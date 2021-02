Medijska manipulacija „paljenja zastave“ na Badnji dan

U Crnoj Gori i dalje ne jenjavaju pokušaji da se sačuvaju stečene privilegije ili izazovu nove tenzije, pa se za to ne biraju sredstva i ne preza se od pokušaja da se oskrnavi proslava Božića. Fejsbuk objava Samira Kadribašića, na Badnji dan, još jednom je poslužila za etiketiranje Pljevalja kao incidentnog grada u kome vlada mržnja, uprkos činjenici da su se istog trenutka javili brojni sugrađani, i članovi DPS-a, koji su objasnili da u Premćanima, prilikom nalaganja badnjaka ispred Manastira Dovolja, nije zapaljena, niti je bilo namjere paljenja crnogorske zastave. Slučaj „paljenja zastave“ veoma je edukativna lekcija za razvijanje medijske pismenosti, jer se detaljno vidi način kako se od istinske radosti zajedništva pravi spin mržnje.

Portal Analitika je objavio da se Patriotsko-komitskom savezu „povodom nečuvenih fotografija izvjesnog Nova Novovića iz Pljevalja, na kojima se naslućuje „nalaganje“ crnogorske zastave uz Badnjake“ obratio Vuk Vuković, sa molbom da javnost Crne Gore čuje i njegovu stranu priče, da crnogorska zastava nije zapaljena u Pljevljima i „da je to Novovićeva laž, kao što smo zasuti raznim lažima ovih dana, mjeseci i godina“.

-Ja sam Crnogorac, patriota, sa mojom zastavom sam bio i 6.septembra u Podgorici, i 28. decembra ispred Skupštine, možda jedini koji je tog dana stigao iz Pljevalja! Nedam nikome da me omalovažava i vrijeđa, jer je to uvreda reći da bih ja dozvolio da mi neko tu svetinju zapali! Došao sam sa drugom, ispred mjesne crkve, gdje nalažemo Badnjake, sa ponosm noseći crnogorsku zastavu. Što je Novović poslije montirao i petljao, njemu na obraz! – ispričao je Vuković, prenosi Analitika.

Mještanin Mile Vuković za Pljevaljske novine kaže da ga je pogodila priča o navodnom paljenju zastave i da je to ljaga na čitavo selo u kome nikada nisu imali sukoba oko politike. Dodaje da poštuju svaku zastavu, državnu i manasatirsku, i da preko 15 godina Srbi i Crnogorci zajedno nalažu badnjake ispred Manastira, pa ih je i ovaj put bilo desetak. Kaže da su se gluposti desile na fejsbuku, da oni imaju svoje komšijske šale. Mile ističe da je dao izjavu policiji, dok ga iz DPS-a, partije kojoj pripada, niko nije zvao.

U Pljevljima smo već navikli na postizborna politička spinovanja onih koji žele prikazati da svi mogu biti patriote koji vole Crnu Goru, osim crnogorskih Srba, koji vjekovima žive u Crnoj Gori, i koji navodno mrze svoju državi. Radost badnjaka politički spin majstori su pokušali da uprljaju i naprave novu aferu izazivanjem mržnje i panike a što je samo poslužilo gaženju ljudi, pa bili oni i članovi pljevaljskog DPS-a.

Očigledno da medijski rat protiv Srba ne prestaje, jer orepci bivše vlasti pokušavaju da unesu nemir i omrazu prema Srbima da čak i na dan praštanja progone druge, kaže novinar i istoričar Božidar Jelovac objašnjavajući da Pljevlja žele predstaviti kao nesigurna sredinu zato što se u njima većina stanovništva izjašnjava kao Srbi.

– Iz iste kuhinje stižu nova i stara podmetanja a ne može se isključiti mogućnost da se Pljevljima sprema neka daleko veća podvala od svih ovih koje smo do sada vidjeli. Podsjećam na činjenicu da je prema popisu stanovništva iz 1991.godine u MZ Bukovica živjelo 888 stanovnika, a kako nacionalni sastav nije obrađen, podvalom je sakriveno da su Srbi bili većinsko, jer je unaprijed bilo određeno da se predstavi kako su Srbi protjerali većinsko muslimansko stanovništvo tokom građanskog rata u SFRJ devedestetih godina prošlog vijeka – kazao je Jelovac, pozivajući građane da budu obazriviji, da ne nasjedaju na brojne provokacije. Varaju se oni koji misle da se može graditi demokratsko građansko društvo bez učešća bilo koje nacionalni zajednice koja živi na prostoru Crne Gore, kaže Jelovac zaključujući da se posebno varaju oni koji misle da se društvo može izgraditi na mržnji prema Srbima.

Fenomen društvenih mreža i novih medija donio je niz prednosti ali i dilema, jer su društvene mreže i pojedini “ mediji“ i „novinari“ omogućili do sada neviđenu poplavu gluposti i prostote, kaže novinar RTPV Milivoje Irić dodajući da su manipulacije velike, uglavnom radi političkih interesa .

-Pljevlja su nizom manipulacija prikazana kao mračna sredina, neupućeni će pomisliti da se na ulicama našeg grada dešavaju grozne stvari, što ne odgovara istini. Naš grad ima brojne probleme (ekološke, ekonomske, demografske…) ali svakako nije mjesto gdje nema sigurnosti za sve građane.“Mediji“ i “ novinari “ koji fabrikuju nesigurnost i obmanjuju javnost sramota su profesije. Prosječan stanovnik Pljevalja jeste ugrožen – vazduh je opasan za zdravlje, voda više nije za piće nego što jeste, teško se dolazi do posla.“Mediji“ koji naš grad prikazuju kao opasno mjesto se ne bave problemima građana Pljevalja,oni se trude da nam stvore nove probleme, kazao je Irić ističući da srećom sugrađani znaju da je naša sredina normalna, sa brojnim problemima ali prije svega mjesto normalnih ljudi koji treba da riješe brojne probleme.

Političko potpaljivanje podjela i mržnje

DPS je reagujući na saopštenje Uprave policije da državna zastava nije zapaljena istakao “ da su svi vidjeli kako državni simbol stoji iznad lomače, dok se nad njim iživljava grupa huligana, pali je i to sve obznanjuje javnosti, pa je nedopustivo da političari zloupotrebljavaju Upravu policije, kao i da rukovodioci ovog organa, na to pristanu”. DPS je u saopštenju otišao u tvrednju da je zastava bila upaljena, objašnjavajući da je to posljedica dosadašnjeg ignorisanja i konstantnog nereagovanja nadležnih organa na sve učestalije oblike zastrašivanja, govora mržnje i brojne napade prema neistomišljenicima. Iz DPS-a su pozvali ministra Sergeja Sekulovića i v.d. direktora Uprave policije Veska Damjanovića, da se u skladu sa zakonom, svojim poslom bave profesionalno i objektivno, a ne prema nalozima i zahtjevima političara iz nove vlasti i da shodno svojim nadležnostima spriječe svaki pokušaj demonstracije nacionalističkog divljanja, koje je preplavilo Crnu Goru, nakon posljednjih parlamentarnih izbora. U svom saopštenju DPS zaključuje da je od konstituisanja nove vlasti primjetno da Uprava policije nema sluha za probleme niti želju da u skladu sa svojim ovlašćenjima stane na put eskalaciji nacionalne ostrašćenosti.

Uprava policije saopštila je da su od oba lica sa fotografije prikupljena obavještenja na okolnosti događaja (V. Vukovića, lica koje drži državnu zastavu na nalaganju badnjaka, i N. Novovića, koji u rukama drži manastirsku zastavu, prim. autora) i da su obojica izjavili da su na nalaganje badnjaka došli zajedno i da niko nije palio zastavu, što su potvrdili i svjedoci. Iz tužilaštva su ocijenili da nema dokaza i da ne postoji osnovana sumnja da je neko lice zapalilo državnu zastavu Crne Gore i time počinilo krivično djelo povreda ugleda Crne Gore.

Školski primjer medijske manipulacije za Badnji dan proširio se i na oglašavanje regionalnih medija “ Opet haos u CG, pali se zastava, reaguje Abazović”. Čitavu priču zavrtila je da li slučajna ili namjerna objava bivšeg pljevaljskom efendije Samira Kadribašića:“Da se zna, splačina je danas u Pljevljima zapalio, ili pokušao da zapali, državnu zastavu zajedno sa badnjacima.Sram te bilo šljamu ljudski”. Javnosti nije poznato da li je Kadribašića neko pozvao na odgovornost. Sugrađani su u komentarima objasnili da nije bilo paljenja zastave, već da su mještani, V.Vuković, član OODPS, i N. Novović, zajedno pored Manastira Dovolja nalagali badnjake. Kadribašić je zabrinula objava N.Novovića “Ajmo polako sklapaj to ili je naložite, e tako, moja se ovde pita” sa smajlima šale i smijeha, uprkos činjenici da je Novović objavio da niko nije zastavu zapalio već da je sve nesporazum i šala, te nakon toga i ugasio profil na fejsbuku. U raspravu se umješao i direktor NVO Građanska alijansa Boris Raonić pitanjem da li je prijavljeno paljenje zastave. U komentarima su usledila objašnjenja da je u pitanju klasični spin, da komšije zajedno nalažu badnjake ali sve to nije zaustavilo izlive mržnje, vrijeđanja i zluradosti prema srpkom narodu u Crnoj Gori: “Fuj!A šta očekivati od posljednjih primitivaca na Balkanu!”, “Iseliti ih pod hitno !”, “Maskirne uniforme, komunalke čizme, masno, brkljavo fujjjjj fujjjjj . Za zastavu nemam riječi . Šta očekivati od četnika , gdje god ijedan ima tu je problem”.

Na pokušaj smirivanja “incidenta“, riječima upućenim Kadribašiću “Večeras nam je praznik, a ti izabrao da dižeš paniku. Nije to u redu”, usledio je odgovor “Danas je paljena državna zastava, a ti si se našao da to smiruješ. Nije to u redu“. Iako je razjašnjeno da nije bilo paljenja zastave, Kadribašić je pokušao da se ogradi od svega riječima “Ako je zaista nije zapalio ja mu se izvinjavam. Ali je pogriješio što se ikako šalio sa tim”. DPS je sjutradan ipak saopštio da je “zastava bila upaljena” i izvrijeđao većinu svojih glasača koji su bili oko badnjaka u selu Premćane, da su “grupa huligana koja se iživljavala iznad lomače”. U selu Premćane i na parlamentarnim izborima DPS je imao većinu.

V.M.

Tekst objavljen PV novinama 15.1.2021. g