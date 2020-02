Blagoslov Svetog Vasilija i najveličanstvena litija u Pljevljima

Jastuk Svetog Vasilija sa česticom Časnog Krsta i moštima Mučenika prevlačkih, bili su danas na čelu tročasovne litije, koja je krenula od Manastira Dubočica do crkve Svete Petke, a onda i ulicama Pljevalja. Zbog velikog broja ljudi svi vjernici nisu mogli da se poklone svetinjama, donesenim iz Nikšića, koje će i sjutra biti u crkvi Svete Petke.

Veličanstvena litija od preko dvije hiljade vjernika, svih uzrastva, krenula je iz Manastira Dubočica. Jedenim srcem i jednim glasom pjevale su se pjesme i skandiralo „Ne damo svetinje“. Neuobičajeno prelijep i sunčan dan nije nimalo ličio na uobičajeni zimski dan. Tokom 15 km pješaćenja vjernike su dočekivali i pozdravljali mještani Otilovića a mnogi se se i pridruživali.Bilo je najviše omladine, ali i djece, starijih sugrađana. Veliki podvig danas je učinio Dragan Gačević (67) iz Kozice, koji je čitav put prešao bos, pomažući se štapom za hodanje. On je predsjednik MZ Kozica ali i djeda četvoro unučadi koji kaže „godine nisu važne, nego volja i da znaš za šta živiš“.

Snažna osjećanja uzvišenosti, zajedništva i radosti prožimala su vjernike čija su lica sijala srećom, ozarena blagoslovom Svetog Vasilija Ostroškog.

Nakon ukuljučenja na magistralni put lagano se spuštao mrak i do Pljevalja vjernici su palili lampe na telefonima pjevajući i nove pjesme „Od Pljevalja pa do Mora crkva se branit mora“. najviše ljudi litiji se priključilo na ulazu u grad kod Auto škole i rijeka ljudi krenula je ulicom Voja Đenisijevića i priključila se narodu koji je stajao ispred crkve.

Dostojanstven najveći skup ikad u Pljevljima, bez ijednog incidenta, krenuo je, uobičajenim ulicama grada, predvođen vladikom Atanasijem, koji je služio Moleban Presvetoj Bogorodici.

Novinarka Vanja Janjušević govorila je ispred zgrade opštine podsjećajući ka joj je davno njen brat rekao, nemoj da zaboraviš da si srpkinja ako to zaboraviš ako ne budeš poštovala to ko si i šta si, nećeš moći da poštuješ ni druge ljude,njihovu pripadnost i uvjerenje.

-Crna Gora je naša zemlja I mi odavde ne idemo, ali želimo da slobodno ispovjedamo svoju vjeru.Kada se na Slobodu vjeroispovjesti stavi zakon onda to više nije sloboda, onda više nemam pravo. Ovih dana se u našoj zemlji Crnoj Gori vrši prebrojavanje građana na vaše I naše. Nemojte to činiti.Ovi dobri ljudi u veličanstvenim litijama ispisuju stranice istorije. Stranice čojstva, junaštva, plemenitosti sve po čemu je Crna Gora nekada I bila poznata. Ispisuju stranice vrijednostima koje smo zaboravili.Nemojta nas prebrojavati, nema potrebe cijeli svijet je video slike koje stižu iz Pljevalja, Bijelog Polja, Berana, Andrijevice, Podgorice , Bara, Herceg Novog, Tivta, Budve iz svih gradova naše zemlje I dive se dostojanstvenim skupovima. Želim da pitam sve one vjernike koje srce boli što ne koračaju sa nama, ali ne koračaju – da li ste svjesni da ovo što činite ili ne činite danas ispisujete na obraze svoje djece, rekla je Janjušević poručujući “ nemamo čega bojati mi smo na Božijem putu, u dostojanstvenim svečanim litijama da kažemo tako nam krsta, i ova tri prsta, tako nam Oca, Sina i Svetoga duha – Nedamo Cvetinje”. Saopštenje Odbora za odbranu svetinja pročitao je student Božo Knežević.

Do sada ne viđena kolona ljudi u Pljevljima u litiji se vratila ispred crkve gdje je vladika Atanasije blagosiljao vjernike a u kratkom kulturno umjetničkom programu su učestvovali Vaso Đondović I Nevena Jovović.