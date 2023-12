Bezbjednost saobraćaja u Crnoj Gori na veoma niskom nivou: Visokorizična gotovo svaka treća cesta

Kao saobraćajnice sa visokom stopom rizika označeni su putevi duž cijelog Primorja, od Petrovca ka sjeveru do granice sa Srbijom, od Nikšića do granice sa BiH, od Berana do albanske granice…

Čak 37 odsto dionica crnogorskih puteva ima najgoru ocjenu po pitanju bezbjednosti, odnosno visoku stopu rizika. Za najnebezbjednije puteve na crnogorskoj teritoriji označeni su M-1 (granica sa Hrvatskom – Meljine – Lipci – Kotor – Budva – Petrovac – Ulcinj – granica sa Albanijom), M-2 (Petrovac – Golubovci – Podgorica – Mioska – Kolašin – Mojkovac – Ribarevina – Bijelo Polje – granica sa Srbijom), M-7 (Nikšić – Vilusi – granica sa BiH), M-8 (Lipci – Grahovo – Vilusi), R-2 (Berane – Andrijevica – Murino – Plav – Gusinje – granica sa Albanijom), R-22 (Ulcinj – Ada) i R-23 (Cerovo – Bogetići – Danilovgrad – Spuž – Vranjske njive). U međunarodnim i regionalnim analizama, put je, kao uticajni faktor, prepoznat u preko 20 odsto saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, zbog čega iz Ministarstva untrašnjih poslova (MUP) upozoravaju da je neophodan sistemski pristup i primjena alata koji mogu poboljšati bezbjednost puteva.



Označeno samo pola pružnih prelaza

Od 37 putnih prelaza na prugama u Crnoj Gori, kako se navodi u dokumentu MUP-a, samo 54 odsto je označeno propisanom svjetlosnom signalizacijom i polubranicima.

– Činjenica je da postoji veliki broj prelaza puta preko pruge, ali sa ometenom preglednošću na prelazima i slabom uočljivošću (neoznačenošću) samih prelaza puta preko pruge, što predstavlja jedan od problema koji doprinosi nastanku rizičnih situacija u saobraćaju – ukazano je u strategiji.

Procjenu bezbjednosti na putevima radila je Uprava za saobraćaj 2019. godine, a istraživanjem su obuhvaćena 1.853 kilometra magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori pomoću iRAP metodologije.

– Pojedinačna stopa rizika u Crnoj Gori, prema sprovedenom istraživanju, prilično je visoka, jer je 37 odsto dionica dobilo najgoru ocjenu – visoku stopu rizika. Sa druge strane, dionice sa niskom i srednjom stopom rizika su npr. M-1 između Ulcinja i Sukobina, M-5 između Berana i Rožaja i M-6 između Šavnika i Jasenovog polja – navodi se u Strategiji poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za period od 2023. do 2030. godine, koju je uradio MUP.

Konstatovano je da je Uprava za saobraćaj, kao upravljač državnim putevima, u prethodnom periodu sprovela više revizija bezbjednosti saobraćaja za projekte novih puteva koji su finansirani sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke.

– Bez obzira na navedeno, još uvijek je u velikoj mjeri prisutan problem neredovne primjene alata za unapređenje bezbjednosti putne infrastrukture, kako na državnim, tako i na opštinskim putevima i ulicama, i potpuni izostanak primjene ovih alata prilikom izrade planske dokumentacije – ocijenjeno je u ovom dokumentu.

Ukazano je da je u prethodnom periodu postojala velika disperzija oko prepoznavanja faktora koji utiču na nastanak nezgoda i posledica nezgoda od strane službenika i službenica saobraćajne policije koji vrše uviđaje saobraćajnih nezgoda, zbog nepostojanja periodičnih obuka i usavršavanja. Zbog neuspostavljanja procesa „Dubinskih analiza saobraćajnih nezgoda“ i nezavisnih ocjena uticaja puta na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama, dovelo je do, kako navode iz MUP-a, izostanka kvalitetnijih analiza podataka o uzrocima i uticajnim faktorima puta i boljeg uočavanja i sagledavanja problema bezbjednosti saobraćaja, kao i mjera za smanjenje negativnog uticaja puta na bezbjednost saobraćaja.

Neusklađenost brzine, fale obilaznice

Često postoji problem neusklađenosti između ograničenja i stvarne brzine kretanja vozila, jer se ne upravlja brzinama; veliki je broj pristupa (priključaka) na puteve višeg ranga, nebezbjedni su prolasci državnih puteva kroz naselja, nedostaju obilaznice, posebno oko većih naseljenih mjesta. U velikoj mjeri nedostaje adekvatna infrastruktura za ranjive učesnike u saobraćaju, a zone škola uz državne i opštinske puteve nisu uređene, kao ni ostale lokacije povećanog prisustva ranjivih učesnika u saobraćaju. Posebno veliki problem je i neodgovarajuće održavanje puteva – navodi se u strategiji.

