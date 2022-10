Bez dobrih seoskih puteva nema ni otkupa mlijeka

U nekim slučajevima do kuća stočara praktično ne možemo da dođemo da bi otkupili mlijeko, jer zbog loših puteva prijeti opasnost da oštetimo vozilo, tvrdi Miško Lončar vlasnik jedne od mljekara

I ove građevinske sezone, kao i prije dvije godine, na području opštine Pljevlja propali su planirani radovi na asfaltiranju seoskih putnih pravaca. Mljekari i predstavnici stočara upozoravaju da izostanak radova na unapređenju putne infrastrukture negativno utiče na uvećanje proizvodnje mlijeka. Otkupljivači mlijeka objašnjavaju da tamo gdje su dobri i asfaltirani seoski putevi oni imaju interes da organizuju otkup mlijeka, a gdje su loše ceste jednostavno ne idu jer prijeti opasnost da unište vozilo za čuvanje sirovog mlijeka.

Vlasnik jedne od mljekara u Pljevljima Miško Lončar kaže da u mnogim slučajevima stočari da bi otkupljivačima predali mlijeko moraju sami da ga prevezu do kvalitetnijeg puta, što opet predstavlja rizik, pogotovo tokom ljetnjih vrućina, da se mlijeko ne pokvari.

– Nažalost, na terenu pored asfaltnih puteva, imamo dosta i makadamskih. U nekim slučajevima do kuća stočara praktično ne možemo da dođemo da bi otkupili mlijeko, jer prijeti opasnost da oštetimo vozilo – kaže Lončar za “Dan” i ističe da je neophodno ulaganje u putnu infrastrukturu jer je to dobrobit za život na selu. On navodi da pojedina domaćinstva ne mogu ni da predaju mlijeko mljekari ako vozilo ne dođe do same kuće.

– Imamo starije ljude kojima se mora doći do kuće jer oni nisu u stanju da prevoze mlijeko na glavni put. Ako ne postoji dobar prilazni put onda nije moguće ni otkupiti mlijeko – podvlači Lončar.

Iz Unije stočara sjevera ulaganje u seosku putnu infrastrukturu vide kao osnovni projekat u cilju razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje, pa i mlijeka.

– Sa unapređenjem kvaliteta putne infrastrukture mljekarima se omogućava da prošire otkupnu mrežu i da se nađu u svim pljevaljskim selima. Nažalost, nadležni u Opštini Pljevlja niti to znaju niti razumiju, a ne žele ni da nauče. U svakom slučaju stočari su na najvećem gubitku, kaže za “Dan” predsjednik Unije stočara sjevera Milko Živković i naglašava da ovogodišnji izostanak asfaltiranja seoskih puteva pokazuje veliku neodgovornost lokalne uprave prema seoskom stanovništvu.

– Na kraju imamo situaciju da se teret nerada opet finasijski prebacuje na stočare. Ako su putevi loši otkupljivači nude lošiju i manju cjenu za mlijeko, a i za druge poljoprivredne proizvode. Sasvim je jasno da u tim prilikama štetu trpe poljoprivredni proizvođači koji ne mogu na adekvatan način da plasiraju svoje tržišne viškove – naglašava Živković.

Iz lokalne uprave već ranije su saopštili da je tender za asfaltiranje seoskih puteva po drugi put raspisan 8. avgusta, ali da postupak nije priveden kraju jer je usledio sajber napad na informacioni sistem Vlade Crne Gore, i odložen je izbor izvođača radova. Sada se tenderski postupak može sprovesti, ali najvjerovatnije i snijeg će pasti prije nego što opštinska mehanizacija izađe na teren i izvršiti asfaltiranje oko sedam kilometara planiranih sesokih puteva.

Podsjećamo, tokom 2020. godine desila se slična situacija, pa su planirani radovi na asfaltiranju seoskih puteva izvršeni prošle godine. Tako je u opštini Pljevlja postala praksa da se asfaltiranje i sanacija putnih preavaca radi svake druge godine iako se radovi planiraju svake godine.

U selima sve manje kooperanata

Kada je u pitanju otkup mlijeka vlasnik mljekare u Pljevljima Miško Lončar tvrdi da problema nema sa plasmanom robe, ali je na terenu sve manje mlijeka koje se može otkupiti.

-Stanovništvo sa sela se iseljava. Smanjuje se broj kooperanata. U poslednje vrijeme nema problema sa prodajom naših proizvoda, ali je sada problem što na terenu ima sve manje svježeg mlijeka koje se može otkupiti- kaže Lončar.

Inače, oni koji su ostali da žive na selu, a većinom su to staračka domaćinstva, drže jednu ili dvije krave za svoje i potrebe porodice.

Izvor-dan.me