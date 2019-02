Bobovo u prestižnom časopisu za turizam

Ukoliko volite prirodu, jedan susret sa Bobovom, učiniće da ga zauvijek pamtite. Da je tako potvrđuje i objavljena priča u novom časopisu, 156. broju za ugostiteljstvo i turizam “Caffe Montenegro”, o pljevaljskom selu Bobovo, pod nazivom „Bobovska foto priča: Priroda za divljenje – život za poštovanje”, autora teksta Vasa Kneževića, dok su fotografije dvojice autora: Vasa Kneževića i Radomira Tanjevića.

Na medijskoj sceni časopis “Caffe Montenegro” postoji već 13 godina i danas je vodeći medij u ovim oblastima.

-Predjeli Bobova su skriveni a raskosni, i kao takvi su nepoznanica i za same Pljevljake, a narocito za one koji nikada nisu ni krocili u Pljevlja. Ali, gle cuda, poneki stranac turista se ipak nekako obrete u tom Bobovu, i to ne slucajno, a malo koji Pljevljak to isto uradi. Danasnjem narodu je potrebna za sve neka vrsta reklame ili promocije, jer fali istrazivackog duha kod ljudi danasnjice. Dobar primjer za to je vidikovac Meandri Cehotine, koji je bio nepoznanica, ali cim se pocelo sa promocijom tog mjesta odmah su krenuli svi da ga posjete. E zato je bitna promocija, kaže Vaso Kneževeć, zaljubljenik u zavičaj i čovjek preduzetničkog duha.