Biciklista iz Pljevalja pojačava tim iz Francuske

Cerovića je angažovao MARTIG TIM iz Monte Karla

Možete vjerovati ili ne, ali ovo je istina – Goran Cerović, član Biciklističkog kluba „Pljevlja“ od ove godine bvraniće boje francuskog ligaša MARTIK TIM iz Monte Karla!!! Cerovića su zapazili mjenadžeri ovog kluba na Evropskom šampionatu koje je održano u Plumeleku, u Francuskoj, krajem 2016. godine – Cerović je tada čak skoro 155 kilometara bio u grupi vodećih takmičara u kojoj je bio i kasniji šampion, Slovak Peter Sagan. To je, valjda bio dovoljan razlog stručnjacima iz Francuske da ovog momka iz Pljevalja „stave na skener“ i ponude mu saradnju:“Jako me je iznenadio ovaj poziv. Moram reći da me je prije dva ipo mjeseca putem emaila kontaktirao predsjednik Evropske biciklističke federacije David Lapartient. On me je obavijestio da su za mene zainteresovana dva kluba iz Francuske“ – kaže za supersport365.me Goran Cerović, inače reprezentativac Crne Gore.

Interesovalo nas je kakve su uslove ponudili iz MARTIK TIM-a, ekipe čije je sjedište u Monte Karlu:_

„Potpisaću ugovor na jednu gosinu a posebno ću biti praćen od PRO KONTINENTAL TIM-a par mjeseci. Oni su zainteresovani za mene ali pod uslovom da postignem određene rezultate“ – ne krije Cerović. Ukoliko se desi taj transfer u drugom prelaznom roku, Cerović bio dobiio životnu priliku:

„Daću sve od sebe da to realizujem, prije svega na rezultatskom planu. Ako bih prešao u PRO KONTINENTAL TIM onda bih dobio mogućnost da učestvujem na TUR de FRANS-u za dvije godine što je san svakog bicikliste“ – ističe popularni Giga.

Ali, da bi ostvario svoje ciljeve, Cerović mora „dobro da se oznoji“, imaće mnogo ispita. Obavezujuća strana u ugovoru je da učestvuje na 40 evropskih takmičenja:

„Tako je, to je ono što moram da odradim. Ali, imam mnogo motiva jer se na tim takmičenjima osvajaju svjetski i olimpijski bodovi“ – kaže Cerović koji ne krije da ne strahuje od selidbe iz hladnih Pljevalja u toplije krajeve Francuske, na Azurnoj obali:

„Upravo je suprotno, čak ću uraditi sve da se tamo što duže zadržim“ – zaključio je Cerović.

(SUPERSPORT365)