Ni najokrutniji osvajači iz prošlosti, nisu kidisali na srpski narod i srpsku crkvu sa takvom mržnjom, sa kakvom su to činili njegovi sopstveni otpadnici, izdajice i konvertiti. Upravo ti i takvi, bivši Srbi, prosuli su mnogo više bratske krvi i nanijeli mnogo više zla svojoj braći, od svih ostalih neprijatelja zajedno. Pljunuvši na kolijevku koja ih je odnjihala i majčino mlijeko koje ih je zadojilo, u ime druge vjere, ideologije ili politike, sa najvećim žarom su satirali sve što se nazivalo srpskim imenom. Ali, pamte se i Branković i Obilić, preko šest vjekova. I pamtiće se još dugo, doduše ne na isti način.

Nedavna sjednica Skupštine Opštine Pljevlja, nedvosmisleno je pokazala tragove koji „smrde nečovještvom“. Uoči Trojčindana, umjesto čestitke Manastiru Svete Trojice, dojučerašnji „Srbin do koske“, Igor Golubović, odlučio je da uđe u istoriju. Po nalogu Gospodara, zbog mrvica koje očekuje sa njegovog stola, odlučio je, da baš on, prvi, udari na svetinje Srpske pravoslavne crkve. Potpuno svjestan da ga Pljevljaci nemaju po čemu upamtiti, mladi lav Novaka Kilibarde rješio je, da to po svaku cijenu ispravi. Sopstvenom brukom.

Pljevaljski Igor od Montenegra, svjetski čovjek širokih shvatanja (i zahvatanja), eto, biće u nečemu prvi. Prodajom manastirske vodenice za koju, bez ijednog dokaza tvrdi da nije manastirska, nesumnjivo će zaslužiti jedno tapšanje po leđima od drugova „odozgo“. A to nije malo. Nisu pomogli nikakvi argumenti, apeli, molbe, preklinjanja odbornika opozicije, čak i dvojice odbornika DPS-a. Sramotnu odluku branio je još samo poslanik Živković, nadajući se valjda sledećem mandatu. Ostali su uglavnom gledali u patos. Istini za volju, malo je ko od Pljevljaka mogao pratiti „argumentaciju“ ove dvije Miraševe perjanice, a da mu se „stomak ne prevrne“.

Nije pomogla ni strašna zakletva Preosvećenog vladike Atanasija, čije riječi tiču direktno u srce i dušu svakog zdravorazumskog bića. Zakletva Svetom Trojicom i grobovima slavnih predaka je sveta, poput one Kneževe, kosovske. Ne igrajte se time, Bog možda dugo trpi, ali jako bije. Obično tamo gdje se najmanje nadate, a najviše boli. Da je ova vlast, tri decenije vodila ekonomiju ove države, po sistemu „rasprodaja“, nama je odavno jasno, ali kud baš nađoste da zakućite prodajom stare manastirske vodenice. Preci su nam je sagradili, nekih tamo davnih godina, dok je Amerigo Vespuči još tragao za Novim svijetom. Prva je ona samljela zrna, gotovo tri vijeka prije Džefersonove Deklaracije nezavisnosti SAD-a koja, između ostalog, ističe načelo o „pravu i dužnosti svakog naroda da smijeni ili zbaci tiransku vlast koja ga ugnjetava“. Makar se u njoj i „nužda vršila“, kako reče Igor Golubović, ne dirajte je. Preživjela je Turke, Nijemce, Italijane, ustaše…i vas će. Crkveno je, božije i sveto pa da je zrno soli! Ako vam je zafalilo „keša“, ima kod vašeg druga Svetozara, nekih 400 miliona. Stidite li se predaka kojim vas vladika zaklinje! Da li bi oni uzeli crkveni ekser po cijenu života? A vi? Vi biste Ostrog!

Dakle, lokalni „duhovnici“ Crkve Osmog kongresa, shvatite ovo kao jedan, krajnje dobronamjeran apel glavama, koje same sebe ne razumiju. Svako bira svoj ovozemaljski, a time i onaj, nebeski put. Sva vaša blaga, sila i slava, jesu i biće za vremena. Ostavite se i manastira i vodenice, ako ne radi vas, ono radi onih koji tek treba da se rode! Znajte, čim to taknete, zaboljeće od Banja Luke do Vladivostoka! Neće manja biti ni vaša sramota. Čemu vam cijeli svijet, ako duši svojoj mira ne nalazite!

Nije zaludu rekao veliki Vladika:“ Ne trebuje carstvo neljudima, nako da se pred svijetom ruže“!

Pljevlja, POKRET ZA PLJEVLJA

7.06.2020.god