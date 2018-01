Bogojavljenje u Pljevljima proslavljeno pogruženjem u Biserci

Prije više od dvije decenije obnovljen je čin plivanja za časni krst na pravoslavni praznik Bogojavljenje, koji je danas liturgijski i osvećenjem vode proslavljen u hramovima Srpske pravoslavne crkve u Pljevljima. Nakon odslužene Svete Liturgije izvršeno je Veliko osvećenje vode i blagoslovom nastojatelja manastira oca Vladislava obavljeno pogužavanje u vodama pljevaljskog Jordana, Biserke, po prvi put, danas ispred Manastira Svete Trojice dva vjernika Slaviša Marković i Ivan Obrenić, pogružila su se u planinskoj vodi, jezercetu koji pravi potok Biserka. Sve su prilike da će u 2019. godini i u Pljevljima biti organizovano plivanje jer kod vjernika postoji želja za zajedničkim slavljenjem Bogojavljenja i Hristovog krštenja koji smatraju da bi za časni krst trebali organizovati plivanje u gornjem toku Breznice, gdje je rijeka najčistija.



Danas svaka rijeka postaje Jordan i sva voda postaje osveštana milošću i blagodaću Božijom. Praznik je na spomen objavljivanja Bogočovjeka i uvođenje Hrista u mesijansku misiju. Pri Isusovom krštenju, Bog javio u tri ličnosti – Bog Otac je govorio sa neba, Bog Sin se krstio u Jordanu, a Bog Duh Sveti je sišao sa neba u vidu goluba nad Hristom. Zbog toga se ovaj događaj slavi kao Bogojavljenje.

U današnjem Prologu u besjedi o tajanstvenom božanskom Trojstvu kaže se:

“Ogromna je razlika između biti jedno i biti zajedno. Otac, Sin i Duh Sveti su jedno, dok su duh i voda i krv samo zajedno, a ne jedno. Jer i neprijatelji mogu biti zajedno ali ne i jedno. Svi su ljudi na zemlji zajedno ali nisu jedno. Voda i krv čine telo, a duh je duh. Tijelo pak želi protiv duha a duh protiv tijela (Gal. 5, 17); nisu, dakle, jedno, ali su pak zajedno. I kad čovek umre, zajednica se kida i prestaje: krv i voda idu na jednu stranu, a duh na drugu. Dočim je božansko trojstvo na nebesima ne samo zajedno nego i jedno.

No ima jedno trojstvo u unutrašnjem nebu čovekovom, koje treba da bude ne zajednica nego jedinstvo, da bi čovek blažen bio i ovoga i onoga sveta. To je jedinstvo uma, srca i volje. Dokle je ovo troje samo u zajednici, dotle je čovek u ratu i sa samim sobom i sa nebeskim Trojstvom. Kada pak ovo troje postane jedno, tako da nijedno ne vlada i nijedno ne robuje, onda čovek biva ispunjen jednim mirom koji prevazilazi svaki um (Fil. 4, 7), svaku reč, svako objašnjenje, svaki strah i svaku žalost. Tada malo nebo u čoveku počinje ličiti na veliko nebo Božje, i obraz i podobije Božje biva tada jasno u čoveku.

Gospode trojedini, pomozi nam ličiti bar na one koji liče na Tebe. Tebi slava i hvala vavek. Amin.”

Na današnji dan u svim crkvama i hramovima osvećuje se voda, koju narod uzima i nosi svojim kućama. Takva voda tokom cele godine ostaje osvećena i svježa. Prema verovanjima, valja se na Bogojavljenje isprskati kuća tom vodom, ali ne i drugim danima. Bogojavljenska voda pije se tokom cijele godine radi iscjeljenja i zaštite od bolesti, oslobađanja zla i pročišćavanja tela i duše od grijehova.