ne godinama i decenijama već vijekovima, ali se nisu predali i prodali. Trpjeli su, ali su se borili, vjerovali su jedni drugima. Hoću da vjerujete u naše zajedništvo našu snagu jer ako to sačuvamo vjerujte da nam niko neće moći ništa. Da radimo sve ono što je do nas. Ja nisam od onih koji traže krivca u nekom drugom. Uvijek morate u politici u životu i svakom polju da uradite ono što je do vas, da budete mirni i spokojni pred samim sobom. Moramo da se borimo i budemo odlučni“, rekao je Bečić.

izvor: pvinformer.me