Biblioteka za slijepe organizuje izložbu u Domu kulture

„Ljepota Crne Gore na dlanu“

Biblioteka za slijepe Crne Gore organizuje izložbu namijenjenu osobama sa ostećenim vidom, kao i ukupnoj javnosti, pod nazivom „Ljepote Crne Gore na dlanu“. Svečanost otvaranja izložbe zakazana je za srijedu 22.01.2020. u 18 časova u Zavičajnom muzeju, Domu kulture, Trg 13 jula bb, Pljevlja.

Izložba je dio projekta Biblioteke za slijepe CG, koji je podržan od strane Savjeta Evrope i Evropske komisije u Strazburu, u sklopu programa European Heritage Stories. U konkurenciji od 84 projekta iz cijele Evrope, ovo je jedini iz Crne Gore kome su odobrena sredstva u iznosu od 10.000,00eura, čime je Biblioteka briljirala među najboljim ostvarenjima iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa u Evropi. Nagrada „European Heritage Stories“ dodijeljena je 17.10.2019. godine u „Palati Evropa“ u Strazburu ( Francuska), koordinatoru projekta, Ivani Peruničić.

Izložba obuhvata 23 kulturna, turistička i istorijska objekta znamenitosti Crne Gore u 3D formatu, koji su propraćeni audio vodičem, kao i kratkim tekstom na crnom tisku i na Brajevom pismu. To je prva takva izložba u našoj zemlji, gdje lica oštećenog vida i drugi zainteresovani mogu biti u prilici da dodirom dožive kulturno i istorijsko nasleđe Crne Gore. To je praktično izložba kulturnog blaga sa željom da se sva raznolikost i ljepota crnogorske prirodne i kulturne baštine direktno i autentično dočara ukupnoj kulturnoj javnosti, a posebno licima koja zbog senzornih ograničenja do sada nisu imala mogućnost da saznaju kako izgledaju prelijepi crnogorski mostovi, kulturni i vjerski objekti…

Izložbu će otvoriti sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti Emina Salihović.

Na otvaranju izložbe govoriće direktor Zavičajnog muzeja Branko Banović.