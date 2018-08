Bog traži da budemo dobri ljudi

U najstarijemi prohijskom hramu na Ilinom brdu, obnovljenom prije 120 godina, molitveno liturgijom, litijom i lomljenjm slavskog kolača proslavljen je sveti Ilija, starozavjetni prorok u narodu poznat kao Ilija Gromovnik.

Sveštenik Darko Jović podsjetio je da pored anđela čuvara u našim životima postoji i naš zastupnik pred Bogom, koji se slavi kao krsna slava. Slaveći ovaj praznik, kao i sve dobro što radimo sebe izgrađujemo u ime Hrista, da nas ukrepi i osnaži.

-Nikada informacije nisu bili dostupnije i nikada duhovno neznanje nije bilo veće. Da li su se ljudi olijenili pod bremenom svakodnevnih teškoća? Tu smo da se Bogu molimo za sve, makar jednom godišnje, na svečarski dan da budemo svi okupljeni. Slava je svojevrsna žrtva, kada Bogu prinosimo svijeću, slavsko žito i kolač, to je vidljivo. Nevidljiva žrtva, uvijek treba da budu prisutne kao djela milosrđa i ljubavi prema Bogu i čovjeku, to su novozavjetne Hristove zapovjesti, rekao je u besjedi otac Darko poručujući da ljude ne dijelimo na prijatelje i neprijatelje, one koji nam valjaju i ne valjaju, koji su nam učinili ili nisu.

– Ne zasnivajmo svoje mišljenje o ljudima po tome koliko smo koristi imali od njih. U našem društvu, mnogi kažu kakve koristi imam od njega i diskvalifikuju ga kao čovjeka. To je porazno i to je bolest ovog vijeka. Ne dijelimo ljude. Bog je apostole izabrao, ne po školi i umu, već po srcu. Bog traži se da budemo dobri ljudi, imamo razumjevanje za druge. Svaki put na liturgiji sveštenik poziva da se pristupi Gospodu sa strahom, vjerom i ljubavlju. Ko dođe u crkvu odazove se Hristovom pozivu i obraduje Boga duhovnom ljepotom, rekao je sveštenik Jović poželjevši vjernicima „na zdravlje i spasenje molitva i srećna i blagoslovena hramovna slava“.

Kum ovogodišnje slave bila je porodica Saše Stojića. Hramovna slava proslavjena je narodnim veseljem uz muziku i igru.