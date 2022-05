BICIKLA ZA NAGRAĐENE

NVO “Da zaživi selo”, u partnerstvu sa NVO “Legalis”, je u cilju promocije zaštite životne sredine u saobraćaju organizovala likovni konkurs za djecu u osnovnim školama u Pljevljima u tri kategorije (od I do III razreda, od IV do VI razreda i od VII do IX razreda) na temu „Učesnici saobraćaja u odbrani životne sredine“, a tri prvonagrađena u svakoj od kategorija su dobila kao nagradu po biciklo. Na taj način se propagira i biciklo kao eko mobilno prevozno sredstvo i to kod najmlađih učesnika u saobraćaju.

Komisija u sastavu: Belis Pojatić, Zorica Bajčeta i Vaso Knežević pregledala je sve pristigle radove i na osnovu teme Konkursa, kreativnosti, prepoznatog talenta i tehnike radova, Komisija je odabrala po jedan najbolji rad u svakoj od kategorija, i to:

Nagrada u I kategoriji: Dušan Vučković, OŠ „Salko Aljković“ Pljevlja

Nagrada u II kategoriji: Sanja Zindović, OŠ „Ristan Pavlović“ Pljevlja

Nagrada u III kategoriji: Maša Lončar, OŠ „Ristan Pavlović“ Pljevlja

Pohvaljeni radovi su:

Vasilije Cvijović, II kategorija, OŠ „Ristan Pavlović“

Amra Softić, II kategorija, OŠ „Salko Aljković“

Katarina Adžić, III kategorija, OŠ „Ristan Pavlović“

Petar Živković, III kategorija, OŠ „Salko Aljković“

Projektom se želi skrenuti pažnja djeci, kao i svim drugim učesnicima u saobraćaju na prirodni ambijent u kome saobraćaj vrše i zaštitu životne sredine u Pljevljima.

Organizatori aktivnosti se zahvaljuju JU Galeriji „Vitomir Srbljanović“ na ustupljenom prostoru za izložbu dječijih radova pristiglih na konkurs.